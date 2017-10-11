О дани с городов русских

Зацепила меня эта догадка: города всегда ставят иноземцы. Везде.



Именно так поступала Римская империя, когда заводила свои эмпории (фактории):

- ставит склад. чтобы принимать у местных местный товар по местной цене;

- ставит забор – чтобы аборигены не воровали, ну, и, понятно, ставит свою охрану.



Именно так была устроена сеть городов с Магдебургским правом.

Города стоят на польской, литовской, белорусской и украинской земле, но право у них свое, иноземное.



То же и у нас. В Новгороде рулили пруссаки, причем, конкретно рулили, а русские города стояли в Эстонии.

Причерноморье сплошь было византийским плюс феодориты плюс генуэзцы.

И понятно, что все они платили местным князьям арендную плату за право держать свою торговую точку.

На генуэской монете из Крыма с одной стороны данные Генуи, а со второй – тамга крымского хана.

Таможня дала добро )))



Причина проста: на своей земле город городить нет смысла – ни военного, ни экономического.

В смысле обороны родного края партизан всегда на порядок эффективнее горожанина.

Белоруссия это четко показала: затраты, чтобы ломиком рельсу подвинуть, мизерные, а эффект – ого-го!

И ведь не поймаешь вредителя!



То же с экономикой: купцу нужен ИМЕННО ЧУЖОЙ товар. Свой товар – в руках у земельного аристократа.

И аристократ никуда не торопится, он ждет, когда приедут, привезут, покажут и лишь тогда будет о чем говорить.

Нужны ли ему местные перекупщики? Да еще стоящие в племенной иерархии рангом ниже…



Поэтому литовские купцы ставят города в Польше, а польские – в Литве.

Поэтому что ни территория, то по границам – тьма иноземных селений.



Но если так, то дань с городов русских это арендная плата с пруссаков, ливонцев, ганзейцев, греков, армян, генуэзцев и т.д.

Получатель – местный земельный родоплеменной аристократ, потому что земля принадлежит ему.

И с Ордой, как я понимаю, у всех контракты: мы вам платим за услугу, а вы приходите, если иноземцы начнут выеживаться.

Оно ведь так и было: что ни поход, то совместный. Я почти не вижу чисто татарских, непременно или с литовцами, или с русскими на пару.



Хороший пример Евпатий Коловрат. Имя греческое. На рязанской земле работал в паре с человеком по имени Ингвар Ингваревич.

Должны были исправно платить, как я понимаю. Но на чем-то прогорели.

Ясно, что местный действительно русский князь послал гонца к татарам. Татары пришли. Евпатий стал русским национальным героем.

***

Я не против героизма. Я против неравноценного обмена.

Ну, не равен по весу Евпатий необходимой для обоснования его героизма байке о 300-летней дани поработителям.

***

И вот в екатерининское время произошла всеобщая рокировка: появилось понятие подданства, и города подвязали к местной системе.

Впервые. И это тесно-тесно связано с отъятием у местной земельной аристократии права давать лены и брать арендную плату с городов.

Так называемые "вольности дворянству"…

***

На деле, вопрос принципиальный.

Я же вижу как мечутся национальные историки, пытаясь объяснить, как на их суверенной земле оказался чужой город.

В той парадигме, что всем нам впарили, это по-любому общенациональный позор. Пора с этой глупостью кончать.

***

Хорошо объясняется и дань Москвы крымским татарам.

Я вижу, что Московия (вторая Московия, причерноморская) имела интерес в Крыму, просила Византию отдать ей Херсонес, например.

Совершенно справедливо, что она платила крымским татарам арендную плату за каждый свой город (ныне они определенно на шельфе, рядом с греческими).

И понятно, что регулярно случались терки – из-за родоплеменных переворотов, например, когда неясно, кто именно должен по старым долгам.

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Источник: mylnikovdm.livejournal.com