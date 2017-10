Как ПРОСТО… Укоротить свою ЖИЗНЬ, часть первая

Многие врачи, занятые обслуживанием доноров, говорят всем донорам о полезности периодической сдачи крови, но что - странно - сами свою кровь никогда не сдают.

В частных беседах, по секрету, они признаются, что с организмом лучше не баловаться и баланс крови не нарушать. Однако кровь всегда нужна. Так пусть же её сдаёт кто-нибудь другой, но не врачи.

Такое положение дел существует и во многих других областях нашей жизнедеятельности: производители колбасы свою колбасу не едят, не едят свой маргарин американские производители маргарина, не кормят домашних животных своим продуктом производители корма для кошек и собак, не готовят себе пищу в микроволновых печах производители и продавцы микроволновых печей.

Все друг друга дурят - такова жизнь.

И дело даже не в том, что интересы здоровья противостоят финансовым интересам олигархии.

Дело в том, что тысячам и миллионам сограждан надо где-то работать и кормить свои семьи. У нас всегда производилось очень много гадкого и вредного для здоровья человека.

Если закрывать такие производства - остановится промышленность, миллионы людей окажутся без средств к существованию. А в случае с донорством - без крови останутся нуждающиеся в ней. Чем-то каждому приходиться жертвовать ради общего блага.

Микроволновая печь - верный способ сокращения вашей жизни

Вред микроволновой печи: 10 причин чтобы выбросить микроволновую печь.

По результатам швейцарских, российских и германских научных исследований и клинических испытаний, мы не можем и дальше игнорировать вред микроволновых печей. На основании этих исследований, мы делаем следующие выводы:

Вред для мозга. Постоянное употребление пищи, приготовленной в микроволновой печи, вызывает необратимое повреждение мозга. Электрические импульсы в мозгу укорачиваются. Ткани мозга размагничиваются/деполяризуются.

Вред для пищеварения. Организм не может усваивать неизвестные ему продукты, получающиеся в результате приготовления пищи в микроволновой печи.

Вред для гормонального баланса. Частое употребление продуктов из микроволновой печи тормозит или изменяет выработку мужских и женских половых гормонов.

Вред необратим. Вредные последствия частого употребления продуктов, прошедших обработку в микроволновой печи, необратимы.

Вред для усвоения минералов, витаминов и других полезных веществ. Нагревание в микроволновой печи уничтожает или изменяет минералы, витамины и другие полезные вещества таким образом, что организм оказывается не в состоянии усваивать их. Многие соединения, попав в организм, не расщепляются.

Вред - канцерогенные свободные радикалы. Минералы в овощах при нагревании в микроволновой печи превращаются в канцерогенные свободные радикалы.

Вред - рак желудка и кишечника. Продукты из микроволновой печи способствуют росту раковых опухолей в желудке и кишечнике. Этим можно объяснить быстрый рост заболеваемости раком в США.

Вред - рак крови. Длительное употребление такой пищи вызывает рост раковых клеток крови.

Вред для иммунной системы. Продолжительное употребление пищи, прошедшей обработку в микроволновой печи, вызывает изменения лимфатических желез и сыворотке крови. Что в результате приводит к сбоям в иммунной системе.

Вред для памяти, внимания и т.д. Питание продуктами из микроволновой печи приводит к ухудшению памяти и концентрации внимания, эмоциональной нестабильности и снижению интеллекта.

Вред микроволновой печи - вы еще не выбросили свою микроволновую печь?

Сидоров Г.А. За семью печатями. Хронолого-эзотерический анализ развития современной цивилизации (Книга 4)

Глава Действие микроволновых полей (отрывок)

— Так вот, — начала снова свой рассказ Ярослава. — Ещё в 1989 году учёные университета Миннесоты по радио предупредили, что в микроволновках нельзя подогревать молоко с детским питанием, и тем более с грудным молоком.

Исследователи сообщили, что действие микроволновой печи уничтожает в молоке некоторые витамины и разрушает иммунные качества грудного молока.

Это объявление заинтересовало многих журналистов, которые занялись собственным расследованием. Вскоре ими были привлечены некоторые учёные, которые пришли к ещё более удручающим выводам...

Самым смелым из исследователей оказался швейцарец немецкого происхождения, Ганс Гертель.

Этот человек опубликовал свои исследования в 1992 году.

В них он прямо сказал, что пища, приготовленная в микроволновой печи, ядовита и не годится в качестве питания.

Она медленно, но верно разрушает человека. Сначала дегенерирует кровь, за ней ткани внутренних органов.

Гертель доказал, что микроволновое тепло разрушает водяные молекулы, они превращаются в нечто иное, чем вода, что для организма человека является смертельным ядом.

По его мнению, пища, прошедшая через микроволновую печь, аналогична пище, подвергшейся мощному радиационному облучению. Под воздействием микроволн клетки пищевых продуктов: мяса, рыбы и овощей изменяются.

Прежде всего, нейтрализуется электрический потенциал между внутренними и внешними сторонами мембран. Такие клетки, употребляемые в качестве пищи, для человека и животных становятся очень опасными.

Гертель и его группа провели тесты и в результате своих исследований доказали, что облученная микроволнами пища вызывает в организме массу патологий, главные из которых — лейкоцитоз и патологический рост холестерина в крови.

— Это же разрушение сосудов и сердца, — не выдержал я.

— Да, разрушение сердечнососудистой системы, — кивнула головой Ярослава. — Причём тотальное. Здесь и закупорка капилляров, и венозные тромбы, и многое другое. А теперь давай вместе припомним, где у нас самые тонкие капилляры?

— В головном мозге, — почесал я затылок.

— А теперь ответь, что происходит с центральной нервной системой, если капилляры, питающие её кровью, не в порядке?

— Наступает угнетение и гибель нейронов. Сначала возникает стадия дебилизации, а потом и полного идиотизма.

— Вот-вот, прямо в точку, — пробасил со своего места Добран Глебыч. — Только до полного идиотизма не дойдёт. Человек завернёт ласты от сердечной недостаточности намного раньше. Но то, что отупляет, — это факт. Так сказать, перед смертью...

— А ты у нас «оптимист»... — обернулась к мужу Ярослава.

— Оптимизм — не оптимизм, какая разница? Я же говорю правду!

— Только грустную, — кивнула своей головкой Светлена.

— Но это не всё, — посмотрела на меня жена Глебыча. — Есть ещё один фактор. И он не менее страшен, чем вышеизложенное. Дело втом, что употребление микроволновой пиши приводит к раковым заболеваниям. Вот такая вот «вилка». Если не умрёшь от инфаркта, то от рака точно.

В комнате на пару минут воцарилась тишина. Все молчали и смотрели друг на друга.

«Вот это подарок. — размышлял я. — Нашему тупоголовому обывателю. С одной стороны прибыльно, с другой — эффективно! Третьего не дано. На тот свет либо от инфаркта, либо от рака».

Скорбные тайны микроволновой кухни.

Артём Деникин.

"Аналитическая газета "Секретные исследования"

(январь 2003 год)

Первое разоблачение.

Бесстрашный журнал "NEXUS" (№25) одним из первых открыл эту тему, до того изрядно потрепав нервы своими разоблачительными публикациями и правительству США, и военным, и производителям всякого рода продукции.

Как оказалось, впервые о неблагоприятных эффектах микроволновой печи высказался в 1989 году Университет Миннесоты: по радио было дано короткое объявление учёных университета, в котором не рекомендовалось использовать микроволновую печь для нагрева бутылок с детским питанием и грудным молоком.

В объявлении говорилось, что нагрев бутылки в микроволновой печи может вызвать определённые изменения в молоке; может наблюдаться исчезновение некоторых витаминов и ущерб иммунным качествам грудного молока.

Это объявление заинтересовало не только учёных, но и журналистов, многие из которых предприняли собственные расследования. Ещё больше подлил масла в огонь судебный процесс, прошедший в Оклахоме.

В 1991 году Норма Левитт, которой делали операцию бедра, умерла от переливания некачественной крови. Причиной смерти оказалось то, что сестра нагрела кровь для переливания в микроволновой печи. Логику сестры понять просто: какая разница, где нагревать - под горячей водой или в микроволновой печи? Однако разница оказалась очевидной. Кровь для переливания обычно нагревают - но никогда в микроволновых печах. В случае Нормы Левитт микроволновым образом изменённая кровь её и убила. Данная форма нагрева производит, как оказалось существенное нагревание в субстанциях.

Ганц Гертель, швейцарский учёный Ганц Гертель, швейцарский учёный

Дело оказалось достаточно шумным, и о нём узнали даже в Европе. Дальнейшие исследования проблемы осуществил Ганц Гертель, швейцарский учёный из города Ваттенвиля (недалеко от Базеля).

Швейцарские исследования.

Ганц Гертель имел репутацию уважаемого учёного, темой исследований которого были вопросы экологии и чистоты продуктов питания.

Как ведущий эксперт в данной области он долгое время работал в швейцарских продовольственных компаниях.

В интервью журналистам Гертель заявил, что видит своей целью "привести человека и технику снова в гармонию с природой"; Гертель считает, что "мы можем иметь замечательные технологии, и не нарушая природу".

Именно этот учёный и оказался первым, взявшимся осуществить качественный анализ воздействия микроволновой пищи на кровь и физиологию человека.

Для исследований, проводившихся в швейцарских институтах, испытуемые (люди разного возраста) были на восемь недель подвергнуты строгой диете и условиям, воспрещающим пить, курить и заниматься сексом - для чистоты анализов. Были исключены возможности влияния всякого загрязнения, пестицидов, гормонов, антибиотиков и т.д.

Результаты исследования были опубликованы в журнале "Search for Health" в 1992 году.

На пустой желудок испытуемые получали различные варианты пищи: сырое молоко из биофермы, то же молоко, но обычно приготовленное и пастеризованное в Берне, а также тоже самое молоко, но приготовленное в микроволновой печи.

Другой набор включал овощи в соответствующем порядке. Анализы крови делали до еды, а далее - в определённых интервалах после съеденного.

Оказалось, что существенные изменения обнаруживались в крови только тех испытуемых, которые кушали пищу приготовленную в микроволновой печи. Негативные изменения коснулись содержания гемоглобина, холестерина и лимфоцитов. Каждый из показателей, согласно анализам, показывал явную тенденцию дегенерации от здорового организма к больному. Наблюдались и другие деструктивные эффекты.

Гертель был не столько удивлён результатами своих исследований (он напоминает, что научная литература давно пишет о пагубных эффектах прямого микроволнового излучения на живые системы), а тем обстоятельством, что общество не прилагает никаких усилий, чтобы заменить эту опасную микроволновую технику технологией, более соответствующей природе.

"Технически произведённые микроволны базируются на принципе переменного тока, - напоминает учёный. - Атомы, молекулы и клетки чрезвычайно страдают от этого жёсткого электромагнитного излучения. Ни атомы, ни молекулы, ни клетки любой органической системы не способны противостоять такой сильной разрушительной мощности, даже в низкой энергетической области милливаттов".

Гертель обращает внимание, что из всех естественных субстанций на подобное воздействие кислород водных молекул реагирует наиболее чувствительно.

Микроволновое тепло является насилием для водных молекул. Структуры молекул разрываются, молекулы совершенно деформируются (так называемый структурный isomerism) и таким образом становятся испорченными в своём качестве.

Аналогично воздействию радиации...

Фактически пища, прошедшая через микроволновую печь, аналогична пище, подвергнувшейся тяжёлому радиационному воздействию.

"Микроволновая кухня абсолютно противоречит стандартному нагреву пищи, при котором происходит конвекционная передача тепла. Кухня микроволн заключена в пределах клеток и молекул, где происходит воздействие на воду и где энергия превращается во фрикционное тепло".

Возникает естественный вопрос: как насчёт микроволнового излучения Солнца? Пагубно ли оно?

Гертель отвечает: "Микроволновое излучение, идущее от Солнца, базируются на принципах импульсного постоянного тока. Эти лучи не создают никакого фрикционного тепла в органической субстанции".

Дополнительно к сильным фрикционным эффектам тепла (названным термическими эффектами), есть также эффекты атермические, которые почти никогда не принимаются во внимание, добавляет Гертель.

"Эти атермические эффекты сложно измерять, но они могут также деформировать структуры молекул и приводить к качественным изменениям в веществе. Например, ослабление мембран клетки микроволнами используется в области генной инженерии. Под воздействием микроволн клетки непоправимо меняются, нейтрализуются электрические потенциалы между внешними и внутренними сторонами мембран клетки (то есть, как бы "нейтрализуется" сама жизнь клеток). Испорченные клетки становятся лёгкой жертвой для вирусов, грибков и других микроорганизмов. Естественные механизмы ремонта подавляются, и клетки стремятся приспособиться к этому ненормальному состоянию энергетической аварийной ситуации: они переключаются с аэробного на анаэробное дыхание. Вместо воды и углекислого газа клетки начинают производить перекись водорода и угарный газ".

Это как раз то, что происходит в организме человека, сидящего возле работающей микроволновой печи.

Те же сильные атермические деформации, которые могут произойти в наших телах, когда мы подвергаемся радиационному или микроволновому излучению, происходят и с молекулами пищи, приготовленной в микроволновой печи. Это излучение ведёт к уничтожению и деформации молекул пищи, и - что не менее страшно - к образованию новых веществ (названных радиолитическими) неизвестной человеку природы.

Странно, но ни "официальная наука" ни правительство США (и других стран) никогда не проводили исследования крови людей, потребляющих микроволновую пищу.

Гертель и его группа провели такие тесты, и их результаты ясно показали ошибочность такой опасной беспечности. Стало очевидно, что токсичные эффекты микроволновой кухни - новый очередной фактор патологии в длинном списке неестественных добавок в нашем питании.

Уже с самого начала у испытуемых, начавших питание микроволновой пищей, стали наблюдаться изменения в крови. Начиная со второго месяца, эти изменения носили характер ярко выраженной патологии, болезни.

Лейкоцитоз и холестерин.

Лейкоцитоз (увеличение числа лейкоцитов) был отмечен у всех, потреблявших микроволновую пищу. Это признак патогенных эффектов в живой системе, как, например, отравление и повреждение клетки. Лейкоцитозом сопровождаются многие инфекционно-воспалительные и иные заболевания.

Исследования показали, что увеличение числа лейкоцитов в крови испытуемых было вызвано именно и только потреблением микроволновой пищи.

Исследования также показали скачкообразный рост количества холестерина в крови тех, кто потреблял микроволновую пищу, хотя сама исходная пища холестерина не содержала.

В частности, огромный рост холестерина в крови происходил у всех, потреблявших овощи, приготовленные в микроволновой печи.

Исследования также показали, что постоянное употребление микроволновой пищи ведёт к раковым заболеваниям.

Затыкание рта.

Как только Гертель, Бланк и другие обнародовали результаты своих исследований, на них обрушился безжалостный молот гнева корпораций и олигархов. Мощнейшая торговая организация - Швейцарская Ассоциация дилеров и промышленных электроприборов (Swiss Association of Dealers for Electroapparatuses for Households), известная просто как FEA, - среагировала мгновенно.

Она заставила главу Суда в Сефтинге, контон Берн, "вставить кляп" Гертелю и его коллеге Бланку. Атака была такой свирепой, что профессор Бернар Бланк быстро отрёкся от поддержки Гертеля - но было слишком поздно: его как, говорят пустили, "пустили в расход" - то есть предали анафеме в обществе - за мнение о том, что микроволновая пища вызывает кровяные аномалии. Дальнейшая карьера Бланка была испорчена: корпорации и институты, не желая войны и судов с FEA, не хотели иметь ничего общего с учёным.

Ганс Гертель, однако, упрямо стоял на своём и не желал сдаваться.

Суд состоялся в марте 1993 года. FEA, обладая огромным влиянием в парламенте и в исполнительной власти и располагая миллиардами долларов, без труда настроила общественное мнение против Гертеля и купила мнение нескольких "научных экспертов", которые за огромные деньги согласились на суде показать, что мнение Герттеля - это якобы только полемика, а не научный факт, что есть учёные, которые якобы думают иначе, чем Гертель.

Гертель требовал у Суда провести объективную научную экспертизу, однако суд не счёл это нужным. Суд исходил из того, что публикации Гертеля якобы наносят вред честному частному предпринимательству и являются "незаконной конкурентной борьбой". Суд занял позицию защиты интересов FEA и вынес решение:

"Отныне Ответчику запрещается под страхом наказания вплоть до 5000 франков или вплоть до одного года тюремного заключения заявлять, что пища, приготовленная в микроволновых печах, опасна для здоровья и ведёт к патологическим проблемам, в том числе влекущем начало ракового процесса".

Американский журнал "NEXUS" прокомментировал это решение так: хотя оно противоречит свободе слова и кажется диким для США, но это только первое впечатление. Нюансы в американских законах таковы, что подобное решение может вынести и суд в США.

Гертель отверг решение суда и потребовал объективной публичной экспертизы. Он продолжает борьбу, и его новые исследования, проведённые теперь в Германии, полностью подтверждают его первоначальные выводы, а в поддержку Гертеля выступили учёные из крупнейшей в мировом масштабе фармацевтической компании "Ciba-Geigy".

Однако миллионы микроволновых печей продолжают продаваться по всему миру, и их производители и дилеры прилагают огромные усилия к тому, чтобы и замолчать исследования Гертеля, и свести их значимость к уровню абстрактной полемики.

Компромисс?

За прошедшие 10 лет в американских и европейских журналах (как медицинских так и общенаучных) появилась масса публикаций, подтверждающих результаты исследования Гертеля.

В США были проведены исчерпывающие полные исследования влияния микроволновой печи на человеческое молоко: было доказано, что под влиянием микроволнового излучения уничтожаются элементы в молоке, ответственные за борьбу с инфекцией, а потому грудные дети, которым матери разогревают молоко в микроволновой печи, по сути "отданы в руки" болезням.

Поначалу корпорации не желали принимать и эти исследования, но под давлением авторитета научных институтов были, наконец, вынуждены пойти на компромисс: отныне в инструкциях к печам не рекомендуется разогревать молоко и вообще готовить молочные продукты.

Что касается другой пищи, то здесь корпорации упрямо стоят на своём. И пока отважные учёные борются с "ветряными мельницами", корпорации продолжают считать свои огромные доходы...

