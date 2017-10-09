“Счастливчики”. Печальная судьба победителей лотерей

а этой неделе мировые СМИ написали, как житель канадской провинции Онтарио в лотерее Lotto Max выиграл $25 млн. Пока не ясно, как сложится судьба новоиспечённого миллионера, но многие предыдущие “счастливчики” после выигрыша быстро оказывались на мели.Миллионеры-банкротыВ 1988 году житель Пенсильвании Уильям Пост выиграл в лотерею 16,2 миллиона долларов и за несколько месяцев промотал всё, скупая машины и скоростные катера. После этого он признался журналистам, что быть банкротом ему нравится гораздо больше, чем лотерейным мультимиллионером.В 1993 году иммигрантка из Южной Кореи Джанит Ли, переехавшая в США, выиграла 18 миллионов долларов, а восемь лет спустя, раздав большую часть своих денег политическим партиям, общественным организациям и образовательным программам, также объявила себя банкротом.Вы думаете, так происходит только в Америке? Нет. В 2001 году победителем тиража “Бинго-шоу” стала уфимская семья — им выпало 29 миллионов рублей. Выигравшие уфимцы выбрали главной статьёй своих расходов алкоголь. Также они постоянно давали большие суммы в долг, помогали знакомым погашать кредиты. Как итог, выигрыш испарился всего за пять лет. Сами же “счастливцы” признались, что большие деньги не принесли им счастья.В 2009 году 100 миллионов рублей выиграл в “Гослото” 36-летний Альберт Бегракян, житель Ленинградской области. Все деньги он быстро спустил: купил несколько квартир в центре Санкт-Петербурга, автомобиль марки Lexus, земельный участок в Краснодарском крае. 12 миллионами победитель поделился с родными. Вся сумма не только была целиком растрачена за два года, но он ещё и оказался должен государству 4,5 миллиона рублей, так как не выплатил в полной сумме налог за свой большой выигрыш. Поэтому сейчас часть имущества Альберта арестована, а ему самому запрещён выезд за границу.“Никогда не давайте никому денег просто так”А вот ещё одна история. Бизнесмен из штата Западная Виргиния Эндрю Уиттакер выиграл 315 миллионов долларов на Рождество 2002 года. За вычетом налогов он получил 114 миллионов долларов. Однако всего четыре года спустя он фактически остался без гроша в кармане. Виноваты в этом его щедрость, иски со стороны претендентов на его деньги, а также алкоголизм. Но даже не это главное: его дочь, на которую также выпало испытание деньгами, нашли мёртвой в доме отца. Причиной смерти стала передозировка наркотиками. Это случилось всего через два года после выигрыша, а в 2009 году мёртвой нашли другую дочь победителя.“С тех пор, как я выиграл в лотерею, я понял, что нет предела жадности человеческой, — рассказывал Эндрю. — Теперь я знаю, если у человека что-то есть, то обязательно найдётся кто-нибудь, кто захочет это отнять. Жаль, что я тогда не порвал этот билет”, — говорил сам победитель спустя годы.За те несколько месяцев, что мистер Уиттакер всё же был миллионером, он передал огромные суммы местным властям, даже учредил фонд своего имени. “Куда бы я ни пошёл, везде были эти люди, — вспоминал Эндрю. — Например, иду я на баскетбольный матч, и в течение игры человек сто один за другим подходят ко мне, чтобы попросить денег, пытаясь разжалобить тем, что они бедны или у них больные родственники”.“Никогда не давайте никому денег просто так, — делился опытом Эндрю. — Потому что чем больше даёшь, тем больше от тебя хотят получить. Дашь деньги один раз — и всё, окружающие сочтут тебя тряпкой и набросятся на тебя, как стая шакалов”.Пуля в затылок от “любимых” родственниковНекоторые победители лотерей сразу становятся жертвами преступников и родственников. Уильям Бад, выигравший в 1998 году 16 миллионов долларов, не учёл, что имеет крайне завистливого брата. Последний нанял киллера для убийства родственника и его жены, дабы забрать выигрыш. К счастью супругов, покушение провалилось.Джеффри Дампи, который выиграл 20 миллионов долларов, тоже стал жертвой алчных родственников, хотя он щедро подарил всем родным хорошую недвижимость. Однажды сестра его жены вместе с бойфрендом похитила Дампи. Злоумышленники требовали от миллионера передать им своё состояние. После того как он ответил отказом, они убили его выстрелом в затылок.Билли Боб Харрелл — младший из Техаса сорвал джекпот в 31 миллион долларов в 1997 году. Он купил на выигрыш дома и машины всем родственникам, сделал благотворительные пожертвования. Но в последующие месяцы процесс покупок перерос во вредную привычку. Билли купил ещё дом, после — ещё более крупный дом, ещё две машины. Счастливчик остался без денег менее чем за два года. Лотерейный выигрыш вызвал у Билли денежный стресс. И в конечном счете мужчина покончил с собой.Американский 55-летний бизнесмен Джек Уиттекер выиграл 315 миллионов долларов. Ему было предложено взять джекпот со всей суммой, которую выплачивали бы ему на протяжении многих лет, или сумму в три раза меньше, зато с возможностью тратить её сразу. Джек выбрал второй вариант. Почти 10% денег он потратил на строительство церквей, открыл свой благотворительный фонд, который помогал малоимущим семьям. Мужчина даже отблагодарил женщину, у которой он купил выигрышный билет: подарил ей особняк, машину и выдал 50 тысяч долларов.Затем он увлёкся азартными играми, и однажды крупное казино подало на него иск в суд, ведь он задолжал им крупную сумму. Он начал прикладываться к алкоголю, ушёл из семьи. Многие хотели наживиться на нём, поэтому Джека постоянно обвиняли то в сексуальных домогательствах, то в покушении на убийство.В итоге его бизнес потерпел неудачу, фонд закрылся, все выигранные деньги он потратил или раздал, а его любимая внучка была найдена мёртвой.

Источник: nashaplaneta.su