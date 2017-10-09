ПАТРИАРХ
00:56. 9 октября 2017 Просмотров - 10 Нет комментариев Опубликовал: Bakh
Соработник Богу, жрец Его идей,
Патриарх не просит счастья для людей.
Но Творца он молит дать несчастным сил,
Чтобы каждый радость сам в себе взрастил.
Патриарх – боритель за духовный взлет,
Сеет слово Божье в страждущий народ.
Благолюбцам пастырь, аввадонам чужд,
Просветляет души агиасмой служб.
Не притворен в мыслях, искренен во всём,
Он глаголет: «Верой мы страну спасём.
Православный отрок не приемлет зла.
Перед добрым сердцем отступает мгла».
Не бежит Владыко от мирских ловитв,
Он их усмиряет благостью молитв.
Не дает, чтоб в храмы проникала грусть,
И объединяет он Святую Русь.
Помогает грешным очищать уста
И деянья вечным именем Христа.
Не хандрит Святейший ни в одной беде
И предстанет светлым на Его Суде.
Чаяния паствы для него закон,
В православной вере непреклонен он.
Не сойдет вовеки с праведной оси
Патриарх Московский и всея Руси.
Чтобы мрак не вбили в россиян враги,
Патриарха света, Боже, береги!
БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ