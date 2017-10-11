Главная » Творчество

Автомобильная арка Керченского моста в ожидании встречи с железнодорожной

09:31. 11 октября 2017 Просмотров - 214 Нет комментариев Опубликовал:

Автомобильная арка Керченского моста в ожидании встречи с железнодорожной

Сотрудники Росгвардии и полиции сегодня вечером прибыли на смотровую площадку Керченского моста – они просят покинуть желающих сфотографировать арку, которая пока ещё на берегу.

Одна из главных новостей этой осени – безусловно транспортировка автомобильной арки Керченского моста. Свидетели стройки века (а это, наверняка, миллионы граждан) давно ждали распоряжения Капитана морского порта Керчь. Да, непогода внесла свои коррективы в эту историю. Но теперь, слышите? Кажется, ветер потихонечку утих. А это значит, что ничто не мешает арке двинуться в путь.

Журналисты КерчьИНФО отправились на смотровую площадку, чтобы зафиксировать арку перед важнейшей операцией. Совсем скоро этот белый свод отправится на встречу с фарватером, железнодорожной аркой и самим Мостом. Смотрите, на этих фото арка ещё стоит ;)
Напомним, что с 6 часов 11 октября начнётся операция по транспортировке автомобильного свода. Планируется, что она займёт три дня.

Автомобильная арка Керченского моста в ожидании встречи с железнодорожной

Автомобильная арка Керченского моста в ожидании встречи с железнодорожной

Автомобильная арка Керченского моста в ожидании встречи с железнодорожной

Автомобильная арка Керченского моста в ожидании встречи с железнодорожной

Автомобильная арка Керченского моста в ожидании встречи с железнодорожной

Автомобильная арка Керченского моста в ожидании встречи с железнодорожной

Автомобильная арка Керченского моста в ожидании встречи с железнодорожной

Автомобильная арка Керченского моста в ожидании встречи с железнодорожной

Автомобильная арка Керченского моста в ожидании встречи с железнодорожной

Автомобильная арка Керченского моста в ожидании встречи с железнодорожной

Источник: nnm.me

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Керченский мост станет проклятием для украинских портов и заводов
...заводов. В Киеве строительство Керченского моста с самого начала воспринимали ...временем рабочие уже устанавливают железнодорожную арку Керченского моста. Конструкция весит более шести... года будет отрыто автомобильное движение по Керченскому мосту, а в 2019...
Следующим правителем России станет мудрец и эзотерик, владеющий тайными знаниями
О будущем России существует немало пророчеств. Одно из самых детальных и необычных принадлежит русскому астрологу и прорицателю Василию Немчину. Предваряя его слова о том, что нас ждет в ближайшие годы, есть смысл упомянуть и о тех его предсказаниях, ...
Визуализация Керченского моста
... отличный ролик на тему строительства Керченского моста. Приурочен так сказать к открытию... первого технического моста.Что же скажут эксперты?Источник...
Новости Украины и Новороссии 04 апреля 2016
18:17 Приговор Савченко остался необжалованным. 18:14 Журавко: "Солдаты, не выполняйте преступных приказов!". 17:56 Саакашвили: Хапуги захватили власть в городе и области, захватывают власть по всей Украине. 17:04 Владимир Корнилов vs 1+1. 16:57 Украинские...
Керченский мост взял новый рубеж: очередной рекорд «Стройки века»
...показатели. Знаменитый транспортный переход через Керченский пролив, который планировали закончить ...сжатые сроки – к 2018 году (автомобильная часть) и к 2019 – (...для возведения арочных судоходных пролетов моста. Такую информацию официально подтвердил ...
Керченский мост 2016
Видео посвященные прогрессу строительству Керченского моста к началу 2017 года.Украинские "...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>