От экономики советской – к людоедской, где чем лучше одному, тем хуже другому

И они этого добились.

Собственно говоря в этом и состояла цель ликвидации СССР – обеспечить жизнь как в Германии, Франции и США примерно для 10% избранных. А остальным – никто ничего не обещал и ничего не должен. Остальные должны лучше работать или заняться бизнесом, если их не устраивает текущая зарплата, как советовал премьер Медведев.И этот принцип имеет множество сторонников, которые не устают повторять, что надо лучше работать – и тогда можно будет лучше жить. Думаю, каждый хотя бы раз сталкивался с подобными комментариями в ответ на критику российской власти и ее экономической политики.Я лично знаю несколько человек, которые неплохо по российским меркам зарабатывают в IT-сфере и придерживаются классических либеральных взглядов. Мол Путин плохой, а вот либеральная экономика – правильная: надо лучше работать, и все будет “как там”.Вот только нельзя занять всю 150-миллионную страну в IT-секторе, обеспечив при этом соответствующими зарплатами. Так как не нужно в российском IT-секторе в 100 раз больше специалистов, чем уже есть. То же относится и к сырьевому сектору. Нельзя всю страну устроить в Газпром и обеспечить газпромовскими зарплатами. Наоборот, все корпорации работают над повышением автоматизации и стараются оптимизировать персонал (то есть сократить), а не набирать побольше людей ради увеличения зарплатной ведомости.Подобная проблема существует не только в России. Даже в Германии, Франции и США возникает кризис сверхавтоматизации, когда количество персонала, требуемого для выполнения прежнего объема работ, сокращается. А новая работа либо не появляется вообще, либо появляется в низкооплачеваемых секторах.Однако принцип “работайте лучше – и жизнь будет лучше” оказался настолько простым, понятным и привлекательным, что кто-то продолжает повторять его как мантру.Правительству эта мантра позволяет переложить проблему низкого уровня жизни на самих граждан. Зачем мучиться развитием экономики, которая никак не хочет развиваться, если можно элементарно посоветовать всем лучше работать и заниматься бизнесом?Либерально настроенные айтишники повторяют эту мантру, потому что существующая система их в целом устраивает, они в этой системе живут неплохо. Только Путин их раздражает, потому что нарушает стройную картину. Их жизнь на практике и так приближается к Германии, Франции и США, а Путин своей мордой портит фасад сказки. Им кажется, что вот не станет Путина – и все будет “ну совсем как там”.И даже те, кому не удалось при нынешней российской экономике устроить свою жизнь, тоже порой думают, что если будут работать лучше, то станут жить “как там”. Они смотрят на тех, кто удачно вписался в существующую систему, купил дом, джип, устроился на хорошую работу, создал свой бизнес – и верят, что смогут жить так же.Но число мест, на которых можно жить “как там” в стране с сырьевой экономикой ограничено примерно 10-15 миллионами, то есть десятью процентами от всего населения. И все эти места давно уже заняты. Поэтому если вы запрыгнете на одно из “топовых” мест, то просто вытолкнете из “топа” кого-то другого. Таков принцип современной людоедской экономики, что под шумок накрыла всех в России.Когда в стране не растет производство, не развивается наука и образование – улучшение жизни одного человека сопряжено с ухудшением жизни другого (или сразу нескольких). Поскольку общий объем материальных благ примерно соответствует объему добываемого сырья. И этот объем ограничен решением ОПЕК, да и поставки газа в Европу не очень-то растут. И остатки промышленности (вертолетостроение, оборонка т.п.) тоже не развиваются, а скорее сокращаются.Поэтому если вы будете “лучше работать”, займетесь бизнесом, станете эффективным менеджером и будете жить лучше, то кто-то другой будет жить хуже, потому что вы отберете его “эффективное” место.Впрочем если даже вы будете “лучше работать”, то вероятнее всего лучше жить станете не вы, а тот, на кого вы будете лучше работать. И если попробуете заняться бизнесом, то почти наверняка через 5-10 лет закроетесь, потому что многие уже это пробовали – и 10-летний рубеж преодолели единицы. Те самые 10%, которые тем или иным способом заняли “топ” – либо за счет личных связей, либо за счет еще чего-то, отбившись от других.В этом и состоит текущая российская система. И ее строители скорее всего с самого начала понимали, что нельзя жить так же, как мировой гегемон, не будучи этим самым гегемоном или со-гегемоном или хотя бы региональным гегемончиком вроде Германии и Франции. Но вместе с этим они понимали, что около 10% вполне смогут жить как в Германии, Франции и США. Даже при разрушенном производстве, за счет одного только сырьевого сектора и остатков советской промышленности. За счет торговли, недвижимости и банковского сектора. За счет “стрижки лохов”.Те, кто разрушал Советский Союз и переводил Россию на западную систему, были не такими уж глупыми людьми. И должны были сознавать, что на уровень Германии и Франции нашу страну Запад не примет, не позволит нам занять нишу американских вассалов высокого уровня, какими являются немцы и французы.Участники российского рейтинга Форбс практически сравнялись по своим состояниям с европейскими коллегами. Крупные чиновники получают вполне европейские зарплаты и имеют недвижимость в Европе, то есть могут жить не просто “как там”, а “прямо там”. Многочисленные топ-менеджеры сырьевых и прочих корпораций, банков, сетевых магазинов – тоже зарабатывают не меньше своих европейских коллег.И несколько миллионов наиболее успешных граждан, которым удалось либо создать бизнес, либо занять “эффективную” должность, которые получают от 100 тысяч рублей в месяц и больше – живут если не в точности как в Германии и Франции, то приблизительно похоже.В принципе разрушители СССР сделали то же самое, что делают США со всем остальным миром – только в малом масштабе, внутри России.США – это мировой гегемон, живущий за счет стрижки всего мира через долларовую систему и ряд экономических и политических привилегий. Германия и Франция – европейские сеньоры, повышающие свой уровень жизни за счет остальной Европы. А российская элита, эффективные менеджеры, Москва и Питер – это локальные сеньоры, чей высокий уровень жизни обеспечивается за счет остальной России.И почти так же, как в Древней Греции, где высокий уровень жизни гражданина обеспечивал десяток-другой рабов, сегодня высокий уровень жизни 10% россиян обеспечивают 90% остальных.Собственно это и есть демократия и западная система; со времен Древней Греции ничего принципиально не изменилось. Технологии и орудия труда стали другими, но принцип устройства демократического мира остался прежним – высокий уровень жизни истинного гражданина и демократа обеспечивают 10 условных граждан или неграждан-мигрантов.

Источник: nashaplaneta.su