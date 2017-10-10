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Загадки Вселенной. Случайность или чудо

21:04. 10 октября 2017 Просмотров - 206 Нет комментариев Опубликовал:

Современная цивилизация своим развитием обязана в первую очередь науке и культуре. Благодаря передовым технологиям человек смог заглянуть в далекие галактики и тайны микромира. Но вопросов от этого, как ни странно не только не уменьшилось, а стало еще больше. Множество мыслящих людей сегодня пытаются в своем мировоззрении примирить веру и знание. Они не хотят впадать в крайности отрицания и стараются следовать мудрым словам великого физика Альберта Эйнштейна: "Если религия без науки слепа, то наука без веры хромает на обе ноги".

Метки: вселенная, высокоразвитые цивилизации, космос
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