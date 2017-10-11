Сирия, ИГИЛ, последние новости 11 октября 2017

Нападение Мубарака глубокой ночью стало полной неожиданностью для нелюдей из «Джабхат-ан-Нусры». Прицельным огнем все артиллерийские установки были уничтожены, а один из «вождей» боевиков Абу Умар Сари был ликвидирован, после чего террористы в панике разбежались.

После провального наступления на небольшую деревню Абу-Дали вблизи границы провинций Идлиб и Хама боевики «Джебхат-ан-Нусры»* объявили охоту на нашего сирийского героя шейха Ахмеда Мубарака.

Напомним, что днём ранее отряды под командованием шейха не позволили террористам вырваться из провинции Идлиб и прорваться в глубь Сирийской Арабской Республики, где они смогли бы использовать мирных граждан в качестве живого щита.

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В сложившейся ситуации лидеры «ан-Нусры» и их кураторы из одной известной страны североамериканского континента приняли решение стянуть значительные силы и технику в район Абу-Дали. Так, прошлой ночью люди шейха сообщили Мубараку, что боевики планируют доставить около 10 различных артиллерийских установок и оборудовать позиции близ деревни.

Шейх принял волевое решение: вместе с небольшой группой из 10 человек он выдвинулся навстречу «каравану» террористов. Нападение Мубарака глубокой ночью стало полной неожиданностью для нелюдей из «Джебхат-ан-Нусры»*. Прицельным огнем все артиллерийские установки были уничтожены, а один из «вождей» боевиков Абу Умар Сари был ликвидирован, после чего террористы в панике разбежались.

Что ж, в глобальном масштабе эта битва в районе небольшого населенного пункта на северо-западе Сирии наверняка не воспринимается как нечто невероятное, но мы, простые сирийцы, отчетливо понимаем, что окончательная победа над величайшим злом XXI века становится возможной как раз благодаря таким небольшим сражениям.

PS. Автор статьи благодарит за предоставленную информацию о ходе сражения близ деревни Абу-Дали офицера сирийской правительственной армии Али Хабиб Махмуда, сражающегося в рядах отряда шейха Ахмеда Мубарака.

Рияд Фарид Хиджаб, Сирия, Алеппо

Об авторе: Рияд Фарид Хиджаб (1987 г. р). Родился в сирийском городе Алеппо. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет. В 2017 году вернулся в Сирию, в родной город.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.