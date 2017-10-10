Сирия, ИГИЛ, последние новости 10 октября 2017

Сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб продолжает рассказывать читателям «Русской Весны» об обстановке в Сирийской Арабской Республике.

В стране, которая из-за американского вмешательства переживает ужасы войны, ни один человек, находящийся в здравом уме, никогда не будет митинговать за интересы США.

Около недели назад сосед Фахед решил навестить меня с утра пораньше. После традиционной чашечки крепчайшего кофе он перешел к основной теме своего утреннего посещения.

«Мне предложили заработать 20 долларов за поездку в небольшой город Сармад, тот, что в провинции Идлиб. Нужно будет помитинговать против вторжения НАТО. Только вот выбор города меня беспокоит — там скоро будет очень неспокойно. Да и человек, предложивший заработок, говорят, связан с „Джебхат ан-Нусрой”* (сирийской „Аль-Каидой”)*», — начал свой монолог Фахед.

Я спешно перебил своего собеседника, заявив, что никогда не принимал участие в такого рода мероприятиях, да и поездка на границу с Турцией в гости к боевиками мне совсем неинтересна.

Беседа стала уже забываться, но вчера вечером ко мне влетел запыхавшийся Фахед и попросил уделить ему пару минут.

«Это самая анекдотическая поездка в моей жизни. Как я и предполагал, мероприятие было организовано боевиками. Но в самом Сармаде они были на вторых ролях. Всем руководили светловолосые люди, командуя на смеси английского и плохого арабского, которые удивили, всех собравшихся заявив, что нам нужно митинговать против турецкого вмешательства.

Потом у меня создалось впечатление, что они снимали какое-то кино. Как таковой акции протеста и не было — нас просто снимали на фотоаппараты и видеокамеры. В процессе „митинга” я услышал много английского мата, и командиры „ан-Нусры” спешно начали переодеваться в грязные джинсы, рваные кроссовки и встали в наши ряды „протестующих”. Также от куда-то появилось несколько пакетов конфет, на которые набежала местная детвора, оказавшись в самом эпицентре событий», — по сути вместо приветствия выпалил мой сосед.

Что ж, не удивительно, что кроме парочки явно сфабрикованных постов в социальных сетях я пока что не увидел ни одного сообщения об этом цирке, организованном американскими боевиками недалеко от сирийско-турецкой границы. Только вот в заявлениях международных организаций, наверняка, уже скоро появятся фотографии с искрометными комментариями британских правозащитников (сирийская обсерватория по правам человека — прим. ред.), а, зная представителей США, они и в докладах на заседании ООН не побрезгуют использовать эти сфабрикованные материалы.

Характерно, что кроме боевиков, которые за доллары выполняют все распоряжения своих хозяев из-за океана, на митинге было всего лишь около 10 простых сирийцев, попавшихся на удочку с наживкой в 20 долларов. Более того, и их туда заманили обманом, ведь в стране, которая из-за американского вмешательства переживает ужасы войны, ни один человек, находящийся в здравом уме, никогда не будет митинговать за интересы США.

А уж кому как не моему народу хорошо знаком тезис, что терроризм появляется именно там, где очевидно внешнее вмешательство, направленное на подрыв государственности. И кроме родной Сирии здесь можно вспомнить Ливию, Йемен, Египет, да и в соседней с Вами Украине не пойми, что творится… Ведь фашисты, которые засели там мало чем отличаются от боевиков, наводящих ужасы на сирийские города.

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Рияд Фарид Хиджаб, Сирия, Алеппо, специально для «Русской Весны»

Об авторе: Рияд Фарид Хиджаб (1987 г. р). Родился в сирийском городе Алеппо. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет. В 2017 году вернулся в Сирию, в родной город.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.