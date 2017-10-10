Страна победившего национализма

Источник: http://www.stoletie.ru/

В Польше установился один из самых странных правых режимов в мире



Несмотря на ура-патриотическую риторику, население Польши неуклонно сокращается, а миллионы потомков гордых шляхтичей готовы мыть санузлы, лишь бы покинуть побыстрее свою «горячо любимую» родину…

Варшавское восстание, бывшее, да простят меня поляки, всего лишь небольшим эпизодом Второй мировой войны, в выступлениях польских министров превратилось в самое масштабное сражение века, решившее исход борьбы с Гитлером.

Советский Союз, по мнению польских властей предержащих, — агрессор и захватчик, развязавший войну, поэтому все советские памятники должны быть снесены. О нападении на Советскую Россию в 1919 году, сопровождавшемся аннексией огромных территорий, и о союзнических отношениях с Гитлером (в частности, при разделе Чехословакии) эти люди предпочитают не вспоминать.

К традиционным претензиям официальной Варшавы в адрес России на днях добавилось требование в адрес Германии выплатить то ли компенсацию, то ли контрибуцию за страдания польского народа в годы Второй мировой войны, хотя вопрос, по сути, закрыт уже давно.

Параллельно Варшава, ничтоже сумняшеся, активно требует у ЕС (фактически у той же Германии) дотации на поддержание достойного уровня жизни. Польское руководство нисколько не смущает тот факт, что деньги оно жестко требует по одному поводу, и выпрашивает – по другому, у одной и той же страны…

При этом в Варшаве частенько мечтают вслух о Четвертой Речи Посполитой «от можа до можа», рассуждают о «восточных кресах», жестко критикуют миграционную политику Евросоюза и выпускают паспорта с видами современной Украины и Прибалтики.

В общем, на первый взгляд, руководят Польшей сегодня совершенно правые политики. Но при ближайшем рассмотрении все оказывается не так просто.

«Классическое» определение из Википедии гласит, что «национализм – это идеология и направление политики, основополагающим принципом которых является тезис о ценности нации как высшей формы общественного единства, её первичности в государствообразующем процессе». Еще националисты стоят за «объединение национального самосознания для практической защиты условий жизни нации».

И вот на этом месте у человека, разбирающегося в современных польских реалиях, возникает ощущение диссонанса. По логике вещей, под властью националистов сама нация должна расти и развиваться, а её достоинство – являться одной из высших ценностей.

Что же происходит у поляков?

Вот уже пятый год население Польши беспрерывно сокращается в условиях отсутствия ощущения у людей перспектив и уверенности в завтрашнем дне. Существование некоторых городов просто оказалось под большим вопросом. По данным варшавского Госстата, население страны убывает по миллиону и более в год. Однако польские журналисты и независимые эксперты называют и такую «картинку» неоправданно оптимистичной и обвиняют варшавских чиновников в статистических подтасовках. «Rzeczpospolita» со ссылкой на данные Евростата утверждает, что реальное количество жителей Польши составляет всего около 36 миллионов уже сегодня. Дело в том, что варшавские чиновники от статистики приписывают к населению страны те 2,2 миллиона, которые покинули Польшу в XXI веке, воспользовавшись вступлением страны в состав Европейского союза, живут за её пределами и категорически не желают возвращаться обратно.

Кстати, «попросить обратно» их все-таки могут. Например, в Великобритании поляки являются крупнейшим этническим меньшинством. Их на Туманном Альбионе проживает свыше 850 тысяч. В некоторых английских городах доля польских мигрантов в общей структуре населения составляет почти 10%.

Британцы считают, что поляки уже слишком сильно засиделись у них в гостях. Недавно Guardian опубликовала планы британского правительства по сокращению количества мигрантов в стране в связи с Брекситом.

Официальный Лондон уже в скором будущем планирует принимать на своей территории преимущественно высококвалифицированную рабочую силу, и отказаться от услуг иностранных чернорабочих, сантехников и нянь. А ведь основная масса поляков в Великобритании и относится (за исключением разве что организованно уехавших из дому медиков) к низкоквалифицированным работникам. Соединенное Королевство придется покинуть сотням тысяч потомков гордых шляхтичей, прочищавших там в последние годы трубы и присматривавших за детьми «британцев во втором поколении», экономивших деньги на английских нянях. Дома этим сотням тысяч людей придется конкурировать за рабочие места по сбору клубники и чистке сантехники с выходцами из постмайданной Украины, отчаянно демпингующих сегодня на польском рынке труда.

Впрочем, если реально смотреть на вещи, можно сделать вывод о том, что и вынужденно вернувшись из Великобритании, польские мигранты вряд ли задержатся в самой Польше надолго. Все равно уедут куда-то еще. Ведь даже у тех, кто пока ещё остается на берегах Вислы, сегодня – «чемоданное настроение».

По данным соцопросов, около 20% людей, живущих сейчас в Польше, вынашивают планы уехать из страны в ближайшие 12 месяцев. Понятно, что получится это далеко не у всех, но сама тенденция выглядит красноречиво и весьма удручающе…

Националисты, под властью которых сама нация тает на глазах, а её представители с превеликой радостью чистят унитазы представителям другого народа, выглядит трагично и комично одновременно.

При поливаемых сегодня в Варшаве грязью коммунистах и в союзе с ненавистным СССР, население Польши в послевоенные годы росло со скоростью 200 – 300 (а то и более) тысяч человек в год. Женщины рожали детей, а чистить чужую канализацию не считалось особо почетным занятием. Получается, что настоящими патриотами своей страны, в реальности улучшавшими условия жизни нации бывшей Речи Посполитой, были как раз таки партнеры КПСС из правящей в Польше вплоть до 1989 года Польской объединенной рабочей партии…

А вот кем после всего вышесказанного считать господ Качинского и Мацеревича, находящихся у руля польской государственности в наши дни, – вопрос большой…

Святослав Князев

Источник: nstarikov.ru