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Сирия, ИГИЛ, последние новости 10 октября 2017

08:16. 10 октября 2017 Просмотров - 259 Нет комментариев Опубликовал:

«Грачи» прилетели: ВКС РФ и Армия Сирии отбили наступление ИГИЛ, открыв стратегическое шоссе Эс-Сухне — Дейр эз-Зор (ВИДЕО)

«Грачи» прилетели: ВКС РФ и Армия Сирии отбили наступление ИГИЛ, открыв стратегическое шоссе Эс-Сухне — Дейр эз-Зор (ВИДЕО) | Русская весна

Наступление ИГИЛ между шоссе Эс-Сухне — Дейр эз-Зор (M-7) было полностью отбито проправительственными силами. 

Опираясь на авиаудары ВКС России ливанской «Хезболле» удалось вернуть ранее утраченные территории в Восточном Хомсе после серии нападений на позиции боевиков ИГИЛ* в богатом нефтью районе пустыни.

Видео показывает, как сирийские войска продвигаются по шоссе М-7, большая часть которого была вновь открыта. Это происходит после того, как САА вернула под контроль район Эс-Сухне, важной правительственной цитадели в Центральной Сирии, недавно отбитой у ИГИЛ*.

Сейчас в ходе военной кампании Сирийская Арабская Армия надеется полностью изгнать «игиловцев» из провинции Хомс, в результате чего боевики будут вынуждены бежать в восточную часть страны.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Спецслужбы США и боевики «Аль-Каиды» проводят митинги против турецкого вторжения в Идлиб

Спецслужбы США и боевики «Аль-Каиды» проводят митинги против турецкого вторжения в Идлиб | Русская весна

Сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб продолжает рассказывать читателям «Русской Весны» об обстановке в Сирийской Арабской Республике.

В стране, которая из-за американского вмешательства переживает ужасы войны, ни один человек, находящийся в здравом уме, никогда не будет митинговать за интересы США.

Около недели назад сосед Фахед решил навестить меня с утра пораньше. После традиционной чашечки крепчайшего кофе он перешел к основной теме своего утреннего посещения. 

«Мне предложили заработать 20 долларов за поездку в небольшой город Сармад, тот, что в провинции Идлиб. Нужно будет помитинговать против вторжения НАТО. Только вот выбор города меня беспокоит — там скоро будет очень неспокойно. Да и человек, предложивший заработок, говорят, связан с „Джебхат ан-Нусрой”* (сирийской „Аль-Каидой”)*», — начал свой монолог Фахед. 

Я спешно перебил своего собеседника, заявив, что никогда не принимал участие в такого рода мероприятиях, да и поездка на границу с Турцией в гости к боевиками мне совсем неинтересна.

Беседа стала уже забываться, но вчера вечером ко мне влетел запыхавшийся Фахед и попросил уделить ему пару минут. 

«Это самая анекдотическая поездка в моей жизни. Как я и предполагал, мероприятие было организовано боевиками. Но в самом Сармаде они были на вторых ролях. Всем руководили светловолосые люди, командуя на смеси английского и плохого арабского, которые удивили, всех собравшихся заявив, что нам нужно митинговать против турецкого вмешательства.

Потом у меня создалось впечатление, что они снимали какое-то кино. Как таковой акции протеста и не было — нас просто снимали на фотоаппараты и видеокамеры. В процессе „митинга” я услышал много английского мата, и командиры „ан-Нусры” спешно начали переодеваться в грязные джинсы, рваные кроссовки и встали в наши ряды „протестующих”. Также от куда-то появилось несколько пакетов конфет, на которые набежала местная детвора, оказавшись в самом эпицентре событий», — по сути вместо приветствия выпалил мой сосед.

Что ж, не удивительно, что кроме парочки явно сфабрикованных постов в социальных сетях я пока что не увидел ни одного сообщения об этом цирке, организованном американскими боевиками недалеко от сирийско-турецкой границы. Только вот в заявлениях международных организаций, наверняка, уже скоро появятся фотографии с искрометными комментариями британских правозащитников (сирийская обсерватория по правам человека — прим. ред.), а, зная представителей США, они и в докладах на заседании ООН не побрезгуют использовать эти сфабрикованные материалы.

Характерно, что кроме боевиков, которые за доллары выполняют все распоряжения своих хозяев из-за океана, на митинге было всего лишь около 10 простых сирийцев, попавшихся на удочку с наживкой в 20 долларов. Более того, и их туда заманили обманом, ведь в стране, которая из-за американского вмешательства переживает ужасы войны, ни один человек, находящийся в здравом уме, никогда не будет митинговать за интересы США. 

А уж кому как не моему народу хорошо знаком тезис, что терроризм появляется именно там, где очевидно внешнее вмешательство, направленное на подрыв государственности. И кроме родной Сирии здесь можно вспомнить Ливию, Йемен, Египет, да и в соседней с Вами Украине не пойми, что творится… Ведь фашисты, которые засели там мало чем отличаются от боевиков, наводящих ужасы на сирийские города. 

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Рияд Фарид Хиджаб, Сирия, Алеппо, специально для «Русской Весны»

Об авторе: Рияд Фарид Хиджаб (1987 г. р). Родился в сирийском городе Алеппо. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет. В 2017 году вернулся в Сирию, в родной город.

* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

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Спецназ США готовит армию боевиков на границе Сирии: Последняя надежда затянуть конфликт (ФОТО)

Спецназ США готовит армию боевиков на границе Сирии: Последняя надежда затянуть конфликт (ФОТО) | Русская весна

Военная база Эт-Танф усилена американскими, норвежскими и иорданскими инструкторами для формирования отрядов боевиков, противостоящих Асаду.

Международная коалиция, незаконно находящаяся на территории Сирийской Арабской Республики, наращивает усилия по подготовке вооруженных формирований. В интересах создания «Новой сирийской армии» в настоящее время оборудуются опорные пункты, в спешке восстанавливаются заброшенные позиции. Речь идет об окрестностях военной базы Эт-Танф (Ат-Танф) на юге Сирии.

Так называемая зона деконфликтизации с радиусом в 55 километров в последнее время наделала немало шума в медиапространстве. Под ширмой подготовки отрядов для борьбы с исламистскими группировками, военное мастерство повышали сами террористы под чутким руководством иностранных инструкторов — еще с весны этого года здесь обосновались западные спецслужбы, размещена тяжелая техника, вооружение, РСЗО «Himars».

Боевики продолжают упражняться в стрельбе из американских винтовок и другого вооружения по сей день.

С соответствующим заявлением на днях выступило Министерство обороны России, обвинив в очередной раз, американские власти в двуличности и пособничестве террористической деятельности.

При этом сам факт военного присутствия иностранных военнослужащих на сирийской земле не является легитимным, разрешения на ввод зарубежных войск Дамаск не давал. Да и успехи международной коалиции по борьбе с терроризмом выглядят сомнительно на фоне участившихся воздушных бомбардировок с жертвами среди местного населения.

Вашингтон постоянно пытается укрепить имеющиеся в Сирии места базирования, обновляя и наращивая военное присутствие в регионе. Несмотря на заявления американской стороны о готовности покинуть военный плацдарм Эт-Танф, теперь радикальных боевиков обучают сотни инструкторов, прибывших из Соединенных Штатов, Иордании и Норвегии.

К занятиям по огневой и тактической подготовке ежедневно привлекаются до 200 боевиков из состава оппозиционной группировки «Гвардия Революции». Другие члены бандформирований «Усуд аль-Шаркия» («Восточные Львы»), «Ахмад Абду» и иных группировок, прибывших в зону деконфликтизации, впопыхах восстанавливают заброшенные позиции неподалеку от лагеря для беженцев «Рукбан».

Палаточный городок с 60-тысячным населением имеет важное значение для американских кураторов, вынашивающих проект создания «Новой сирийской армии» для свержения режима Асада.

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Предполагается, что жителями «Рукбана» являются как родственники членов сирийской оппозиции, прибывшей в Эт-Танф для обучения, так и мирные жители, оказавшиеся заложниками вооруженного конфликта.

Тяжелые условия проживания в палаточном лагере поставили большинство молодых обитателей перед еще сложным выбором: на себе испытать последствия гуманитарной катастрофы либо пополнить ряды нового подразделения, поддавшись на уговоры американских инструкторов.

По сообщению СМИ, а также боевиков, сумевших избежать американской опеки, иностранный персонал в открытую занимается продажей оружия террористам, набором добровольцев в отряды боевиков.

В таком случае, в скором времени в Эт-Танфе следует ожидать появления фабрики смертников или так называемых шахидов, что поставит американских хозяев в один ряд с международными террористами.

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Спецназ США готовит армию боевиков на границе Сирии: Последняя надежда затянуть конфликт (ФОТО) | Русская весна
Спецназ США готовит армию боевиков на границе Сирии: Последняя надежда затянуть конфликт (ФОТО) | Русская весна
Спецназ США готовит армию боевиков на границе Сирии: Последняя надежда затянуть конфликт (ФОТО) | Русская весна
Спецназ США готовит армию боевиков на границе Сирии: Последняя надежда затянуть конфликт (ФОТО) | Русская весна
Спецназ США готовит армию боевиков на границе Сирии: Последняя надежда затянуть конфликт (ФОТО) | Русская весна
Спецназ США готовит армию боевиков на границе Сирии: Последняя надежда затянуть конфликт (ФОТО) | Русская весна

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Бронетанковая армада Эрдогана готовится уничтожить силы проамериканской коалиции в Сирии (ФОТО)

Бронетанковая армада Эрдогана готовится уничтожить силы проамериканской коалиции в Сирии (ФОТО) | Русская весна

Напомним, в понедельник, 9 октября, Турция официально начала новую военную операцию в Сирии.

Сообщается, что Вооруженные силы Турции приступили к операции в сирийском Идлибе, начав разведку.

Последнюю неделю продолжалась концентрация войск Эрдогана на границе с сирийской провинцией Идлиб. Там же скапливаются боевики протурецких группировок.

По открытым данным, Турция уже перебросила в этот регион одну танковую и две механизированные дивизии, так же подразделения военной полиции и спецназ различных силовых структур. 

Главной целью удара должны стать силы проамериканской коалиции SDF, основу которой соcтавляют курдские формирования.

На кадрах видно, что в наступательной операции впервые после штурма города Аль-Баб будут участвовать танки «Леопард», которые плохо показали себя в боях с террористами ИГИЛ*, в связи с чем Минобороны Турции анонсировало проекты по их серьезной модернизации с учетом негативного опыта использования этих танков в Сирии.

Как ранее сообщала «Русская Весна», начальник Генштаба вооруженных сил Турции и глава турецкой национальной разведки уже прибыли в Хатай, где, судя по всему, будет располагаться штаб группировки вторжения.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

Бронетанковая армада Эрдогана готовится уничтожить силы проамериканской коалиции в Сирии (ФОТО) | Русская весна
Бронетанковая армада Эрдогана готовится уничтожить силы проамериканской коалиции в Сирии (ФОТО) | Русская весна
Бронетанковая армада Эрдогана готовится уничтожить силы проамериканской коалиции в Сирии (ФОТО) | Русская весна
Бронетанковая армада Эрдогана готовится уничтожить силы проамериканской коалиции в Сирии (ФОТО) | Русская весна
Бронетанковая армада Эрдогана готовится уничтожить силы проамериканской коалиции в Сирии (ФОТО) | Русская весна
Бронетанковая армада Эрдогана готовится уничтожить силы проамериканской коалиции в Сирии (ФОТО) | Русская весна
Бронетанковая армада Эрдогана готовится уничтожить силы проамериканской коалиции в Сирии (ФОТО) | Русская весна
Бронетанковая армада Эрдогана готовится уничтожить силы проамериканской коалиции в Сирии (ФОТО) | Русская весна
Бронетанковая армада Эрдогана готовится уничтожить силы проамериканской коалиции в Сирии (ФОТО) | Русская весна
Бронетанковая армада Эрдогана готовится уничтожить силы проамериканской коалиции в Сирии (ФОТО) | Русская весна
Бронетанковая армада Эрдогана готовится уничтожить силы проамериканской коалиции в Сирии (ФОТО) | Русская весна
Бронетанковая армада Эрдогана готовится уничтожить силы проамериканской коалиции в Сирии (ФОТО) | Русская весна
Бронетанковая армада Эрдогана готовится уничтожить силы проамериканской коалиции в Сирии (ФОТО) | Русская весна
Бронетанковая армада Эрдогана готовится уничтожить силы проамериканской коалиции в Сирии (ФОТО) | Русская весна
Бронетанковая армада Эрдогана готовится уничтожить силы проамериканской коалиции в Сирии (ФОТО) | Русская весна
Бронетанковая армада Эрдогана готовится уничтожить силы проамериканской коалиции в Сирии (ФОТО) | Русская весна
Бронетанковая армада Эрдогана готовится уничтожить силы проамериканской коалиции в Сирии (ФОТО) | Русская весна
Бронетанковая армада Эрдогана готовится уничтожить силы проамериканской коалиции в Сирии (ФОТО) | Русская весна
Бронетанковая армада Эрдогана готовится уничтожить силы проамериканской коалиции в Сирии (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция
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