Загадки Вселенной. Случайность или чудо

Современная цивилизация своим развитием обязана в первую очередь науке и культуре. Благодаря передовым технологиям человек смог заглянуть в далекие галактики и тайны микромира. Но вопросов от этого, как ни странно не только не уменьшилось, а стало еще больше. Множество мыслящих людей сегодня пытаются в своем мировоззрении примирить веру и знание. Они не хотят впадать в крайности отрицания и стараются следовать мудрым словам великого физика Альберта Эйнштейна: "Если религия без науки слепа, то наука без веры хромает на обе ноги".