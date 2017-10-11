Главная » История, Мировоззрение

О дани с городов русских

09:14. 11 октября 2017 Просмотров - 170 Нет комментариев Опубликовал:
Оригинал взят у chispa1707 в О дани с городов русских
Зацепила меня эта догадка: города всегда ставят иноземцы. Везде.

Именно так поступала Римская империя, когда заводила свои эмпории (фактории):
- ставит склад. чтобы принимать у местных местный товар по местной цене;
- ставит забор – чтобы аборигены не воровали, ну, и, понятно, ставит свою охрану.

Именно так была устроена сеть городов с Магдебургским правом.
Города стоят на польской, литовской, белорусской и украинской земле, но право у них свое, иноземное.

То же и у нас. В Новгороде рулили пруссаки, причем, конкретно рулили, а русские города стояли в Эстонии.
Причерноморье сплошь было византийским плюс феодориты плюс генуэзцы.
И понятно, что все они платили местным князьям арендную плату за право держать свою торговую точку.
На генуэской монете из Крыма с одной стороны данные Генуи, а со второй – тамга крымского хана.
Таможня дала добро )))

Причина проста: на своей земле город городить нет смысла – ни военного, ни экономического.
В смысле обороны родного края партизан всегда на порядок эффективнее горожанина.
Белоруссия это четко показала: затраты, чтобы ломиком рельсу подвинуть, мизерные, а эффект – ого-го!
И ведь не поймаешь вредителя!

То же с экономикой: купцу нужен ИМЕННО ЧУЖОЙ товар. Свой товар – в руках у земельного аристократа.
И аристократ никуда не торопится, он ждет, когда приедут, привезут, покажут и лишь тогда будет о чем говорить.
Нужны ли ему местные перекупщики? Да еще стоящие в племенной иерархии рангом ниже…

Поэтому литовские купцы ставят города в Польше, а польские – в Литве.
Поэтому что ни территория, то по границам – тьма иноземных селений.

Но если так, то дань с городов русских это арендная плата с пруссаков, ливонцев, ганзейцев, греков, армян, генуэзцев и т.д.
Получатель – местный земельный родоплеменной аристократ, потому что земля принадлежит ему.
И с Ордой, как я понимаю, у всех контракты: мы вам платим за услугу, а вы приходите, если иноземцы начнут выеживаться.
Оно ведь так и было: что ни поход, то совместный. Я почти не вижу чисто татарских, непременно или с литовцами, или с русскими на пару.

Хороший пример Евпатий Коловрат. Имя греческое. На рязанской земле работал в паре с человеком по имени Ингвар Ингваревич.
Должны были исправно платить, как я понимаю. Но на чем-то прогорели.
Ясно, что местный действительно русский князь послал гонца к татарам. Татары пришли. Евпатий стал русским национальным героем.
***
Я не против героизма. Я против неравноценного обмена.
Ну, не равен по весу Евпатий необходимой для обоснования его героизма байке о 300-летней дани поработителям.
***
И вот в екатерининское время произошла всеобщая рокировка: появилось понятие подданства, и города подвязали к местной системе.
Впервые. И это тесно-тесно связано с отъятием у местной земельной аристократии права давать лены и брать арендную плату с городов.
Так называемые "вольности дворянству"…
***
На деле, вопрос принципиальный.
Я же вижу как мечутся национальные историки, пытаясь объяснить, как на их суверенной земле оказался чужой город.
В той парадигме, что всем нам впарили, это по-любому общенациональный позор. Пора с этой глупостью кончать.
***
Хорошо объясняется и дань Москвы крымским татарам.
Я вижу, что Московия (вторая Московия, причерноморская) имела интерес в Крыму, просила Византию отдать ей Херсонес, например.
Совершенно справедливо, что она платила крымским татарам арендную плату за каждый свой город (ныне они определенно на шельфе, рядом с греческими).
И понятно, что регулярно случались терки – из-за родоплеменных переворотов, например, когда неясно, кто именно должен по старым долгам.
Tags: города, искажение, источники, крепости, экономика

Источник: mylnikovdm.livejournal.com

Метки: города, искажение, источники, крепости, экономика
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Плоды Ленинской нац.политики – этническая война против русских (2 часть)
... законного права на самоопределение. Данный указ является попыткой узаконить программу...За трехкомнатную квартиру в центре города Русским тогда предлагали не больше 20000... потому, что они – русские. Обстановка в данный момент продолжает оставаться крайне...
Этруски – это русские. (К истории протославян)
..., христианская столица Византии была главным городом! Русские дружины воевали на стороне Византии... или умысел. Археологические сведения, материальные данные культуры (лингвистические, дохристианская религия, традиции...
О Русском философско-ведическом мировоззрении. Часть 2
..., «марать», чернить + «канд», город = «Чёрный город». Город Бактра – от (другие названия Балх... и средневековых западноевропейских источниках). Главный город Бактра (Балх-Велес – будущий ... и др. По мнению Даниила Андреева (русский поэт и писатель, автор ...
Гвардия Стального Императора. Вхождение ариев-казаков в Царство Русское
... и не считалась в учетных данных, так как от такой «...» и вряд ли была дана ему при рождении). Он хотел... входа войска яицких казаков в город: «Русские Казаки, прельщенные словами Туркестанца,...доходила до 600 тыс. Располагая данными, что у Орлика изначально ...
ТОП-10 удивительных подвигов русского флота
... и даже вятичей, тогда плативших дань хазарам. Численность экипажа ладьи в... других городов. Помимо разовых выплат, на Византию была наложена постоянная дань и... Византии. По нему, приходящие в город русские купцы фактически находились на содержании...
Древние сибирские города-призраки. Грустина
..., жившие по берегам Оби, платили дань московским царям задолго до похода... Карасу, одного из городов русских, они разграбили весь город внутри и снаружи». Историки..., обозлившись, Тимур разграбил русский город Карасу. Таким образом, город Грустина, в котором «...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>