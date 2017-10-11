Другая история Земли. Часть 2е.
09:15. 11 октября 2017 Просмотров - 174 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Начало
Начало 2 части
Я много раз видел срезанные склоны, где очень хорошо читалась структура внутренних слоёв, которые выглядели как «гармошка». То есть так, как на фотографиях из Башкирии. Причём такую картину я наблюдал не только там, но и во многих других местах. Например, на черноморском побережье в районе Геленджика и Новороссийска (жаль, что у меня нет фотографий тех мест). Ещё тогда мне подобная картина показалась очень странной, но в тот момент я не смог понять, что в ней было странного. В этот раз я имел возможность всё это рассмотреть подробно вблизи и полазить по склонам, после чего я понял, что в наблюдаемой картине не соответствует предлагаемым официальной наукой объяснениям.
На приведённой ниже схеме я, в меру своих сил, попытался изобразить то, что мы видим по факту и то, что должны наблюдать, если этот процесс, как нас уверяют, происходил медленно или быстро, но очень давно.
На левой схеме «наблюдаемая структура» показана наблюдаемая по факту картина. Пласты земной поверхности под действием некой силы двигались навстречу друг другу (красные стрелки на схеме), что и вызвало их деформацию. Это очевидный наблюдаемый факт.
По наблюдаемому рисунку слоёв очень хорошо видно, что все эти слои были деформированы одновременно. Причём процесс был достаточно быстрым. Также обратите внимание на тот факт, что толщина всех слоёв практически одинакова. Это говорит о том, что когда эти слои формировались, они располагались горизонтально.
Если бы это был длительный процесс, при котором пласты земной коры медленно наползают друг на друга, то рисунок слоёв должен быть совсем другой. Более нижние, слои должны будут деформированы сильнее, но при этом их толщина будет одинаковой. А вот те слои, которые будут позже формироваться сверху, на возвышенностях будут иметь меньшую толщину, а в низинах большую, поскольку за счёт водно-ветровой эрозии часть грунта будет переноситься с возвышенностей в низины. Причём со временем, по мере того, как уровень деформации будет увеличиваться, толщина более новых верхних слоёв на возвышенностях будет становиться всё меньше, а в низинах всё больше, как это показано на схеме «медленная деформация».
Если же процесс деформации произошёл быстро в следствие катастрофы, но очень давно, то тогда картина должна быть частично похоже на первую схему, на за счёт всё той же водно-ветровой эрозии структура старых слоёв на возвышенностях уже должна начать разрушаться. При этом новые слои осадочных пород будут формироваться сверху образуя новую структуру, которая в низинах, где нет сильной водно-ветровой эрозии, должна быть многослойной. То есть, в этом случае мы должны увидеть картину как на схеме «древняя деформация».
Ну и, наконец, если бы это были овраги, которые промыты мощным водным потоком, то в этом случае старые слои остались бы параллельны поверхности Земли и были бы просто изрезаны оврагами и каньонами, как это произошло в Калифорнии или в Южной Америке.
Таким образом, наблюдаемые факты говорят о том, что имеющаяся структура слоёв образовалась в следствие быстрого движения пластов земной коры, причём произошло это сравнительно недавно. Кроме того, поскольку похожая картина наблюдается и в других местах, а не только на территории Башкирии, то данная катастрофа была глобальной.
Теперь вернёмся в Испанию. Один из читателей обратил моё внимание на местечко в Испании, которое называется Сумайя (Zumaia), где ему довелось побывать.
На картах Гугл на эти места можно взглянуть через сервис «Просмотр улиц», например тут.
Во первых, в данном случае мы также можем говорить о том, что данные слои осадочных пород сформировались горизонтально и только потом их вывернуло вверх. Об этом говорит то, что слои имеют одинаковую толщину практически по всей длине, которую мы можем наблюдать. Также мы можем говорить о том, что все эти слои были деформированы одновременно, поскольку параллельность рисунка также сохраняется практически по всей видимой области.
Но самое интересное это то, как данные слои ориентированы. На картах Гугл при виде со спутника ориентация слоёв достаточно хорошо видна. На схеме ниже я обозначил её красной линией.
То есть, если бы Пиренейский полуостров двигался по направлению, указанному стрелкой, и натолкнулся на нижнюю часть Франции, то пласты должны были деформироваться именно так, как мы это сейчас наблюдаем. А между Испанией и Францией в ходе этого столкновения образовались горные хребты, которые составляют Пиренеи.
Таким образом мы имеем целый ряд фактов, которые доказывают, что в прошлом Пиренейский полуостров сместился на восток, что сопровождалось серьёзной деформацией поверхности Земли.
Но тут есть ещё один момент, на который мне также указали мои читатели после публикации предыдущей части. Если это смещение произошло во время той катастрофы, которую я описываю, и которая, по моему мнению, произошла на рубеже 16-17 веков, то тогда должны существовать старые карты, на которых пиренейский полуостров должен быть изображён либо отдельно от Евразии, либо в другом положении. Но, увы, таких карт мне найти не удалось. Практически на всех старых картах, которые я смог найти, Пиренейский полуостров изображён именно там, где он находится сейчас. Так что пока не появится других фактов, будем считать, что это два разных события и в предыдущей части я поторопился с выводами.
Теперь давайте ещё раз вернёмся к общей модели происходившей катастрофы и проанализируем, какие ещё следы должны были образоваться на поврехности Земли, после чего попробуем их найти.
Купный объект на большой скорости сталкивается с Землёй, пробивает достаточно тонкую твёрдую земную кору, и практически полностью погружается в расплавленное тело Земли. Многие из читателей в комментариях и письмах мне пишут о том, что при подобных столкновениях на космических скоростях столкновение должно сопровождаться очень сильным взрывом, поскольку практически вся кинетическая энергия малого тела при столкновении должна практически полностью перейти в тепловую энергию, в результате чего вещество этого тела должно почти моментально превратиться в плазму. Существуют даже соответствующие математически модели, которые подтверждают этот сценарий развития событий.
Но тут есть один важный момент, который следует учитывать. Все эти модели справедливы именно в том случае, когда маленький объект ударяет в большой, масса которого во много раз больше. При этом второе тело, действительно, практически моментально останавливается, за счёт чего кинетическая энергия переходит в тепловую, разогревая малое тело и превращая его в облако плазмы. При этом размеры второго тела очень малы и его вещество будет взаимодействовать с поверхностью планеты практически в одно время. Поэтому нагрев также будет происходить по всему объёму.
В рассматриваемом нами случае ситуация совершенно другая. В тот момент, когда передний край уже коснётся поверхности Земли, задний будет ещё находиться в открытом космосе. Кроме того, как мы уже выяснили, при столкновении второй объект не останавливается мгновенно, а продолжает двигаться на достаточно высокой скорости. А это означает, что в тепловую переходит только часть кинетической энергии. Далее, вещество объекта обладает конечной теплопроводностью. Для большинства минералов коэффициент теплопроводности лежит в диапазоне от 2 до 5 Вт/(м*К). Поэтому когда вещество на передней стороне объекта уже начнёт превращаться в плазму, задняя сторона, находящаяся в открытом космосе, ещё будет оставаться холодной.
Но даже если всё вещество объекта, в процессе прохождения через тело Земли, нагреется и превратиться в плазму, это ещё не означает, что данное вещество полностью потеряет к этому моменту свою кинетическую энергию и перестанет двигаться. На самом деле после перехода вещества в другое агрегатное состояние его масса никуда не исчезает.
Кроме того, необходимо учесть так называемый эффект квадрата-куба, который состоит в том, что при увеличении линейных размеров объекта его площадь будет расти в квадрате, а объём, а значит и масса объекта, будут расти в кубе. Другими словами, если мы сделали расчёт для объекта диаметром в 1 км, то после того, как мы увеличим линейный размер в 500 раз, чтобы он соответствовал размеру нашего объекта, то площадь объекта вырастет в 250 000 раз, а объём и масса объекта увеличатся в 125 млн. раз. Таким образом, чтобы обратить вещество этого объекта в плазму, нам потребуется в 125 млн. раз больше энергии. С одной стороны, поскольку кинетическая энергия напрямую зависит от массы объекта, то это означает, что энергия у нас есть. Но теперь у нас соотношение площади объекта к его объёму, а значит и массе, стало в 500 раз меньше. А нагрев у нас идёт через внешнюю поверхность. Следовательно скорость нагрева у нас упадёт в 500 раз.
Другими словами, для рассматриваемого нами случая имеющиеся модели столкновения небольших объектов с поверхностью Земли не подходят. Необходимо строить другую, намного более сложную модель, но это уже далеко выходит за рамки моих скромных знаний и возможностей.
С другой стороны, поскольку мы наблюдаем характерный след как на месте входа объекта в тело Земли, так и на месте его выхода после пробоя, то я просто принимаю как факт, что объект ударил, вошёл и вышел.
В тоже время, имеющихся у меня, как и большинства читателей, достаточно для того, чтобы понять ещё один важный момент. Когда объект проходил через тело Земли, то нагреваться до очень высоких температур должно было не только вещество объекта, но и вещество внутри самой Земли! А при нагреве, как мы все знаем ещё из школьного курса физики, вещество расширяется, а давление повышается. Но это значит, что внутри Земли в следствие пробоя не только должно было образоваться течение магмы. Из-за быстрого нагрева магмы должно было резко повыситься её давление и её должно было начать выдавливать через все щели и отверстия в земной коре наружу. Да и сама земная кора при таком ударе должна была покрыться множеством трещин. Следовательно, нам необходимо поискать места, где наблюдаются подобные выходы магматических пород наружу.
Долго искать нам не придётся, поскольку уважаемый sibved в конце августа 2017 года опубликовал большую частью из двух частей, репост которой я делал в своём журнале:
Когда расширялась Земля… Часть 1
Когда расширялась Земля… Часть 2
В своей статье sibved приводит достаточно много фактов, которые говорят о том, что сравнительно недавно из недр Земли на самом деле выдавливало расплавленную магму. Именно благодаря этому и образовались многие мегалиты, которые имеют форму столбов или узких стен, которые, обратите внимание, идут в основном строго по вершинам горных хребтов. На самом деле склоны этих хребтов когда-то были краями трещин, которые просто вывернуло наружу давящей на них снизу магмой. А там, где эта трещина раскрылась, магма просочилась выше, в слой осадочных пород. После этого магма застыла, а осадочные породы смыло интенсивными дождями «Всемирного потопа», которые начались после катастрофы вследствие интенсивного испарения вод мирового океана, а также, возможно что тут sibved снова прав, за счёт выдавливания наружу и испарения той воды, которая находилась в подземных водоёмах и водоносных слоях.
И в конечном итоге мы получили картину, которую можно увидеть на следующих фотографиях, которые я позаимствовал у sibvеd'а.
Вот как выглядят на снимке со спутника каменные стены, которые идут по вершинам горных хребтов.
Это не жерла вулканов, это именно трещины в земной коре, через которые изнутри под давлением выдавило наверх расплавленную магму, которая потом застыла, образовав структуры, которые хорошо видны на следующем снимке.
Причём в тот момент, когда происходила катастрофа и расплавленная магма продавливалась через толщу земной коры, тут был ещё слой рыхлых осадочных пород, который и послужил формой для этих образований. Позже этот слой осадочных пород был смыт водой с хребтов в низины, обнажив твёрдые останцы в виде стен или столбов, как на снимке ниже.
Причём подобные образования встречаются не только на Алтае или в районе Красноярска. Точно такие же столбы и стенки встречаются и у нас на Урале. Ниже подборка фотографий, которые я позаимствовал в журнале у gelio из статьи про Северный Урал.
Данные образования расположёны на плато Маньпупунёр в республике Коми.
Обратите внимание, что тут столбы идут в ряд, а на заднем плане мы видим уже не столбы, а характерную стенку-гребень, которую выдавило через трещину в земной коре.
Вполне вероятно, что и другие образования, о которых пишет в своей статье sibved, типа грязевых вулканов и выбросов перегретой воды и пара из недр Земли, также могли образоваться вследствие описываемой катастрофы, как и показанные выше каменные объекты. Но только в этих случаях магма не смогла пробиться до конца к поверхности, а только поднялась по образовавшимся в земной коре трещинам в более высокие слои, вызвав их интенсивное нагревание, что и привело к закипанию подземных вод и выбросу водяного пара и смешанного с горячей водой грунта на поверхность.
Думаю, что на этом можно закончить поиски следов катастрофы на поверхности Земли, завершив тем самым вторую главу, и перейти к следующей главе, в которой мы попробуем выяснить, когда же данная катастрофа произошла, есть ли о ней упоминания в мифологии разных народов и насколько эти упоминания ей соответствуют.
Продолжение следует…
Начало 2 части
Следы катастрофы на территории Евразиию (продолжение).
Я много раз видел срезанные склоны, где очень хорошо читалась структура внутренних слоёв, которые выглядели как «гармошка». То есть так, как на фотографиях из Башкирии. Причём такую картину я наблюдал не только там, но и во многих других местах. Например, на черноморском побережье в районе Геленджика и Новороссийска (жаль, что у меня нет фотографий тех мест). Ещё тогда мне подобная картина показалась очень странной, но в тот момент я не смог понять, что в ней было странного. В этот раз я имел возможность всё это рассмотреть подробно вблизи и полазить по склонам, после чего я понял, что в наблюдаемой картине не соответствует предлагаемым официальной наукой объяснениям.
На приведённой ниже схеме я, в меру своих сил, попытался изобразить то, что мы видим по факту и то, что должны наблюдать, если этот процесс, как нас уверяют, происходил медленно или быстро, но очень давно.
На левой схеме «наблюдаемая структура» показана наблюдаемая по факту картина. Пласты земной поверхности под действием некой силы двигались навстречу друг другу (красные стрелки на схеме), что и вызвало их деформацию. Это очевидный наблюдаемый факт.
По наблюдаемому рисунку слоёв очень хорошо видно, что все эти слои были деформированы одновременно. Причём процесс был достаточно быстрым. Также обратите внимание на тот факт, что толщина всех слоёв практически одинакова. Это говорит о том, что когда эти слои формировались, они располагались горизонтально.
Если бы это был длительный процесс, при котором пласты земной коры медленно наползают друг на друга, то рисунок слоёв должен быть совсем другой. Более нижние, слои должны будут деформированы сильнее, но при этом их толщина будет одинаковой. А вот те слои, которые будут позже формироваться сверху, на возвышенностях будут иметь меньшую толщину, а в низинах большую, поскольку за счёт водно-ветровой эрозии часть грунта будет переноситься с возвышенностей в низины. Причём со временем, по мере того, как уровень деформации будет увеличиваться, толщина более новых верхних слоёв на возвышенностях будет становиться всё меньше, а в низинах всё больше, как это показано на схеме «медленная деформация».
Если же процесс деформации произошёл быстро в следствие катастрофы, но очень давно, то тогда картина должна быть частично похоже на первую схему, на за счёт всё той же водно-ветровой эрозии структура старых слоёв на возвышенностях уже должна начать разрушаться. При этом новые слои осадочных пород будут формироваться сверху образуя новую структуру, которая в низинах, где нет сильной водно-ветровой эрозии, должна быть многослойной. То есть, в этом случае мы должны увидеть картину как на схеме «древняя деформация».
Ну и, наконец, если бы это были овраги, которые промыты мощным водным потоком, то в этом случае старые слои остались бы параллельны поверхности Земли и были бы просто изрезаны оврагами и каньонами, как это произошло в Калифорнии или в Южной Америке.
Таким образом, наблюдаемые факты говорят о том, что имеющаяся структура слоёв образовалась в следствие быстрого движения пластов земной коры, причём произошло это сравнительно недавно. Кроме того, поскольку похожая картина наблюдается и в других местах, а не только на территории Башкирии, то данная катастрофа была глобальной.
Теперь вернёмся в Испанию. Один из читателей обратил моё внимание на местечко в Испании, которое называется Сумайя (Zumaia), где ему довелось побывать.
На картах Гугл на эти места можно взглянуть через сервис «Просмотр улиц», например тут.
Во первых, в данном случае мы также можем говорить о том, что данные слои осадочных пород сформировались горизонтально и только потом их вывернуло вверх. Об этом говорит то, что слои имеют одинаковую толщину практически по всей длине, которую мы можем наблюдать. Также мы можем говорить о том, что все эти слои были деформированы одновременно, поскольку параллельность рисунка также сохраняется практически по всей видимой области.
Но самое интересное это то, как данные слои ориентированы. На картах Гугл при виде со спутника ориентация слоёв достаточно хорошо видна. На схеме ниже я обозначил её красной линией.
То есть, если бы Пиренейский полуостров двигался по направлению, указанному стрелкой, и натолкнулся на нижнюю часть Франции, то пласты должны были деформироваться именно так, как мы это сейчас наблюдаем. А между Испанией и Францией в ходе этого столкновения образовались горные хребты, которые составляют Пиренеи.
Таким образом мы имеем целый ряд фактов, которые доказывают, что в прошлом Пиренейский полуостров сместился на восток, что сопровождалось серьёзной деформацией поверхности Земли.
Но тут есть ещё один момент, на который мне также указали мои читатели после публикации предыдущей части. Если это смещение произошло во время той катастрофы, которую я описываю, и которая, по моему мнению, произошла на рубеже 16-17 веков, то тогда должны существовать старые карты, на которых пиренейский полуостров должен быть изображён либо отдельно от Евразии, либо в другом положении. Но, увы, таких карт мне найти не удалось. Практически на всех старых картах, которые я смог найти, Пиренейский полуостров изображён именно там, где он находится сейчас. Так что пока не появится других фактов, будем считать, что это два разных события и в предыдущей части я поторопился с выводами.
Теперь давайте ещё раз вернёмся к общей модели происходившей катастрофы и проанализируем, какие ещё следы должны были образоваться на поврехности Земли, после чего попробуем их найти.
Купный объект на большой скорости сталкивается с Землёй, пробивает достаточно тонкую твёрдую земную кору, и практически полностью погружается в расплавленное тело Земли. Многие из читателей в комментариях и письмах мне пишут о том, что при подобных столкновениях на космических скоростях столкновение должно сопровождаться очень сильным взрывом, поскольку практически вся кинетическая энергия малого тела при столкновении должна практически полностью перейти в тепловую энергию, в результате чего вещество этого тела должно почти моментально превратиться в плазму. Существуют даже соответствующие математически модели, которые подтверждают этот сценарий развития событий.
Но тут есть один важный момент, который следует учитывать. Все эти модели справедливы именно в том случае, когда маленький объект ударяет в большой, масса которого во много раз больше. При этом второе тело, действительно, практически моментально останавливается, за счёт чего кинетическая энергия переходит в тепловую, разогревая малое тело и превращая его в облако плазмы. При этом размеры второго тела очень малы и его вещество будет взаимодействовать с поверхностью планеты практически в одно время. Поэтому нагрев также будет происходить по всему объёму.
В рассматриваемом нами случае ситуация совершенно другая. В тот момент, когда передний край уже коснётся поверхности Земли, задний будет ещё находиться в открытом космосе. Кроме того, как мы уже выяснили, при столкновении второй объект не останавливается мгновенно, а продолжает двигаться на достаточно высокой скорости. А это означает, что в тепловую переходит только часть кинетической энергии. Далее, вещество объекта обладает конечной теплопроводностью. Для большинства минералов коэффициент теплопроводности лежит в диапазоне от 2 до 5 Вт/(м*К). Поэтому когда вещество на передней стороне объекта уже начнёт превращаться в плазму, задняя сторона, находящаяся в открытом космосе, ещё будет оставаться холодной.
Но даже если всё вещество объекта, в процессе прохождения через тело Земли, нагреется и превратиться в плазму, это ещё не означает, что данное вещество полностью потеряет к этому моменту свою кинетическую энергию и перестанет двигаться. На самом деле после перехода вещества в другое агрегатное состояние его масса никуда не исчезает.
Кроме того, необходимо учесть так называемый эффект квадрата-куба, который состоит в том, что при увеличении линейных размеров объекта его площадь будет расти в квадрате, а объём, а значит и масса объекта, будут расти в кубе. Другими словами, если мы сделали расчёт для объекта диаметром в 1 км, то после того, как мы увеличим линейный размер в 500 раз, чтобы он соответствовал размеру нашего объекта, то площадь объекта вырастет в 250 000 раз, а объём и масса объекта увеличатся в 125 млн. раз. Таким образом, чтобы обратить вещество этого объекта в плазму, нам потребуется в 125 млн. раз больше энергии. С одной стороны, поскольку кинетическая энергия напрямую зависит от массы объекта, то это означает, что энергия у нас есть. Но теперь у нас соотношение площади объекта к его объёму, а значит и массе, стало в 500 раз меньше. А нагрев у нас идёт через внешнюю поверхность. Следовательно скорость нагрева у нас упадёт в 500 раз.
Другими словами, для рассматриваемого нами случая имеющиеся модели столкновения небольших объектов с поверхностью Земли не подходят. Необходимо строить другую, намного более сложную модель, но это уже далеко выходит за рамки моих скромных знаний и возможностей.
С другой стороны, поскольку мы наблюдаем характерный след как на месте входа объекта в тело Земли, так и на месте его выхода после пробоя, то я просто принимаю как факт, что объект ударил, вошёл и вышел.
В тоже время, имеющихся у меня, как и большинства читателей, достаточно для того, чтобы понять ещё один важный момент. Когда объект проходил через тело Земли, то нагреваться до очень высоких температур должно было не только вещество объекта, но и вещество внутри самой Земли! А при нагреве, как мы все знаем ещё из школьного курса физики, вещество расширяется, а давление повышается. Но это значит, что внутри Земли в следствие пробоя не только должно было образоваться течение магмы. Из-за быстрого нагрева магмы должно было резко повыситься её давление и её должно было начать выдавливать через все щели и отверстия в земной коре наружу. Да и сама земная кора при таком ударе должна была покрыться множеством трещин. Следовательно, нам необходимо поискать места, где наблюдаются подобные выходы магматических пород наружу.
Долго искать нам не придётся, поскольку уважаемый sibved в конце августа 2017 года опубликовал большую частью из двух частей, репост которой я делал в своём журнале:
Когда расширялась Земля… Часть 1
Когда расширялась Земля… Часть 2
В своей статье sibved приводит достаточно много фактов, которые говорят о том, что сравнительно недавно из недр Земли на самом деле выдавливало расплавленную магму. Именно благодаря этому и образовались многие мегалиты, которые имеют форму столбов или узких стен, которые, обратите внимание, идут в основном строго по вершинам горных хребтов. На самом деле склоны этих хребтов когда-то были краями трещин, которые просто вывернуло наружу давящей на них снизу магмой. А там, где эта трещина раскрылась, магма просочилась выше, в слой осадочных пород. После этого магма застыла, а осадочные породы смыло интенсивными дождями «Всемирного потопа», которые начались после катастрофы вследствие интенсивного испарения вод мирового океана, а также, возможно что тут sibved снова прав, за счёт выдавливания наружу и испарения той воды, которая находилась в подземных водоёмах и водоносных слоях.
И в конечном итоге мы получили картину, которую можно увидеть на следующих фотографиях, которые я позаимствовал у sibvеd'а.
Вот как выглядят на снимке со спутника каменные стены, которые идут по вершинам горных хребтов.
Это не жерла вулканов, это именно трещины в земной коре, через которые изнутри под давлением выдавило наверх расплавленную магму, которая потом застыла, образовав структуры, которые хорошо видны на следующем снимке.
Причём в тот момент, когда происходила катастрофа и расплавленная магма продавливалась через толщу земной коры, тут был ещё слой рыхлых осадочных пород, который и послужил формой для этих образований. Позже этот слой осадочных пород был смыт водой с хребтов в низины, обнажив твёрдые останцы в виде стен или столбов, как на снимке ниже.
Причём подобные образования встречаются не только на Алтае или в районе Красноярска. Точно такие же столбы и стенки встречаются и у нас на Урале. Ниже подборка фотографий, которые я позаимствовал в журнале у gelio из статьи про Северный Урал.
Данные образования расположёны на плато Маньпупунёр в республике Коми.
Обратите внимание, что тут столбы идут в ряд, а на заднем плане мы видим уже не столбы, а характерную стенку-гребень, которую выдавило через трещину в земной коре.
Вполне вероятно, что и другие образования, о которых пишет в своей статье sibved, типа грязевых вулканов и выбросов перегретой воды и пара из недр Земли, также могли образоваться вследствие описываемой катастрофы, как и показанные выше каменные объекты. Но только в этих случаях магма не смогла пробиться до конца к поверхности, а только поднялась по образовавшимся в земной коре трещинам в более высокие слои, вызвав их интенсивное нагревание, что и привело к закипанию подземных вод и выбросу водяного пара и смешанного с горячей водой грунта на поверхность.
Думаю, что на этом можно закончить поиски следов катастрофы на поверхности Земли, завершив тем самым вторую главу, и перейти к следующей главе, в которой мы попробуем выяснить, когда же данная катастрофа произошла, есть ли о ней упоминания в мифологии разных народов и насколько эти упоминания ей соответствуют.
Продолжение следует…
Источник: mylnikovdm.livejournal.com