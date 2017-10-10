Самая «развитая демократия мира» на проверку оказалась либеральной диктатурой. Угадали какая?

Вот и вскрылся истинный лик, а лучше сказать, – оскал «самой демократической страны в мире». Не в силах в рамках концепции «свободы слова» противостоять российской правде, власти США решили изолировать американских граждан от этой самой свободы слова в исполнении российского телеканала «Россия сегодня» («Russia Today»).Напомню, что 11 сентября компания, которая занимается обслуживанием всего телеканала RT America в США, включая его текущую деятельность и телепроизводство, получила письмо от Министерства юстиции США с требованием зарегистрироваться в качестве иностранного агента на основании закона FARA 1938 года (Foreign Propagandists Registration Act). Примечательно, что под рукой американских властей не нашлось ничего лучше закона 1938 года, направленного на борьбу со СМИ фашистской Германии. Однако этот закон никогда потом не применялся против СМИ других стран.Упрек же RT в том, что он финансируется государством, легко отбивается тем, что такие медийные гиганты как ВВС или «Немецкая волна» также финансируются Британией и Германией для продвижения интересов своих стран за рубежом. А про Голос Америки или Радио Свобода, которые финансируются администрацией США – я вообще промолчу. То есть, ничего нового, а тем более – незаконного в этом нет. И вот – новый прецедент.Согласно требованиям американцев, если RT захочет продолжить работу в США, то с конца октября российскому телеканалу придется чуть ли не ежедневно сообщать персональные данные сотрудников, всю информацию относительно всех своих контактов, а также транскрипты передач. Соответственно, у представителей телеканала просто не будет времени на свои прямые обязанности, либо существенно вырастет расходная часть деятельности канала.Как отметила глава RT Маргарита Симоньян, «Фактически они нас выживают из страны, они нас ставят сейчас в такие условия, в которых мы работать не сможем. Вот она, хваленая свобода слова. Почему они это делают? Потому что, как им представляется, мы показывали другую точку зрения. При худшем развитии событий мы покидаем территорию США, мы больше там не вещаем. При худшем развитии событий Россия отвечает тем же по отношению к американским СМИ».Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова также подчеркнула, что действия американской администрации противоречат принципам свободы слова и заявила о возможной ответной реакции на действия США, которая включит в себя соответствующие ограничения на деятельность американских СМИ на территории России. Данной проблеме было посвящено и оперативное совещание президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности, прошедшее 29 сентября, в ходе которого члены Совбеза обсудили нарастающее давление на российские СМИ за рубежом.Таким образом, пытаясь изгнать RT с американского рынка, администрация США фактически расписывается в том, что а) свобода слова для нее пустой звук, если она не контролирует полностью эту свободу слова; б) что «свобода слова» может быть только американской, а все остальное – это пропаганда; в) что Америка проигрывает России в правдивости своей информации, и как мошенник пытается не играть в шахматы, а бить шахматной доской по голове.США ведут себя в мире – как злой пахан на зоне. Но в этом неожиданного ничего нет – как были бандитами и преступниками, так и остались. И когда он начинает терять авторитет по тем правилам, что существуют, он просто берет и переписывает правила зоны заново. Отсюда следует главный вывод – правила надо писать самим. А если для этого надо воевать – значит, надо воевать.Кстати, все последние действия американской администрации против России и являются, по сути, подготовкой к войне. Пока она идет, в основном, в экономической и информационной сфере в виде санкций, попыток взять под контроль финансовые рынки и зачистки внутреннего информационного пространства. В военной плоскости, что на Украине, что в Сирии война идет пока между Россией и США не напрямую, а посредством проксисил.Однако глобальный конфликт между силами Света и Тьмы – неизбежен. Мы в своей истории уже не раз давали отпор силам Тьмы – что фашистской Германии, что фашиствующему исламу. Однако все это были производные от тех сил, что сидят совсем в других столицах и являются ставленниками метафизической тьмы и хаоса. Слишком маленьким стал наш земной шарик для двоих. А, как известно, Боливар двоих не выдержит. Кто-то один должен будет установить правила для всего остального человечества.Поэтому я согласен с тем, что «бессмысленно негодовать на лицемерие Запада», однако я глубоко не согласен с тем посылом, что «лучше попытаться понять правила игры и играть по ним» (там же). Играть по правилам Запада попробовало уже позднее советское руководство. Чем это завершилось – Хельсинки-1975, распадом блока СЭВ и, в конце концов, страны – всем хорошо известно. Поэтому надо не играть по правилам Запада, а играть по своим, как мы и делали в Южной Осетии, Абхазии, Сирии и на Украине. А когда кто-то не согласен – действовать «ассиметрично», но надолго, желательно на несколько поколений, чтобы помнили.Кстати, ситуация с RT, когда Москва стала играть не по американским правилам, а по своим, также продемонстрировала, что Вашингтон не готов к открытой и честной конкурентной борьбе и подлинной свободе слова. Америка получила почти в полное распоряжение российское информационное пространство на двадцать пять лет – никаких вопросов. А когда мы стали реально, буквально за несколько последних лет нарастив свои информационные мускулы, вторгаться в американское информационное пространство на точно таких же правовых и моральных основаниях, американцы тут же запаниковали. Грош цена такой свободе слова и таким правилам. Они стоят меньше той бумаги, на которой написаны.

Источник: nashaplaneta.su