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Полицейский из Алтайского края спас двоих детишек, а затем усыновил их

17:40. 9 октября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


Полицейский из Алтайского края спас двоих детишек, а затем усыновил их. Трехлетний Максим и двухлетний Димка жили в одном из сел Алтайского края. Папы они никогда не видели. Впрочем, и мать тоже видели нечасто — женщина оставляла сыновей одних, убегая на «свиданку» к очередному кавалеру. Как-то раз соседка заметила, что уж больно долго не видно возле дома мамаши, и позвонила в полицию. На вызов приехала группа, в составе которой, помимо сотрудника по делам несовершеннолетних, был и прапорщик полиции Сергей Шараухов, бывший омоновец, четырежды побывавший в горячих точках.

— Когда мы зашли в дом, сердце сжалось, — вспоминает Сергей. — Я повидал многое, но чтобы такое и в наши дни! В выстывшем домишке выбито окно, которое трехлетний Максим затыкал вещами, чтобы не дуло. А ведь на дворе март! Ни подушек, ни штор, ни продуктов. Старший из мальчиков, Максимка, экономил единственную булку, которая у них с братом была: давал Диме чуть-чуть погрызть хлебушка, а потом прятал буханку — не знал, сколько им придется еще сидеть одним. Чтобы согреть братишку, завернул его в матрасы. У меня в голове сразу пронеслось — «заберу их», а вслух спросил: «Поедете ко мне?» Но они тогда испугались. И тут Максимка, услышав рассказ, как закричит: «Папа, и как я тебя сразу не узнал-то?!!» — У меня по рукам бегут мурашки, и слезы наворачиваются… тут невозможно остаться равнодушным… — до сих пор волнуясь, запинается о слова Сергей.

Оказалось, что братья просидели в холодном доме шесть дней. Если бы не бдительность соседки, неизвестно, спасли бы их. Мальчишек сразу отвезли в больницу: подлечить, отмыть и, конечно, накормить. Сергей же позвонил жене Елене и взахлеб рассказал о найденышах. Наутро они уже вместе поехали навестить мальчишек в больницу, набрав фруктов и игрушек.. — Я сразу поняла, что это серьезно, как только Сережа позвонил, — говорит Елена. — Нашему маленькому сыну тогда только годик исполнился. (А еще у Лены было три дочки от предыдущего брака). И, придя домой, муж просто места себе не находил. Сидит, молчит, сам в своих мыслях. «Давай их заберем, Лен!» — это уже и не обсуждалось.

Супруги сразу накупили ребятишкам одежды, так как у них совсем ничего не было. Лена с годовалым ребенком на руках обошла все кабинеты и отстояла не одну очередь, чтобы собрать все бумажки на усыновление. Мамой и папой Сергея и Лену ребятишки стали называть еще в больнице. Сейчас Максиму 5 лет, Диме — 4. Макс рассуждает как взрослый. Во всем копирует папу Сережу. — Увидит цветочек, тут же сорвет и несет его мне, — смеется Лена. — Стульчик принесет и поставит рядышком, чтобы села и отдохнула, заботится, чтобы пообедала вовремя. Говорит: «Знаешь, мама, я буду как наш папа. У меня будет большая семья, дом и я никогда не брошу своих детей!»

Источник: nashaplaneta.su

Метки: общество
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