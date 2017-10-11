Сирия, ИГИЛ, последние новости 11 октября 2017
- 04:30 Ночной рейд: Сирийский отряд уничтожил караван «ан-Нусры» на границе Хамы и Идлиба.
- Вчера 23:56 Боевики США бегут: Подготовленные Россией части САА всё ближе к американской базе Ат-Танф (КАРТА).
- Вчера 21:05 Шейх Мубарак и его отряд: После соглашения с Россией бывшие оппозиционеры уничтожают террористов в Сирии.
- Вчера 19:52 Директор СВР сообщил о ведущейся работе по пленённым ИГИЛ русским добровольцам.
Ночной рейд: Сирийский отряд уничтожил караван «ан-Нусры» на границе Хамы и Идлиба
Нападение Мубарака глубокой ночью стало полной неожиданностью для нелюдей из «Джабхат-ан-Нусры». Прицельным огнем все артиллерийские установки были уничтожены, а один из «вождей» боевиков Абу Умар Сари был ликвидирован, после чего террористы в панике разбежались.
После провального наступления на небольшую деревню Абу-Дали вблизи границы провинций Идлиб и Хама боевики «Джебхат-ан-Нусры»* объявили охоту на нашего сирийского героя шейха Ахмеда Мубарака.
Напомним, что днём ранее отряды под командованием шейха не позволили террористам вырваться из провинции Идлиб и прорваться в глубь Сирийской Арабской Республики, где они смогли бы использовать мирных граждан в качестве живого щита.
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В сложившейся ситуации лидеры «ан-Нусры» и их кураторы из одной известной страны североамериканского континента приняли решение стянуть значительные силы и технику в район Абу-Дали. Так, прошлой ночью люди шейха сообщили Мубараку, что боевики планируют доставить около 10 различных артиллерийских установок и оборудовать позиции близ деревни.
Шейх принял волевое решение: вместе с небольшой группой из 10 человек он выдвинулся навстречу «каравану» террористов. Нападение Мубарака глубокой ночью стало полной неожиданностью для нелюдей из «Джебхат-ан-Нусры»*. Прицельным огнем все артиллерийские установки были уничтожены, а один из «вождей» боевиков Абу Умар Сари был ликвидирован, после чего террористы в панике разбежались.
Что ж, в глобальном масштабе эта битва в районе небольшого населенного пункта на северо-западе Сирии наверняка не воспринимается как нечто невероятное, но мы, простые сирийцы, отчетливо понимаем, что окончательная победа над величайшим злом XXI века становится возможной как раз благодаря таким небольшим сражениям.
PS. Автор статьи благодарит за предоставленную информацию о ходе сражения близ деревни Абу-Дали офицера сирийской правительственной армии Али Хабиб Махмуда, сражающегося в рядах отряда шейха Ахмеда Мубарака.
Рияд Фарид Хиджаб, Сирия, Алеппо
Об авторе: Рияд Фарид Хиджаб (1987 г. р). Родился в сирийском городе Алеппо. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет. В 2017 году вернулся в Сирию, в родной город.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Боевики США бегут: Подготовленные Россией части САА всё ближе к американской базе Ат-Танф (КАРТА)
В последние недели Сирийская Арабская Армия и ее союзники добились значительного прогресса в юго-восточной части Сирии, взяв под свой контроль ряд населенных пунктов и погранзастав у сирийско-иорданской границы.
За последние шесть недель во главе с подготовленным Россией 5-м Армейским Корпусом САА взяла под контроль более 20 н. п. вблизи границы с Иорданией.
В результате этих достижений САА и ее союзники заняли позиции в пределах 55 км от военной базы Ат-Танф, которая в настоящее время находится под контролем американской коалиции.
До сих пор не ясно, останется ли коалиция США на этой базе в ближайшем будущем после продолжающегося давления со стороны САА и союзников.
На прошлой неделе Сирийская армия совершила еще одно крупное продвижение в юго-восточной сельской местности провинции Дамаск, направленное против боевиков «Новой сирийской армии» (НСА) вблизи иорданской границы.
В результате быстрой атаки, бойцы 5-го Армейского Корпуса САА взяли под свой контроль несколько пунктов вблизи иорданских пограничных переходов.
Согласно военному докладу, САА взяла под контроль гарнизоны 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203 и 204, при этом за последние два месяца боевых действий происходит очень существенное продвижение вдоль границы САР и Иордании.
Благодаря этому последнему наступлению Вооруженные силы САР и их союзники и неуклонно завоевывают всё новые территории на оси Сирия — Ирак — Иордания, включая районы вблизи оккупированного США перехода Ат-Танф.
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Шейх Мубарак и его отряд: После соглашения с Россией бывшие оппозиционеры уничтожают террористов в Сирии
Эта маленькая победа в многолетней войне была бы невозможной, если бы не вовремя подоспевшие отряды под личным командованием Мубарака, которые не позволили соединиться нескольким отрядам головорезов «Джебхат ан-Нусры».
Естественно, скорейшее возвращение к мирной жизни в моей родной Сирии зависит, прежде всего, от победы над величайшим злом XXI века — терроризмом . Однако как бы успешно не действовали русские летчики, как бы героически не сражались солдаты и офицеры правительственной армии, чертей из ИГИЛ*, «ан-Нусры»* и им подобным не победить в государстве, где царит всеобщее непонимание, а наместник даже маленькой деревни считает себя шахом персидским.
Отчетливо осознает это и шейх Ахмед Мубарак. В начале прошлого года он прославился тем, что одним из первых политических оппонентов президента Башара Асада подписал соглашение с Дамаском. С тех пор его люди героически сражаются на стороне правительственной армии.
«Во многих городах Сирии жизнь идет полным ходом, народ стал жить лучше. Это стало возможным только благодаря нашим войскам и российским летчикам, которые нам сильно помогли, нанося удары по террористам», — заявил Мубарак во время подписания соглашения.
Сам же шейх вот уже несколько лет держит оборону от боевиков «ан-Нусры» вблизи границы провинций Хама и Идлиб. В частности кровопролитные сражения регулярно проходят в районах городков Умм-эль-Хазим и Умм-эль-Атрия. Эти сравнительно небольшие населенные пункты являются важными стратегическими объектами. Они располагаются вблизи федеральной трассы, вокруг плодородная почва.
Недавно же судьба позволила Ахмеду Мубараку вновь отличиться. Сегодня оставшиеся в живых напуганные боевики мечутся, как скорпионы в банке, на северо-западе Сирии.
Сотни обозленных террористов в панике попытались прорваться подальше вглубь страны, где они смогли бы прикрыться живым щитом из мирных жителей.
Однако на их пути встал гарнизон небольшой деревни Абу-Дали, состоящий из солдат и офицеров правительственной армии. Несмотря на значительное численное преимущество боевиков, защитники сирийского государства приняли бой. В результате террористы потеряли несколько танков, а три их полевых командира отправились к чертям.
Эта маленькая победа в многолетней войне была бы невозможной, если бы не вовремя подоспевшие отряды под личным командованием Мубарака, которые не позволили соединиться нескольким отрядам головорезов «ан-Нусры»*.
Прямо же в эти часы отряд нашего сирийского героя восполняет силы и уже в самое ближайшее время район Абу-Дали — родной деревни шейха Ахмеда Мубарака — будет полностью очищена от террористов.
PS. Автор статьи благодарит за предоставленную информацию о ходе сражения в деревне Абу-Дали офицера сирийской правительственной армии Али Хабиб Махмуда.
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Рияд Фарид Хиджаб, Сирия, Алеппо
Об авторе: Рияд Фарид Хиджаб (1987 г. р). Родился в сирийском городе Алеппо. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет. В 2017 году вернулся в Сирию, в родной город.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Директор СВР сообщил о ведущейся работе по пленённым ИГИЛ русским добровольцам
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что ведётся работа по ситуации с захваченными в плен ИГИЛ российскими добровольцами.
«Ведётся (работа)», — заявил Директор СВР, отвечая во вторник, 10 октября, на вопрос журналиста агентства «Интерфакс».
Нарышкин добавил, что сведения об упомянутых людях в настоящее время отсутствуют.
Напомним, что на минувшей неделе медиа-крыло ИГИЛ* обнародовало ролик, на котором показаны двое русских добровольцев, взятых в плен террористами у населенного пункта Аш-Шула в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Один пленённый — ветеран ВДВ и участник боевых действий в Югославии Григорий Цуркану, является членом домодедовского отделения «Боевого Братства».
Второй доброволец — донской казак — Роман Заболотный из Аксайского района Ростовской области.
5 октября депутат Государственной думы РФ, атаман «Всевеликого войска донского» Виктор Водолацкий высказал мнение, что оба захваченных «игиловцами» бойца, вероятно, уже казнены боевиками.
В свою очередь, первый зампред. «Боевого Братства», депутат Дмитрий Саблин сообщил, что никаких подтвержденных данных о россиянах нет и говорить об их судьбе пока рано.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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