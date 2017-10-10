Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире

Экспедиция на Крымский полуостров. Зачем чекисты искали город Богов

14:57. 10 октября 2017 Просмотров - 230 Нет комментариев Опубликовал:

Март 1927 года. Группа сотрудников секретной лаборатории ОГПУ выезжает в Крым. Возглавляет экспедицию известный писатель и профессор-оккультист Александр Барченко. Замаскировавшись под курортников, они направляются к горе Мангуп. Но что именно пытается разыскать ученый в крымских пещерах? Мы никогда не смогли бы ответить на этот вопрос, если бы не ряд эксклюзивных документов из архива КГБ, которые удалось спасти от уничтожения в 1991 году. К примеру, записка на имя замнаркома НКВД Меркулова с докладом о том, как по личному распоряжению Дзержинского чекисты искали в Тибете "город богов". Эти документы раскрывают главную цель руководства ВЧК - поиск неких артефактов, открывающих доступ к тайнам доисторической цивилизации и способных изменить устройство мира. Но зачем руководство молодого советского государства так много внимания уделяет оккультизму? Для чего понадобилось вкладывать огромные деньги в эзотерические экспедиции не только на Тибет, но и на Крымский полуостров? И почему это так важно для большевиков?

Метки: город богов, крым, тибет, эзотерика
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Последние новости с Украины за 26 марта 2014
... смаковал, показывая ее в эфире. Зачем, чтобы запугать всех остальных?..30... предоставили крымские музеи выставке в Амстердаме, может не вернуться на полуостров, а... специалисты постоянно участвуют в научных экспедициях на полуострове, работают на раскопках...
Андрей Степаненко: ИСТОРИИ БОЛЬШЕ НЕТ
...он идет на Синайский полуостров), то после перехода ...нешумно отработала крупная археологическая экспедиция Библейского Института. Тогда ...Нектанеба) царица Олимпия безгрешно зачала в храме первенца –...гибели миллиона солдат в Крымской войне, была написана дата...
150 лет тому назад Российская империя передала Аляску своему субъекту – США
...Крымом. Этот Русский полуостров украинский кукушонок Никита Хрущёв...годах состоялось несколько специальных экспедиций, целью которых являлось установление... 1854 году началось Крымская война между Российской ... ответим на вопрос: зачем? Поскольку считается, что...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>