Космос – мирный или не мирный

Уж так устроен человек – конкуренция и соперничество, которое иногда принимает вид войны, он приносит за собой всюду. Пришел человек в небо – появились боевые самолеты и на головы людей посыпались бомбы. Так и с космосом – мирное сотрудничество есть, освоение есть. Но военные нужды проглядывают из каждого «мирного освоения».



США не скрывают своих планов тотального доминирования в космосе. Именно в военных целях.

Эта интереснейшая тема стала предметом обсуждения в эфире программы «Процесс» телеканала «Звезда».

Мои слова в программе:

Источник: nstarikov.ru