Про нефтедоллар и реванш

Автор monetary_policy

Что определяет сегодня внешнеполитическую повестку наиболее значимых стран? Геополитика, она вообще про что? Сегодня она очень часто про доллар, евро и юань. Если где-то (в Йемене, Сирии или где-то еще) начинается какая-то возня, то часто эта возня сводится к тому в какой валюте будут осуществляться расчеты между покупателями и продавцами газа или нефти и в какой валюте будет храниться выручка. Так устроен мир. И так он устроен уже не первое десятилетие.

Современная геополитика в том виде в котором мы её знаем родилась в 1971 году, когда США отказались поддерживать фиксированный курс доллара к золоту. В 1971 году видимо уже не было возможности удержать привязку доллара к золоту, потому что война во Вьетнаме и рост расходов на социалку привел к дефициту бюджета США и необходимости опустить ставки. В результате этого решения спрос на доллар начал резко падать, потому что непривязанный к золоту доллар стал мало кому интересен.

Нефтедобывающие страны потеряли интерес к приобретению долларовых активов для целей сохранения валютной выручки. Ну то есть нефть продолжала котироваться и торговаться в долларах, но потом на долларовую выручку арабы покупали золото. Доллар падал.

И тогда Генри Киссенджер отправился в Саудовскую Аравию и договорился с королём Саудовской Аравии о двух вещах.

Первое, саудиты взяли на себя обязательства продавать нефть только за доллары. Не важно кто выступает покупателем: китайцы или индусы, расчеты за нефть с 1974 года осуществлялись только в долларах США.

Второе, саудиты обязались не конвертировать валютную выручку в золото, а приобретать долларовые активы, в первую очередь казначейские облигации США.

Взамен саудиты получили гарантии безопасности против Израиля и Ирана, новейшее оружие, военных советников, военные базы США. Потом Киссинджер ровно о том же самом договорился с прочими арабскими странами и Норвегией. Дело было в 1974 году.

Возникает вопрос — а из-за чего вообще сыр-бор? В чем прелесть резервного статуса доллара, зачем он вообще нужен?

Любой коммерческий банк работает следующим образом: он привлекает заемные деньги (например, продает свои векселя) и размещает их в активах которые приносят доход (покупает ценные бумаги, дает кредиты). В интересах банка привлечь как можно больше денег, потому что это позволяет совершить больше активных операций.

ФРС это обычный коммерческий банк. Он точно также как и все прочие банки совершает пассивные и активные операции. Он привлекает деньги и потом приобретает активы, приносящие доход. Доллары для ФРС это всё равно что векселя для любого другого банка. Доллар это долговая бумага ФРС. И чем выше спрос на доллары, тем крупнее бизнес ФРС, тем больше ФРС может совершить активных операций.

Поэтому в интересах собственников ФРС поддерживать спрос на доллары на высоком уровне — в идеале на том уровне, на котором был спрос на доллары в эпоху золотого стандарта.

Интересы собственников ФРС полностью совпадают с интересами собственников прочих американских банков, потому что дорогой доллар нужен и тем и другим. Чем дороже доллар, тем дороже стоят долларовые активы (недвижимость, ценные бумаги американских компаний). Это ровно то что нужно банкам.

Дорогой доллар не отвечает только интересам промышленников, но их место в США возле параши, все вопросы решает финансовая элита.

Т.е. в 1974 году Киссинджер придумал новую модель глобальных финансов, которая позволяла сохранить спрос на доллар. Эта модель худо-бедно отработала 30 лет, потом начались сбои.

Первый сбой произошел в 2000 году когда Саддам Хусейн решил продавать нефть за евро и договориться с ним не удалось. Т.е. он от всех покупателей требовал евро, в том числе от американцев. Пришлось решать вопрос силой. В 2001 году упали башни, а в 2003 году началась война. Все хорошо помнят, что предлогом для войны стала пробирка с порошком.

Также все хорошо помнят, что войне жестко оппонировали Франция и Германия. Оппонировали они именно потому что торговля иракской нефтью за евро отвечала их интересам. Прошло 14 лет и сейчас все больше политиков и публицистов открытым текстом говорят о том что не было никаких других причин для войны кроме вопроса от том, в какой валюте номинировать иракские нефтяные контракты. Например об этом как-то проговорился сенатор Рон Пол (источник). Есть еще известная книжка Вильяма Кларка на эту тему (здесь). В общем, сегодня это довольно распространенная точка зрения.

Есть альтернативная точка зрения, согласно которой война в Ираке стала попыткой принести демократию на Ближний Восток. США видели как страдает без демократии народ Ирака и решили ему (народу) демократию подарить. Тоже очень распространенная точка зрения. Но первая версия как-то больше вызывает доверия.

Война закончилась тем, что позиции Ирана в Ираке сейчас много сильнее нежели позиции США, но зато Ирак продает нефть за доллары.

Второй сбой произошел в 2005 году когда у Ирана возникла аналогичная идея — создать нефтяную биржу и продавать нефть за риалы. Тогда Совбез ООН наложил санкции на Иран и запретил всем странам покупать нефть у Ирана.

Есть еще гипотеза что война в Ливии в 2011 году тоже была обусловлена планами Каддафи привязать ливийский динар к золоту и продавать нефть за золотые динары. Тоже версия довольно убедительно звучит потому что у Каддафи было 147 тонн золота (что очень много) и имея такие запасы вполне можно было привязать динар к золоту. Ну и 147 тонн золота он явно не просто так накопил. Очень мало стран в мире имеют возможность копить золото.

Какова доля доллара в международных расчетах? Вот данные SWIFT

А какова доля долларовых активов среди резервов?

Вот за эти 64% и идет борьба. Это где-то 6 трлн. доларов.

Мы не считали насколько просядет доллар в случае перевода международных резервов нефтедобывающих стран в евро и юани, но обычно говорят про 20-40%. Дальше сами считайте. Если долларовые активы американских банков составляют 100 трлн. долларов, то снижение курса на 20-40% повлечет потерю 20-40 трлн. долларов для абсолютно конкретных людей. Из-за этого вся возня.

Сейчас стран, желающих отказаться от расчетов в долларах так много, что остановить процесс дедолларизации мировой экономики уже невозможно. Даже Мадуро, не смотря на очень слабые позиции внутри страны и то грозится отказаться от доллара в расчетах за нефть с Китаем. Гегемон более не в состоянии контролировать своих вассалов и это означает что дни нефтедоллара сочтены. Первой страной отказавшейся от продажи нефти за доллары стал Иран, дело было в 2012 году. Потом Ангола в 2015 году. Следующими будут Катар и Венесуэла. В этом деле главное начать.

Для США отказ от доллара в расчетах за нефть будет означать снижение курса доллара, рост цен на товары в США и следовательно падение уровня жизни населения, сокращение возможности финансировать внешнеполитические проекты. Если США смогут пережить эту трансформацию, то станут крупной региональной державой.

Двигают процесс дедолларизации 3 страны: Китай, Россия, Иран. Китай обеспечивает финансирование, Россия — поддержку в Совбезе и прочих международных организациях, а также силовое решение в Сирии. Иран обеспечивает силовое решение в Ираке, Сирии и Йемене. Для нас это полноценный реванш за 1991 год.

Переворот и последующая война на Украине, запрет русского языка, массовые убийства русских и репрессии против русских это просто инструмент давления на Россию. Конечная цель этого давления это заставить Россию выйти из коалиции с Китаем и Ираном. Война в Сирии это удар по ближайшему союзнику иранцев с той же целью — заставить Иран выйти из коалиции с Китаем. По задумке вашингтонских идеологов этноцид русских на Украине должен был вызвать кризис власти в РФ. Физическое уничтожение шиитов в Сирии должно было аналогичным образом вызвать кризис власти в Иране.

Но, оба плана не дали ожидаемого результата. И сейчас уже очевидно, что США проиграли эту войну.

Источник: nnm.me