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Либералы это тоталитарная секта

09:15. 11 октября 2017 Просмотров - 148 Нет комментариев Опубликовал:

Либералы исповедуют веру в благотворность неограниченной свободы личности безо всякой оглядки на общество. Должен к стыду своему признаться, что я и сам лет пятнадцать верил в эту самую благотворность. Пока не убедился на практике, что следование теориям проистекающим из этой веры даёт по большей части рекомендации несовместимые с жизнью. Потом ещё несколько лет у меня ушло на то, чтобы разобраться в причинах неработоспособности этой веры. Не буду пересказывать подробности. Кому интересно загуглите в кавычках «Анатолий Вассерман» и потом опять же в кавычках «Многочастичные взаимодействия». Почему нужны оба раза кавычки? Дело в том, что сам термин многочастичные взаимодействия я взял из физики. Там в нескольких отраслях физики с этими самыми многочастичными взаимодействиями связаны очень интересные и труднопредсказуемые эффекты. Поэтому если попробуете искать это без указания моего авторства и без кавычек, то есть отдельные слова, а не выражения в целом, то просто утонете в ссылках. Статья была написана для Бизнес-Журнала. К сожалению он за последние лет пять мало того, что поменял собственников, так в добавок его сайт уже раз пять подвергался реорганизации.

Теория о неограниченной свободе личности без оглядки на общество противоречит одной из фундаментальных закономерностей исследованной и подробно доказанной в теории системности. Сами системологи выражают эту закономерность кратко и афористично: «Целое всегда больше своих частей». То есть каждый новый уровень сложности структуры порождает новые закономерности несводимые напрямую к закономерностям нижележащего уровня. И вот та религия, которую сейчас принято называть либерализмом, хотя с классическим либерализмом она ничего общего не имеет, сосредоточивается на личностях и принципиально отказывается рассматривать общество как единое целое. Поэтому теория опирающиеся на эту религию просто не в состоянии понять эффекты возникающие на уровне общества.

Причём это имеет и прямое отношение к нынешним проблемам мировой экономики. С незапамятных времён, по меньшей мере три тысячи лет, известно, что разделение труда повышает его производительность. Но это эффект возникающий именно на уровне общества. И соответственно современные экономические теории не могут или даже открыто отказываются понять причины этого повышения и соответственно не могут определить пределы применимости разделения труда в жизни. В результате последние несколько десятилетий выстраивается общемировая экономическая система требующая от каждой страны узкой специализации на несколько видов деятельности. А это тупиковый путь…

Источник: vassermans.ru

Метки: мировоззрение
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