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ПАТРИАРХ

00:56. 9 октября 2017 Просмотров - 10 Нет комментариев Опубликовал:

patriarch-kirill

Соработник Богу, жрец Его идей,
Патриарх не просит счастья для людей.
 
Но Творца он молит дать несчастным сил,
Чтобы каждый радость сам в себе взрастил.
 
Патриарх – боритель за духовный взлет,
Сеет слово Божье в страждущий народ.
 
Благолюбцам пастырь, аввадонам чужд,
Просветляет души агиасмой служб. 
 
Не притворен в мыслях, искренен во всём,
Он глаголет: «Верой мы страну спасём.
 
Православный отрок не приемлет зла.
Перед добрым сердцем отступает мгла».
 
Не бежит Владыко от мирских ловитв,
Он их усмиряет благостью молитв.
 
Не дает, чтоб в храмы проникала грусть,
И объединяет он Святую Русь.
 
Помогает грешным очищать уста
И деянья вечным именем Христа.
 
Не хандрит Святейший ни в одной беде
И предстанет светлым на Его Суде.
 
Чаяния паствы для него закон,
В православной вере непреклонен он.
 
Не сойдет вовеки с праведной оси
Патриарх Московский и всея Руси. 
 
Чтобы мрак не вбили в россиян враги,
Патриарха света, Боже, береги!
 
БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ
 
Метки: Бахтиёр Ирмухамедов, Патриарх Кирилл
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