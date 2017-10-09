Славяне никогда ранее не имели пристрастия к спиртному

Хуже того, что они, как и индейцы, вовсе не приспособлены и естественным образом не подготовлены самой природой к курению и употреблению алкоголя.

Ибо по Заповедям Богов позволить себе хмельное всего 2 раза в год (по малой толике слабоалкогольной сурицы – на Весеннее и Осеннее Равноденствие) могли только мужи, выполнившие долг перед Родом – 9 детей.



А оставившие Потомственный Круг – 16 детей – могли выпить по такой же толике 4 раза в год (на Весеннее и Осеннее Равноденствие, Летнее и Зимнее Солнцестояние).



Предки прекрасно знали о пагубном влиянии хмельного питья на генофонд – потому и не рекомендовали.



И данный запрет неукоснительно соблюдался многие века. А языческие пиры, где “медовуха текла рекой, – это уже более поздний отход от Ведической традиции.



1905 год – в пьяной царской России мы пили 3,5 л чистого алкоголя на душу населения (1 л чистого алкоголя равен 2,5 л водки). 1910 год – 3,6 л; 1914 г. – 4,6 л. В 1914 г. был введен сухой закон, производство и потребление алкоголя сократилось до минимума – почти до нуля.



Сухой закон был отменен только после смерти Ленина.



Величайшую в истории человечества революцию совершали в самый трезвый период нашей жизни – в 1917 году, когда народ ясно видел: вот она – правда, а вот она – ложь.



Трезвого человека обмануть невозможно, пьяного – пожалуйста. Уже в мае 1925 года мы вышли на уровень 0,9 л. Дальше употребление алкоголя нарастало и достигло в 1940 году 1,9 л.



Во время войны производство и потребление алкоголя резко упало, правда, многие статистические данные об этом не обнаружены. Но почти все винокуренные заводы были закрыты: тогда было не до водки.







На уровень довоенного 1940 года мы вышли только в 1952 году и, начиная с этого времени, в нашей стране с алкоголем начало твориться что-то невообразимое.



За каких-то 25 лет мы выскочили на уровень производства 10,8 л на душу населения.



В 1980 году превысили средний мировой уровень употребления алкоголя в пьющих странах почти в 2,5 раза. Был построен график. Получилась идеальная прямая. Эта прямая в 2000 году достигла отметки 20 л. алкоголя на душу населения в год.



Страшный удар по славянам нанёс Пётр I, привезя в Россию из Европы эти страшные пороки и насаждая их повсеместно по Руси-матушке открывая всё новые и новые кабаки.



Пётр I начал убивать исконно русские православные традиции, уклады и законы. И однозначно воспринимать эту фигуру, как благо для русского народа просто вредно.



Несомненно, некоторые реформы, как назревшая необходимость, имели положительное действие, но и вред от некоторых из них произвел катастрофические разрушения в дальнейшем. Наследие предков было переписано многочисленными привезёнными из Европы Петром иносранными академиками в историю.



Поменялся календарь, вместо празднования Нового Лета 1 сентября, Петр I ввёл праздник обрезания нового бога Иисуса Христа под названием Новый Год – Новый Бог. God (английский, немецкий, голландский) – Бог.



На восьмой день, 1 января, после Рождества Христова его обрезали, согласно иудейским традициям и мы, славяне, на протяжении 300 лет с диким восторгом, согласно указаниям Петра, празднуем обрезание нового бога, как самый большой праздник России и по пышности и по протяженности выходных. Теряя за эти праздники в пьянстве тысячи своих родичей.



Правоверная христианская религия стала православной в 17 веке, хотя Православие – это изначальная древняя ВЕРА славян, имеющая исток десятков тысяч лет, задолго до христианства, как и славянский календарь самый точный из всех существующих календарей. Славяне славили Правь, отсюда и Православие. Правь – это свод законов от Сварога. Это Правда. Что может быть лучше чище и и достойнее Правды и Совести?







Издревле на Руси пьянство считалось позорным делом. Об этом рассказывалось в материале, присланном в редакцию нашим читателем из Краснодара Сергеем Близниченко ("Красная звезда", 14 января с.г.). Сегодня мы публикуем окончание этого материала.



СИТУАЦИЯ с употреблением алкоголя начала негативно меняться в Московии с 1552 года, когда Иваном Грозным в России был открыт сначала "царев кабак" для опричников, а потом и "для всего люди".



Народ стали спаивать и вином, и 40-градусной водкой. В 1613 году при царе Михаиле Федоровиче в Астрахани был заложен сад "для двора государева". Привезенные из-за границы виноградные саженцы хорошо прижились на благодатной почве. Уже в 1656 — 1657 годах к царскому столу подавались партии отечественного вина.



"В 1720 году Петр I указывал астраханскому губернатору на необходимость разводить виноград, а на Тереке "помимо персидских сортов винограда приступить к разведению венгерских и рейнских форм и послать туда виноградных мастеров".



Спустя несколько лет при посещении Парижа российский император передал с гордостью французам несколько бочек отечественного вина.



"Екатерина II открыла на Руси такое количество кабаков, что треть всех поступлений в государственную казну была за счет прибыли от продажи алкоголя. На вопрос княгини Дашковой: "Ваше величество, зачем вы спаиваете русский народ?" — Екатерина II цинично заявила: "Пьяным народом править легче".



А какая экономическая выгода! На производство алкоголя и табака необходимы минимальные финансовые затраты, а прибыли – баснословные. Спивается народ? Да и черт с ним. Он же чужой, народ-то, "не европейский".







А что же сам-то народ? Быстро ли он стал стадом? Оказывается, нет. Боролся долго. Первая волна антиалкогольных бунтов прошла в 1858 — 1860 годах. Н.А. Добролюбов писал: "Сотни тысяч народа в каких-нибудь 5 — 6 месяцев без всяких предварительных возбуждений и прокламаций в разных концах обширного царства отказались от водки".



Народ не только отказывался от водки, но и громил шинки торговцев сивушной отравой. Только за один 1858 год за бойкот алкоголя и разгром шинков наказанию подверглись более 110 тыс. крестьян.



Вторая волна трезвеннического движения прокатилась по России в 1885 году. Начали создаваться первые общества трезвости. Одно из них называлось "Согласие против пьянства".



Им руководил Лев Николаевич Толстой, из-под пера которого выходят такие работы: "Пора опомниться", "Для чего люди одурманиваются?", "Богу или Мамоне?", "К молодым людям". [Тот самый Толстой, который столь ненавидим РПЦ. У которой, впрочем, свои „святые”, вроде исторического кумира одного известного депутата из Крыма. - Прим. ss69100.]



В мае 1885 года царское правительство под давлением общественного мнения вынуждено было издать закон "О предоставлении сельским обществам права закрывать в пределах своих территорий кабаки". Этим правом незамедлительно воспользовались десятки тысяч сельских общин.



ОДНАКО в первое десятилетие XX века ситуация ухудшилась. Вот что писал в 1912 году И.А. Родионов в статье "Неужели гибель" по поводу финансовой политики царского правительства, использующего алкоголь как одну из важнейших статей дохода:



„Разве возможно в государстве в век расцвета либерализма и гуманитарных идей сделать всевыносящей осью государственной финансовой политики народное пьянство — отвратительнейший порок, разоряющий, развращающий и в буквальном смысле убивающий русский народ.



Мало того, что этот ужас допущен, за него, за этот исторический грех, равного которому не записано на скрижалях истории, правительство держится, как за самый надежный якорь спасения.



Великая страна, точно одержимая легионами дьяволов, бьется в судорогах бешеных, и вся деревенская жизнь обратилась в один сплошной пьяный кровавый кошмар, а правительство, как припертый к стене нечистый игрок, заявляет перед народными представителями, что у него нет достаточных данных, точно устанавливающих чрезмерное потребление народом водки, оно не находит, что народ через кабак разоряется и спивается".



Третья волна трезвеннического движения в России начинается с 1912 года. Наши соотечественники били тревогу при потреблении абсолютного спирта на душу населения 3 литра в год (сейчас эта цифра балансирует на отметке около 19 литров).







В 1916 году Государственная дума рассматривала вопрос "Об установлении трезвости в Российской империи на веки вечные". Но тут подоспела Советская власть. Сначала Совнарком запретил производство алкоголя для собственной же безопасности.



Но, окрепнув, новая власть в 1924 году по инициативе Бухарина (обратим внимание на фамилию) приняла решение "О введении водочной монополии". Водку тогда разрешалось пить в цехах в рабочее время, на рабочем месте.



Более того, на заводах содержался дополнительный штат рабочих для подмены упившихся. До 3 дней в месяц разрешалось прогуливать во время запоев.



Результаты не замедлили сказаться. Начались тотальное производство брака, невыполнение планов, прогулы, разложение трудовых коллективов. Только в одном 1927 году в пьяных драках погибли и получили тяжелые увечья более 500 тысяч человек. Народ не мог терпеть более.



Четвертая волна трезвеннического движения прокатилась по стране начиная с 1928 года. В это время было создано "Общество борьбы с алкоголизмом", учрежден журнал "Трезвость и культура" и многое другое. Страна начала возвращаться к нормальной жизни.



Власти в 1929 году приняли серьезные противоалкогольные законы. Школьники устраивали антиалкогольные митинги и демонстрации. Они пикетировали в дни зарплаты проходные фабрик и заводов с плакатами: "Папа, принеси получку домой!", "Долой полку винную, даешь полку книжную!", "Мы требуем трезвых отцов!"



Это принесло ощутимый эффект. Государство снизило производство алкогольных напитков. Стали закрываться точки торговли спиртным. Со страниц "Известий" М.Г. Кржижановский заявил даже о том, что во второй пятилетке предлагается вообще не планировать производство алкогольных изделий.



ОЧЕРЕДНАЯ попытка народа сбросить с себя алкогольное ярмо закончилась, однако, к 1933 году упразднением "Общества борьбы с алкоголизмом", закрытием журнала "Трезвость и культура", позиция которых на страницах центральной печати была названа "узкотрезвеннической, не соответствующей своеобразию текущего момента".







Организаторы и активисты антиалкогольного движения были репрессированы и отправлены за решетку. К началу Великой Отечественной войны пили около четырех литров абсолютного спирта на душу населения в год.



При Никите Хрущеве стали строить коммунизм, все сильней пьянея с каждым годом. В 1980 году было продано населению алкогольных изделий в 7,8 раза больше, чем в 1940 году. И это при том, что население увеличилось всего лишь в 1,36 раза.



Пятая попытка установления трезвости в России при Горбачеве была потоплена 19 литрами потребления абсолютного спирта на душу населения, умышленно вредительским уничтожением в сельскохозяйственных районах лучших виноградных плантаций.



Вместо того чтобы продавать населению отборный виноград, его хищнически вырубали, провоцируя негативные общественные настроения. Да и кого было отрезвлять, если народ в период "застоя" уже впал в состояние стада, из которого он так и не вышел.



Водка у древних славян являлась ничем иным, как безалкогольным травяным настоем. По праздникам же славяне пили сурицу, приготавливаемую из забродившего мёда с различными добавками, различные морсы и квасы.



Потому то и круг жизни у древних славян составлял 144 года. Отсюда и говорилось: "положи на круг", сколько тебе осталось.



Да что там далеко ходить, в видимой недавней жизни мы еще могли наблюдать, как, чем и сколько жили наши прадеды, дедушки и бабушки.



Жили в любви и согласии ибо знали, что любовь, это не то чем занимаются сейчас, а ЛЮБОВЬ – это когда Люди Богов Ведают – Лю-Бо-Вь!!! А ВЕ-РА – это когда люди Ведают Ра, Свет божественной истины.



Куда ни глянь всё изолгали, извратили, переиначили на чужеземный лад и называют – это культурой, не понимая, что культура – это Культ Ра, культ божественной солнечной истины. Зиму, это ли не абсурд, мы провожаем в середине февраля и в середине февраля встречаем Весну, вот такая у нас Масленица получается. Подмороженная…



Вот и стоит нам задуматься – на чью мельницу мы льём всевозможные алкогольные напитки, подносимые нам нашими врагами. Какой культурой мы живём? В кого превращаемся? Кем вырастут наши дети? Что от нас останется, и кто будет жить после нас на нашей земле?



Пример американских индейцев, видимо, нам не урок. А то, что сейчас творится в России – это не урок!!!?



Интенсивное спаивание началось после Отечественной войны, после смерти Сталина. В 60-е годы мы уже сами наблюдали, какие катастрофические масштабы приобретало пьянство и алкоголизм.



После развала Советского Союза эта катастрофа уже приобрела параметры геноцида против своего народа. Его просто начали травить отравленными спиртными напитками, медикаментами и продуктами.



Так что сваливать эту проблему на одного Петра, коммунистов или демократов – глупо. Это всё составляющие звенья одной цепи, начинающиеся еще от Владимира и ранее, работающие на уничтожение славян, их порабощение и захват территории Руси. И это не ошибки правления, а целенаправленные действия против народов России.



Нам слишком дорого обходятся ваши ошибки, если это называть ошибками. Нам слишком дорого обходится ваша близорукость, если это называть близорукостью. Это, скорее всего преступная дальнозоркость, предательство, подлость, измена, лицемерие и ложь.



Какими другими словами можно сформулировать практические действия по развалу России и уничтожению её народов? Вместо спасения России вы спасаете Америку, Европу и другие страны. Вместо спасения рубля – вы спасаете доллар, потому что Ваши активы за рубежом в долларах.



Странно, в стране кризис, а Москва гуляет, фестивалит, смеётся, разъезжает по заграницам, шикует и пропагандирует пьянство, разврат, насилие и многие пороки современного общества. Президент и Правительство озабочено Олимпиадами, Международными проектами и созданием игровых зон, но не строительством заводов, гидроэлектростанций, судоверфей, агропромышленных, нефтехимических и перерабатывающих комплексов, фабрик, комбинатов и т.д. Кризис – это просто очередная афера всемирного передела и грабежа.



Мы ждём какой-то Правды с небес, какого-то Всевышнего суда??? Кого и над кем? Пока, как в анекдоте "Рыба гниёт с головы, но чистить мы её будем с хвоста". И очистили уже до костей.



Ключ от Правды у тебя в кармане – возьми, достань и поверни ключ. Всё хотят обсмеять и замусолить через различные телепередачи и многочисленных марионеток, участвующих в этих передачах. Мы что уже потеряли способность самостоятельно мыслить?



Добрая половина моих знакомых сверстников ушла из жизни по причинам связанным именно с потреблением алкоголя, а могли бы жить. Да и сам я мог лежать рядом с ними по той же причине, но что-то уберегло меня от такой участи. Видимо это и обязывает говорить за них – безмолвных, лежащих под многочисленными могильными холмами.



А необходимо помнить, как говаривали в старину: "Глазу перед ухом вера". Откройте в конце концов глаза, хотя бы на видимый Вами отрезок прожитой жизни. Это нужно быть полными дебилами или подлыми трусами, чтобы не понимать, что делают с Россией.



Полная дебилизация и зомбирование общества. Им сказали: "Демократия – это власть народа" и они идут голосовать за демократов, не понимая, что власть народа – это охлократия, а демосом всегда была аристократическая верхушка, имеющая многочисленных рабов. вот мы и проголосовали за новых рабовладельцев.



По разговорам вроде всё правильно, а на деле – наоборот.

"Пьяным народом легче управлять", – любила говорить Екатерина II.





Каменский Александр Васильевич

***

Источник: ss69100.livejournal.com