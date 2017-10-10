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Космос – мирный или не мирный

08:03. 10 октября 2017 Просмотров - 77 Нет комментариев Опубликовал:

Уж так устроен человек – конкуренция и соперничество, которое иногда принимает вид войны, он приносит за собой всюду. Пришел человек в небо – появились боевые самолеты и на головы людей посыпались бомбы. Так и с космосом – мирное сотрудничество есть, освоение есть. Но военные нужды проглядывают из каждого «мирного освоения».

США не скрывают своих планов тотального доминирования в космосе. Именно в военных целях.

Эта интереснейшая тема стала предметом обсуждения в эфире программы «Процесс» телеканала «Звезда».

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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