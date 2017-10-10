“Главный экстрасенс страны”. Как Аллан Чумак “лечил” Россию

Сегодня, 10 октября, стало известно, что "экстрасенс" и "целитель" Аллан Чумак скончался в Москве. В начале 90-х его выступлений по ТВ ждали целыми семьями, ставя перед "голубым экраном" баночки и тазики с водой.

В конце 80-х и 90-е годы прошлого века в СССР, а потом и бывшем Советском Союзе произошёл настоящий бум нетрадиционного целительства. Мы "медитировали", качая головой, поддавались гипнозу через телевидение и пили только "заряженную" воду. Женщины ещё мазались "заряженными" кремами. В том числе и от телевизора. На экране каждую неделю "лечили" народ два "главных экстрасенса страны" — Анатолий Кашпировский и Аллан Чумак.

Детство

Аллан Чумак родился в 1935 году в Москве. Получил такое необычное имя благодаря отцу-переводчику. Жили с родителями и младшим братом в Большом Кисловском переулке.

В школе Аллан не проявлял никаких экстрасенсорных способностей. Учился, в общем-то, тоже не очень: перебивался с четвёрки на тройку. Позже в одном из своих интервью тогда уже "великий маг и целитель" заявит, что не хотел перегружать себе голову ненужными знаниями.

С детства он увлекался астрономией, много читал о космосе, планетах Солнечной системы и других галактиках, часто посещал планетарий.

В интервью рассказывал, что впервые узнал о своём "даре" в семь лет. Якобы брат попросил его рассказать об Индии. Аллан говорил, что провёл подробную "лекцию", но на самом деле о стране никогда не слышал. Чумак уверял, что все знания пришли к нему извне.

Выгнали из велоспорта

В подростковом возрасте Аллан начинает увлекаться велоспортом, получает звание мастера спорта, некоторое время выступает за юношескую сборную. После окончания школы даже подаёт документы и проходит в физкультурный институт.

Получив диплом, становится тренером. В 60-х отправляется в Минск на научную конференцию, где, по слухам, начинает рассказывать о том, как заряженная вода может помочь спортсменам. Сначала 29-летнего тренера с позором выгоняют с конференции, а потом ему и вовсе приходится покинуть данную отрасль.

Спортивный журналист



"Целитель" не отчаивается и поступает в МГУ на факультет журналистики. После окончания учёбы устраивается спортивным комментатором. Всё идёт гладко, пока Чумак не начинает готовить материал об экстрасенсах-шарлатанах в 1970-х годах.

И тут ему раз — и как открылась "великая правда". Позже в интервью он рассказывал, как какой-то неизвестный голос заявил ему: "Тебе пора учиться". Вместо того чтобы испугаться и сходить к психиатру, наш "заряжатель" якобы взял бумагу и ручку. Аллану тот же "голос" читал лекции о мироздании, Вселенной и всём остальном, правдивость чего учёные и сейчас могут проверить с большим трудом. Да и то не все.

— Когда у меня открылся дар — а в ту пору мне стукнуло 42 года, — я в одно чудесное мгновение узрел мир во всём фантастическом разнообразии энергоинформационных взаимодействий. Я обрёл способность видеть ауры людей, — вот такую информацию он говорил о себе сам.

Почистить карму

Через шесть лекций начинается "практика". О великих "целительствах" "мага" мы узнаём исключительно из его интервью. Да и проверить тоже никак не можем. Вот например, как он "вычистил биополе" обратившейся к нему старушке. В 1983 году Аллан Чумак стал сотрудничать с НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР.

Шесть лет "великий маг" практиковал у себя в квартире. Эффект сарафанного радио в этот раз сработал просто легендарно — через пару месяцев после начала практики о нём знала вся Москва. Чуть позже — и окрестности. Карму чистит, воду заряжает, настраивает на удачу — чего только не делает.

Разумеется, данная история не прошла и мимо СМИ. Так, в 1989 году "великий врачеватель" попадает на телевидение и начинает массовый "заряд" воды, людей и откровенного бреда.

Маркетологи, завидуйте

— Разомкните руки и ноги, закройте глаза, — такие советы "великий маг" выдавал в каждом своём выпуске.

Ставим баночки с водой, соком, кремом перед телевизором — "всё, что вы хотите, будет заряжено", — говорил нам успокаивающим голосом дядечка с телеэкрана. Расслаблялись, заряжали и, что самое интересное, верили!

А дальше энергичные взмахи руками, нашёптывания — и вот оно, чудо: мы такие все заряженные энергией, с почищенной кармой и (что там ещё за чудеса были необходимы) — вот оно всё и сразу.

Эффекту Чумака мог бы позавидовать любой маркетолог: любой мало-мальски внушаемый человек моментально попадал в его "поклонники". Горе-врач очень быстро набирал популярность.

Во время очных сеансов он работал не менее грамотно. Он давал своим "пациентам" два крема и предупреждал, что вот этот — "заряженный" и вы явно почувствуете эффект. Ну конечно же, его "чувствовали"! Особенно когда знаешь, что именно почувствовать необходимо.

Также наш "экстрасенс" любил истории о том, как он выводил детей из комы, оздоравливал стариков и вообще делал много хороших вещей. А вот чиновников, говорил Чумак, не любил лечить — уж больно надменные. Все эти заявления только пополняли армию его фанатов.

В 90-х "Вечерней Москве" заявили, что такой-то номер будет заряжен Чумаком. И это сработало феноменально. Тираж разошёлся влёт. Такой фокус потом повторяли и другие издатели — и всегда с неизменным успехом.

— Потом появилась фирма, которая производила кремы, а Чумак их "заряжал", — писал доктор физико-математических наук, академик РАН Эдуард Кругляков.

За что мы должны сказать Чумаку спасибо



На советском и постсоветском пространстве в то время так грамотно с эффектом плацебо, пожалуй, не работал никто. Люди действительно верили, что это может сработать. На самом деле от работы Чумака была бы только польза: ну "позаряжали" водичку от телевизора, ну вылечили себя от "тёмного биополя", которое сами себе и придумали, — отлично же.

Проблема в другом. Некоторые пытались лечить через телевизор куда более серьёзные проблемы со здоровьем. Так, люди "прикладывали к телевизору" себя, надеясь вылечить суставы. А когда через несколько месяцев медики уже без улыбки принимали сотого пациента с болезнью, которую можно было легко вылечить на первых порах, последние разводили руками: ну, наверное, я совсем плох, раз даже Чумак не вылечил.

Отдельно напомним, что принимал Чумак на дому тоже не бесплатно. Все москвичи, кому сейчас чуть больше 20 лет, поинтересуйтесь, сколько ваши родители или их знакомые отдали за сеанс. Поверьте, найдётся как минимум, один человек, побывавший на приёме. Или, на худой конец, стремившийся туда попасть.

Ну вот и всё

В середине 90-х Чумака, наконец, убирают с телеэкрана. Причиной тому стало то, что в 1993 году Минздрав принял документ, согласно которому нетрадиционные методы лечения ограничивались. Но он не отчаивается: принимает на дому, мотается по регионам.

В 2000 году баллотировался в Самарской области на выборах в Государственную думу. Но, видимо, его популярность сильно захромала — заработал себе лишь 3% голосов.

В 2008–2009 годах написал три книги о своих "врачеваниях", карме и исцеляющей силе, которая якобы внутри нас бродит. Только книги не слишком раскупались, около дома больше никто не толпился, а редкие позвонившие журналисты стали за радость. Забыли? Конечно, забыли. Просто появились более яркие "махатели" и "заряжатели".

Источник: nnm.me