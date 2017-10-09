Появились кадры испытания уникального вездехода (ВИДЕО)

В Сети появилось видео испытания шнекороторного болотохода (шнекохода). Машина сконструирована в нижегородском техническом университете и построена на местном заводе вездеходных машин.

Патент на сани, приводимые в движение шнеком, был выдан русскому изобретателю Дергинту в 1900 году. Движитель представляет собой два винта Архимеда из особо прочного материала. Машины на шнековом ходу обладают уникальными характеристиками проходимости по грязи, льду и снегу, хорошо плавают, однако непригодны для движения по дорогам общего пользования.

В 1972 году в СССР был создан самый большой в мире шнекоход ЗИЛ-4904 грузоподъемностью 2,5 тонны. Полезного применения машине не нашлось, было собрано несколько опытных образцов. В 80-х годах ЗиЛ построил 20 шнекоходов для поисково-спасательного комплекса «Синяя птица». Машины с архимедовым винтом должны добираться до космонавтов, приземлившимся в труднодоступных местах. К месту работы их доставляют в кузове грузовика.

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