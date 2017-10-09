Загадки расположения С-Петербурга
08:11. 9 октября 2017 Просмотров - 3 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Вокруг загадок северной Пальмиры давно идут обсуждения среди исследователей и приверженцев альтернативной истории. Даже если касаться только официальных точек зрения историков, то и здесь странностей хватает. Один из главных вопросов: почему Петр I выбрал именно это болотистое место для закладки города? А если внимательно присмотреться к архитектуре, то возникает еще один важный вопрос: почему старые здания имеют такую конструкцию с подвальными и полуподвальными этажами? Это не смотря на частые наводнения вплоть до настоящего времени. Там все нужно было строить на насыпях!
Вряд ли я со 100% достоверностью отвечу на эти вопросы, но попробую предложить некое объяснение этим странностям.
Начну с наблюдения моего знакомого единомышленника:
Барельеф «Заведение флота в России» на здании Адмиралтейства, в Санкт-Петербурге. Кликабельно
Автор: Иван Иванович Теребенёв (21 мая 1780 Санкт-Петербург — 28 января 1815)
Увеличенный фрагмент
Посмотреть весь барельеф на видео:
Что видно на барельефе? Изображена Пертопавловская крепость, на заднем фоне, которая находиться на возвышении и здание с круглой крышей за главным Петропавловским собором. Всё логично с точки зрения обороны. Обороняться логичнее и выгоднее с высоты, а не на том уровне на котором сейчас находятся её стены! Т.е. автор изобразил уровень воды Невы намного ниже стен и оснований зданий.
Современный вид
Возможно, грунт который засыпал дома попал и в Неву! Из-за чего уровень воды в реке поднялся! Правильно или есть другие мнения? В любом случае, ракурс Петропавловской крепости выбран странно.
Что видел мастер нам не узнать. Но пусть кто-то пояснит, кто отобразил на барельефе (как видно, без крестов), Великокняжескую усыпальницу? Ведь она появилась в проекте через 90 лет после смерти мастера!
Великокняжеская усыпальница — усыпальница некоронованных членов российского императорского дома, расположена в Санкт-Петербурге в Петропавловской крепости рядом с православным Петропавловским собором.
Здание Великокняжеской усыпальницы было возведено по проекту, составленному архитектором Д. И. Гриммом в 1896 году. Реализация проекта осуществлена в 1897-1908 годах архитекторами А. И. Томишко и Л. Н. Бенуа. С 1908 по 1916 год в ней были погребены тринадцать членов императорской фамилии (восемь захоронений перенесены из Петропавловского собора).
Схема Петропавловской крепости 18в. Великокняжеской усыпальницы нет.
Или Теребенёв И.И.- не автор барельефа и барельеф существовал задолго до него или…? Возможно, авторство многих работ, строительство зданий, приписывали к деятелям того времени, но не всегда сверяли даты. Это вопрос из той же темы: а стоил ли Монферан Исаакий или только восстанавливал? Делайте выводы сами.
Отдельная тема про странный символизм – изображения двуногих змеелюдей. Которых часто можно увидеть на греческих фресках, настенных картинах и сосудах. Дань моде или…?
Даже если предположить, что по какой то необходимости, «реставраторы» долепили изображение, то с таким мнением можно думать о фальсификации абсолютно всех предметов истории! Не беря в расчёт «оцифрованные» изображения!
Следующая информация, возможно, поможет ответить на вопрос про уровень воды в Финском заливе и про неудачный выбор места для города.
Нева текла в другую сторону? Идрография 1627 года
Страница в которой описывается откуда что впадает:
Надо отметить, что Котлиным озером называли Финский залив.
Источник
И в самом деле, глубины Финского залива не предназначены даже для осадок кораблей 18в. Глубины – как в мелководном озере, как в Ладожском, например. И выбор Петра I в пользу строительства города на этом месте (по официальной истории) – очень странный. Чуть западнее по берегу глубины уже достаточны для судоходства. А так, приходилось морские суда того времени разгружать в Кронштадте и небольшими баржами, лодками доставлять груз в С-Петербург. Причем, стоимость доставки груза с острова была практически равна стоимости доставки товаров морем с Европы.
Глубины Финского залива
Лишь недавно были проложены подводные каналы для прохода морских судов в Неву.
Финский залив в районе острова Котлин обозначен как Восточное озеро
Возможно. Совсем недавно, эта территория была иная по гидрологии. Произошло катастрофическое и город пришлось восстанавливать. Историю переписали.
Кроме версий потопа и выпадения грунта сверху, предложу такую гипотезу:
В геологии известен Балти́йский щит (Фенноскандина́вский щит) — массивное складчатое поднятие на северо-западе Восточно-Европейской платформы.
По причине его поднятия г.Нарва сейчас далеко от береговой линии:
Найдите Нарву на карте и убедитесь. Подробнее про это
Копорье было расположено у моря:
Подробнее. По прямой до Финского залива сейчас 12км
Это поднятие проивилось в следующем геологическом образовании: Балтийско-Ладожский глинт? Это уступ, высотой до 56м, который тянется вдоль южной части Балтийского моря. Вот подробнее его описание:
Балтийско-Ладожский уступ, также Балтийско-Ладожский глинт (дат. Klint — обрыв, уступ) — природное образование, уступ, тянущийся на протяжении приблизительно 1100—1200 км от шведского острова Эланд через острова и материковую территорию Эстонии и Ленинградскую область до Ладожского озера. Наиболее ярко уступ выражен на территории эстонского уезда Ида-Вирумаа, где его высота достигает 56 метров.
Уступ, будучи естественной преградой, нередко использовался в качестве укрепления; на глинте выстроены Староладожская крепость, крепость Копорье, крепость Ям в Кингисеппе, Ивангородская крепость, старый Таллин. Из известняков, добытых на уступе, была сложена также крепость Орешек. Перепад высот глинта использован при строительстве фонтанов Петергофа и позволяет фонтанам работать от воды, текущей самотеком.
Происхождение глинта до конца не выяснено, принято считать его берегом древнего моря, образовавшегося около 11 тысяч лет назад в результате схода ледника. Однако существование этого моря пока не доказано, на его дне отсутствуют морские отложения, относящиеся к данному периоду времени, неясно, где проходила северная граница этого моря
Границы уступа:
Виден старый берег моря
Риф. Вигрунд. Балтийско-Ладожский уступ.
Рекомендую к прочтению интересную заметку: На чем растут леса в окрестностях Петербурга
Вывод автора этой статьи: Леса внутри балтийского глинта, как оказалось, напрочь лишены слоев перегноя, неизбежно бывших бы при условии тысячелетнего возраста лесов. Мы видим лишь зачатки такого слоя, в среднем от 1 до 5 см и не превышающего локально порога в 10 см. Насколько убедительным доказательством для официальных историков будет данный факт не берусь судить, но лично для меня данный факт из числа убийственных. Скорее всего, датируя образование лесов этих мест со всей присущей этим лесам флорой и фауной, речь нужно вести о паре-тройке столетий, что подтверждает предположение о том что в этих местах еще примерно 500 лет назад было морское дно.
Так вот, исходя из этой информации, очертания береговой линии Балтики сильно поменялись за исторический период. Вполне возможно, что из пучины поднялся древний С-Петербург и данным событием воспользовался Петр I. Либо, наоборот, территории опустились и город стало топить нагонной водой из залива. Или все засыпало глиной и поднялся уровень Невы и Финского залива. В любом случае, если Петр I и выбирал это место под строительство города, то оно было тогда иным…
Вряд ли я со 100% достоверностью отвечу на эти вопросы, но попробую предложить некое объяснение этим странностям.
Начну с наблюдения моего знакомого единомышленника:
Барельеф «Заведение флота в России» на здании Адмиралтейства, в Санкт-Петербурге. Кликабельно
Автор: Иван Иванович Теребенёв (21 мая 1780 Санкт-Петербург — 28 января 1815)
Увеличенный фрагмент
Посмотреть весь барельеф на видео:
Что видно на барельефе? Изображена Пертопавловская крепость, на заднем фоне, которая находиться на возвышении и здание с круглой крышей за главным Петропавловским собором. Всё логично с точки зрения обороны. Обороняться логичнее и выгоднее с высоты, а не на том уровне на котором сейчас находятся её стены! Т.е. автор изобразил уровень воды Невы намного ниже стен и оснований зданий.
Современный вид
Возможно, грунт который засыпал дома попал и в Неву! Из-за чего уровень воды в реке поднялся! Правильно или есть другие мнения? В любом случае, ракурс Петропавловской крепости выбран странно.
Что видел мастер нам не узнать. Но пусть кто-то пояснит, кто отобразил на барельефе (как видно, без крестов), Великокняжескую усыпальницу? Ведь она появилась в проекте через 90 лет после смерти мастера!
Великокняжеская усыпальница — усыпальница некоронованных членов российского императорского дома, расположена в Санкт-Петербурге в Петропавловской крепости рядом с православным Петропавловским собором.
Здание Великокняжеской усыпальницы было возведено по проекту, составленному архитектором Д. И. Гриммом в 1896 году. Реализация проекта осуществлена в 1897-1908 годах архитекторами А. И. Томишко и Л. Н. Бенуа. С 1908 по 1916 год в ней были погребены тринадцать членов императорской фамилии (восемь захоронений перенесены из Петропавловского собора).
Схема Петропавловской крепости 18в. Великокняжеской усыпальницы нет.
Или Теребенёв И.И.- не автор барельефа и барельеф существовал задолго до него или…? Возможно, авторство многих работ, строительство зданий, приписывали к деятелям того времени, но не всегда сверяли даты. Это вопрос из той же темы: а стоил ли Монферан Исаакий или только восстанавливал? Делайте выводы сами.
Отдельная тема про странный символизм – изображения двуногих змеелюдей. Которых часто можно увидеть на греческих фресках, настенных картинах и сосудах. Дань моде или…?
Даже если предположить, что по какой то необходимости, «реставраторы» долепили изображение, то с таким мнением можно думать о фальсификации абсолютно всех предметов истории! Не беря в расчёт «оцифрованные» изображения!
Следующая информация, возможно, поможет ответить на вопрос про уровень воды в Финском заливе и про неудачный выбор места для города.
Нева текла в другую сторону? Идрография 1627 года
Страница в которой описывается откуда что впадает:
Надо отметить, что Котлиным озером называли Финский залив.
Источник
И в самом деле, глубины Финского залива не предназначены даже для осадок кораблей 18в. Глубины – как в мелководном озере, как в Ладожском, например. И выбор Петра I в пользу строительства города на этом месте (по официальной истории) – очень странный. Чуть западнее по берегу глубины уже достаточны для судоходства. А так, приходилось морские суда того времени разгружать в Кронштадте и небольшими баржами, лодками доставлять груз в С-Петербург. Причем, стоимость доставки груза с острова была практически равна стоимости доставки товаров морем с Европы.
Глубины Финского залива
Лишь недавно были проложены подводные каналы для прохода морских судов в Неву.
Финский залив в районе острова Котлин обозначен как Восточное озеро
Возможно. Совсем недавно, эта территория была иная по гидрологии. Произошло катастрофическое и город пришлось восстанавливать. Историю переписали.
Кроме версий потопа и выпадения грунта сверху, предложу такую гипотезу:
В геологии известен Балти́йский щит (Фенноскандина́вский щит) — массивное складчатое поднятие на северо-западе Восточно-Европейской платформы.
По причине его поднятия г.Нарва сейчас далеко от береговой линии:
Найдите Нарву на карте и убедитесь. Подробнее про это
Копорье было расположено у моря:
Подробнее. По прямой до Финского залива сейчас 12км
Это поднятие проивилось в следующем геологическом образовании: Балтийско-Ладожский глинт? Это уступ, высотой до 56м, который тянется вдоль южной части Балтийского моря. Вот подробнее его описание:
Балтийско-Ладожский уступ, также Балтийско-Ладожский глинт (дат. Klint — обрыв, уступ) — природное образование, уступ, тянущийся на протяжении приблизительно 1100—1200 км от шведского острова Эланд через острова и материковую территорию Эстонии и Ленинградскую область до Ладожского озера. Наиболее ярко уступ выражен на территории эстонского уезда Ида-Вирумаа, где его высота достигает 56 метров.
Уступ, будучи естественной преградой, нередко использовался в качестве укрепления; на глинте выстроены Староладожская крепость, крепость Копорье, крепость Ям в Кингисеппе, Ивангородская крепость, старый Таллин. Из известняков, добытых на уступе, была сложена также крепость Орешек. Перепад высот глинта использован при строительстве фонтанов Петергофа и позволяет фонтанам работать от воды, текущей самотеком.
Происхождение глинта до конца не выяснено, принято считать его берегом древнего моря, образовавшегося около 11 тысяч лет назад в результате схода ледника. Однако существование этого моря пока не доказано, на его дне отсутствуют морские отложения, относящиеся к данному периоду времени, неясно, где проходила северная граница этого моря
Границы уступа:
Виден старый берег моря
Риф. Вигрунд. Балтийско-Ладожский уступ.
Рекомендую к прочтению интересную заметку: На чем растут леса в окрестностях Петербурга
Вывод автора этой статьи: Леса внутри балтийского глинта, как оказалось, напрочь лишены слоев перегноя, неизбежно бывших бы при условии тысячелетнего возраста лесов. Мы видим лишь зачатки такого слоя, в среднем от 1 до 5 см и не превышающего локально порога в 10 см. Насколько убедительным доказательством для официальных историков будет данный факт не берусь судить, но лично для меня данный факт из числа убийственных. Скорее всего, датируя образование лесов этих мест со всей присущей этим лесам флорой и фауной, речь нужно вести о паре-тройке столетий, что подтверждает предположение о том что в этих местах еще примерно 500 лет назад было морское дно.
Так вот, исходя из этой информации, очертания береговой линии Балтики сильно поменялись за исторический период. Вполне возможно, что из пучины поднялся древний С-Петербург и данным событием воспользовался Петр I. Либо, наоборот, территории опустились и город стало топить нагонной водой из залива. Или все засыпало глиной и поднялся уровень Невы и Финского залива. В любом случае, если Петр I и выбирал это место под строительство города, то оно было тогда иным…
Источник: sibved.livejournal.com