Автомобильная арка Керченского моста в ожидании встречи с железнодорожной

Сотрудники Росгвардии и полиции сегодня вечером прибыли на смотровую площадку Керченского моста – они просят покинуть желающих сфотографировать арку, которая пока ещё на берегу.

Одна из главных новостей этой осени – безусловно транспортировка автомобильной арки Керченского моста. Свидетели стройки века (а это, наверняка, миллионы граждан) давно ждали распоряжения Капитана морского порта Керчь. Да, непогода внесла свои коррективы в эту историю. Но теперь, слышите? Кажется, ветер потихонечку утих. А это значит, что ничто не мешает арке двинуться в путь.

Журналисты КерчьИНФО отправились на смотровую площадку, чтобы зафиксировать арку перед важнейшей операцией. Совсем скоро этот белый свод отправится на встречу с фарватером, железнодорожной аркой и самим Мостом. Смотрите, на этих фото арка ещё стоит ;)

Напомним, что с 6 часов 11 октября начнётся операция по транспортировке автомобильного свода. Планируется, что она займёт три дня.

Источник: nnm.me