Каталония провозгласила независимость
02:06. 11 октября 2017 Просмотров - 160 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Пучдемон не убоялся угроз убийством и провозгласил независимость Каталонии от Испании.
Каталония провозгласила независимость
Президент Каталонии Карлес Пучдемон и депутаты партий CUP и Junts pel Sí подписали документ, в котором говорится о провозглашении независимости региона от Испании, но пока что этот документ не вступает в силу. Полный текст декларации публикует El Pais.
Перед тем как подписать декларацию Пучдемон выступил перед каталонским парламентом. Он заявил, что благодаря референдуму власти региона получили мандат на провозглашение независимости Каталонии. Само провозглашение Пучдемон предложил отложить на несколько недель. Это нужно для «начала диалога, для достижения соглашения [с Мадридом. — РБК], чтобы выполнить требования народа Каталонии». «Результатами референдума 1 октября Каталония заслужила право быть независимым государством», — подчеркнул Пучдемон.
Документ о независимости Каталонии не был согласован со всеми депутатами парламента, но на нем стоит герб женералитета (правительства региона). El Mundo пишет, что подписанный президентом Каталонии документ не является официальным и был необходим для удовлетворения партий, выступающих за отделение — левой CUP и объединению депутатов Junts pel Sí.
При этом CUP раскритиковала решение Пучдемона о приостановлении отделения Каталонии и заявила о прекращении своей работы в парламенте. Представитель партии Ким Арруфат заявила, что декларация о независимости не имеет законной силы, так как она предварительно не была подписана депутатами.
Мадрид готовит ответ на решение Пучдемона: премьер-министр Испании назначил экстренное заседание министров на 9:00 по испанскому времени для реагирования на ситуацию в Каталонии.
В тексте декларации провозглашается каталонская республика. «Каталония сегодня восстанавливает свой полный суверенитет», — приводит Reuters выдержку из документа, который называется «декларация представителей Каталонии».
«Мы подтверждаем желание вести переговоры с Испанией без учета условий прошлых соглашений для пользы обеих сторон. Переговоры должны быть на равных условиях», — также отмечается в документе.
«Мы призываем все государства и международные организации признать каталонскую республику независимым и суверенным государством», — говорится в документе. Авторы декларации также просят каталонское правительство сделать все возможное для того, чтобы реализовать меры, перечисленные в декларации.
http://www.rbc.ru/politics/10/10/2017/59dd2f0d9a7947233b855135?from=main – цинк
PS. Оговорки насчет вступления в силу через некоторое время, вполне очевидно направлены на то, чтобы склонить Мадрид к переговорам и помешать реализации силового варианта, который может привести к кровопролитию.
Но в любом случае, принятый документ вводит в нашу реальность еще одно непризнанное государственное образование. На этот раз в самом центре Европы.
Подписанный документ очевидно выводит Каталонию за рамки правового поля Испании и Мадриду предстоят принять стратегическое решение, которое определит дальнейший вектор развития конфликта – либо торг с Пучдемоном, либо АТО в Барселоне.
Эффект отложенной независимости очень хорошо отражен в двух фотографиях.
Есть независимость.
Но позже.
Осталось узнать – наступит ли фактически это "позже", с учетом того, что Испания отказалась признавать документы подписанные Пучдемоном.
Источник: colonelcassad.livejournal.com