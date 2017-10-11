О поездке делегации ПВО на Донбасс

В знак благодарности за помощь и поддержку, которую оказывает Донбассу Партия Великое Отечество, глава Донецкой Народной Республики А. В. Захарченко пригласил делегацию партии приехать с визитом в Донецк. Все представители нашей делегации принимали активное участие в сборе гуманитарной помощи для Донбасса, помощи раненым ополченцам и беженцам с Украины. Многие были в ДНР-ЛНР и неоднократно.



Состав делегации Партии Великое Отечество:

Андросова Ирина Ивановна, член Центрального комитета ПВО, Председатель Подкомиссии по этике при ЦКРК.

Барчук Эдуард Владимирович, член Центрального Комитета ПВО, Председатель Регионального отделения ПВО в Алтайском крае.

Ирхина Наталья Михайловна, Председатель Регионального отделения ПВО в Тульской области.

Михайлов Сергей Михайлович, член партии из Регионального отделения ПВО в г. Санкт-Петербурге, член Комитета промышленников и предпринимателей.

Нуртынов Артур Ринатович, Председатель Регионального отделения ПВО в республике Татарстан.

Стариков Николай Викторович – председатель партии

Щепетнов Антон Николаевич — Член Центрального комитета ПВО, координатор проекта ПВО по доставке гуманитарной помощи на Донбасс «Битва за Новороссию».

Члены ПВО прибыли в Донецк во второй половине дня 6 октября 2017 года. На встречу с нашей делегацией приехал глава Донецкой Народной Республики Александр Владимирович Захарченко. Он лично провез делегацию ПВО по пригородам Донецка, пострадавшим от украинской агрессии, показав и рассказав наиболее яркие эпизоды борьбы Донбасса за свободу, что называется, прямо на месте.

На фото: Донецкий международный аэропорт, ставший местом ожесточённых боёв и который удалось освободить только в январе 2015 г. Сам аэропорт практически полностью разрушен.

Затем члены делегации ПВО побывали в Свято-Иверском женском монастыре, который также пострадал от обстрелов ВСУ. Осенью 2014 г. украинские силовики подвергли обстрелам сам монастырь и его кладбище, где похоронены сотни жителей Донецка. После этого обстрела от монастыря и могил практически ничего не осталось. Обстрелы происходят и сегодня, причем ежедневно. В чем делегация партии убедилась самолично: относительно недалеко раздался взрыв.

Зона боев на улице Стратонавтов, вплотную примыкающая к аэропорту, представляет собой очень тяжелое зрелище. Разбитые дома, почти все они повреждены. Но даже здесь сегодня живут люди…

Вернувшись в Донецк, члены делегации ПВО провели рабочую встречу с депутатами Народного Совета ДНР (парламента республики). На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества и обсуждена сегодняшняя ситуация в России, а также перспективы мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

После общения с парламентариями ДНР часть членов делегации снялась в выпуске программы «Политкухня» на донецком телеканале «Юнион».

7 октября, члены делегации ПВО посетили Саур-могилу. Эта многострадальная высота стала местом одного из ожесточённых сражений в ходе битвы за освобождение Донбасса от немецко-фашистских захватчиков в августе 1943 г. В августе 2014 года трагическая история повторилась в боях между народным ополчением ДНР и вооружёнными силами Украины. Как в августе 1943 г., так и в августе 2014 г., высота несколько раз переходила из рук в руки, но, в конце концов, в обоих случаях победа осталась за освободителями.

После окончания Великой Отечественной войны на Саур-могиле был построен мемориальный комплекс в память павших бойцов Красной Армии, который был почти полностью разрушен в боях 2014 г. На кургане добавились могилы защитников Донецкой Народной Республики, строится часовня. Правительство ДНР взяло на себя обязательство полностью восстановить мемориальный комплекс.

Члены делегации ПВО возложили цветы на могилы защитников Донбасса, положивших свои жизни три года назад, и к разрушенному мемориальному комплексу, посвящённому памяти героям Великой Отечественной.

Символом борьбы, мужества и неизбежной победы Русского духа стала Саур-могила! Особенно сильное впечатление производят два фрагмента рухнувшего, но не сдавшегося памятника. Солдат, не прекращая сопротивления, лежа, ползет вперед. Его лицо полно решимости победить. И не умереть. Именно победить!

Рядом, от огня украинской артиллерии, от монумента остался только … сапог. Сапог русского солдата. Он остался на этой земле. Никто отсюда не уйдет. Русский солдат обязательно победит, как когда-то он победил во всех войнах, пройд в тех самых сапогах пол Европы. Прибя туда. Откуда очередной агрессор угрожал и нападал.

Так было и так будет.

Именно здесь, на Саур-могиле, как нельзя лучше просматривается связь времён, наследие героев прошлой великой войны и нынешних защитников ДНР. Поклонимся памяти павших героев!

8 октября 2017 года члены делегации Партии Великое Отечество посвятили гуманитарным вопросам. В органы социальной защиты было передано 50 кг тульских пряников, собранных членами Тульского регионального отделения.

Туда же были переданы Помимо медикаменты и витамины для детских домов Донбасса, купленные прямо на месте, по перечню, полученному членами делегации.

Уже после отъезда нашей делегации в Донецк прибудет отправленная нами машина с двумя сотнями пар детской обуви, которые будут распределены между нуждающимися семьями. Огромная благодарность от нас и от донбассцев компании Zenden и лично Андрею Васильевичу Павлову за оказанную поддержку и помощь.

Трое членов делегации И.А. Андросова, Н.М. Ирхина и А.Н. Щепетнов отправились к семьям погибших ополченцев Донбасса, чтобы передать им собранную неравнодушными людьми, помощь. (200 000 рублей на четыре семьи) Для этого пришлось приехать практически на передовую.

Партия Великое Отечество в очередной раз делом показывает свою неизменную линию на поддержку героического Донбасса. Мы продолжаем и будем продолжать свою гуманитарную миссию. Жители Донбасса всегда остаются и будут для нас частью единого русского мира. https://партиявеликоеотечество.рф/p/40005

Мы — один народ!

Источник: nstarikov.ru