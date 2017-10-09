Соработник Богу, жрец Его идей,

Патриарх не просит счастья для людей.

Но Творца он молит дать несчастным сил,

Чтобы каждый радость сам в себе взрастил.

Патриарх – боритель за духовный взлет,

Сеет слово Божье в страждущий народ.

Благолюбцам пастырь, аввадонам чужд,

Просветляет души агиасмой служб.

Не притворен в мыслях, искренен во всём,

Он глаголет: «Верой мы страну спасём.

Православный отрок не приемлет зла.

Перед добрым сердцем отступает мгла».

Не бежит Владыко от мирских ловитв,

Он их усмиряет благостью молитв.

Не дает, чтоб в храмы проникала грусть,

И объединяет он Святую Русь.

Помогает грешным очищать уста

И деянья вечным именем Христа.

Не хандрит Святейший ни в одной беде

И предстанет светлым на Его Суде.

Чаяния паствы для него закон,

В православной вере непреклонен он.

Не сойдет вовеки с праведной оси

Патриарх Московский и всея Руси.

Чтобы мрак не вбили в россиян враги,

Патриарха света, Боже, береги!

БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ