Сводки от ополчения Новороссии 09 октября 2017

Слабо контролируемые Киевом т. н. добровольческие батальоны националистов практически вытеснены с передовой. Следом началась большая чистка офицеров ВСУ, симпатизирующих праворадикалам. Режим Петра Порошенко готовится к капитуляции.

Такую информацию в официальной группе Отдельного добровольческого взвода «Карпатская сечь» в Facebook сообщает командир Олег Куцын.



Олег Куцын

«Тенденция неслучайна. После зачистки передовой от патриотов из добровольческих батальонов постепенно зачистили от них ВСУ. Теперь добираются и до боевых офицеров, которые отличаются собственной позицией, бездумно не прогибаются под любой, даже бессмысленный приказ, а имеют смелость высказать свое мнение. Тех, кто с нами, добровольцами, в самые тяжелые 2014–2015 годы бок о бок останавливали москаля-агрессора, когда офицеров на фронте не хватало катастрофически», — пишет он.

«Только что получил тревожную информацию из 93 ОМБр. Боевого комбата, командира третьего батальона «Дельту» подло, неожиданно переводят на какую-то штабную работу, а на его место назначают никому неизвестного подполковника предпенсионного возраста», — сокрушается боевик.

Он критикует ситуацию в ВСУ: «Прогнулся — повышение, имеешь свое мнение — подожди».

Куцын уверяет, что именно таким образом убрали комбата «Малого», забрали с «передка» «Купола», сейчас же пришла очередь и «Дельты».

«Это как раз те командиры, которые с первых дней на фронте, войну называют войной, понимают, что основной бой еще впереди и соответственно готовят подчиненных офицеров и бойцов», — поясняет он истинные причины репрессий.

«Штабным крысам» такие сейчас не нужны — пришло время капитуляции, что ярко показали президентские законопроекты о «реинтеграции» Донбасса, а по сути — о законодательном закреплении разрушительных для нашего государства Минских соглашений и фактически признание Украиной поражения и принятие требований оккупанта. И в этой ситуации властям очевидно нужны послушные безликие, неавторитетные. На таких примерах показывают другим: молчи — и все у тебя будет хорошо!

Жаль. Жаль, что, имея с началом войны такой шанс создать патриотическую, профессиональную, мотивированную армию, поднять до самых высоких высот уровень патриотизма в обществе, нынешняя бездарная власть, дорвавшись за нашими спинами к «корыту», когда мы ушли с Майдана защищать свою землю, народ, свои идеалы, свела на нет весь тот порыв, который охватил украинское общество.

И сейчас, как мелкие торгаши, они снова продают эту державу. А в борьбе с нашим извечным агрессором нет более сильного оружия, чем высокий боевой дух и патриотизм, а не мифические «джавелины», которым нас уже несколько лет вооружают из телеящика», — пишет Куцын.

Впрочем, уточняет он, боевики не дадут Порошенко реализовать план капитуляции.

«Верю в ту когорту бойцов и офицеров, которых родила эта война. Тех, кто будет защищать свой народ и государство, не дожидаясь команды. Тех, кто не примет капитуляцию, которую нам подсовывает сегодняшняя власть. Ждать уже недолго. Скоро наступит наше время», — обещает украинский боевик.

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