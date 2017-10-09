О “Матильде” русского царя… с другого ракурса

Любопытная подборка информации из коллективного поля человечества, проливающая свет на отношения последнего российского императора, его любовницы, а также политику царского дома в отношении еврейских подданных империи...

Жизнеописание Матильды Кшесинской, которую вполне можно считать женщиной с низкой социальной ответственностью.

Депутат Наталья Поклонская пригрозила затаскать по судам кинорежиссёра Алексея Учителя за его фильм о балерине Матильде Кшесинской.

Столько лет прошло, а свидетелям самозваной «секты Мухранских-Гогенцоллернов», мнящим себя «русскими монархистами», до сих пор не даёт покоя любое упоминание о скандальной танцовщице – не потому ли, что имя Кшесинской неизбежно влечёт за собой воспоминание о шлейфе сомнительных связей и похождений августейшего семейства Романовых?

Сложно сказать, хорошей или плохой балериной была Маля Кшесинская: её современники во мнениях на сей счёт не сходились.

Крутить 32 фуэте подряд она точно умела – причём научилась первой из русских танцовщиц.

Однако куда лучше ей удавалось эпатировать публику. К примеру, её коллегу и современника, гениального Вацлава Нижинского отлучили от большой сцены за танцы в откровенном костюме – панталонах «в облипочку».

А Малечка запросто могла станцевать и вовсе без панталон – фотографии, если что, сохранились.

Выйти на сцену слегка подшофе – да запросто!

Недаром её знакомые уверяли, что в венах танцующей Кшесинской «клокочет шампанское».

Проиграть в рулетку целое состояние? Подобное случалось неоднократно, а в последний раз, уже в эмиграции, Матильда умудрилась продуть в казино Монте-Карло своё французское поместье. Кшесинская, по воспоминаниям современников, всегда играла по-крупному и ставила на одно и то же число, которое считала «счастливым», – 17.

В общем, прославилась Кшесинская не столько своими танцами – кто сейчас вспомнит балеты, в которых она якобы блистала, все эти «Дочь микадо», «Арлекиниада» или «Катарина, дочь разбойника»?

А вот о внушительном списке высокопоставленных любовников помнят и поныне. О последнем мы и поговорим – дабы было понятно, отчего так возмущается «монархистка» Поклонская и отчего режиссёр Учитель вынужден искать защиты у первого лица государства российского.

Матильда Кшесинская сожительствовала с пятью великими князьями Романовыми

История умалчивает, стал ли первым августейшим любовником 16-летней Малечки император Александр III, – сплетни такие ходили, но и только.

Зато точно известно, что театральная карьера Кшесинской началась именно с подачи отца последнего российского императора, заприметившего юную Малю на выпускном экзамене в театральном училище и адресовавшего ей пророческую фразу: «Мадемуазель, вы будете красой и гордостью нашего балета!».

Не станем огульно включать императора в амурный список скандальной артистки – перечислим лишь тех любовников, о которых известно историкам наверняка.

Первым к ногам балерины пал великий князь Георгий Александрович – наследник престола, так и не ставший императором.

Вот что о его увлечении Кшесинской писал Валентин Пикуль:«Великий князь Георгий, кажется, опередил своего брата, но цесаревича балерина тоже не отвергла. Малечка – крепко сбитая, с «пузырчатыми» мышцами ненормально коротких ног, невысокая и ладная, с осиной талией. Придворные ненавидели эту «технически сильную, нравственно нахальную, циничную и наглую балерину, живущую одновременно с двумя великими князьями».

Нет, она не ангел! И жила не как балерина: отчаянно кутила, ела и пила что душе угодно, ночи напролёт резалась в карты, огненные рысаки увозили её в ночные шантаны. Беспутство не губило её таланта, а бессонные ночи не портили внешности».

Цесаревич Николай, которого Кшесинская «тоже не отвергла», люто ревновал её к брату. И, по слухам, в припадке ревности столкнул как-то Георгия в корабельный трюм. Наследник вскоре занемог и при странных обстоятельствах умер. «На смертном ложе он ругался, – писал Валентин Пикуль. – Это мне братец устроил, за Малечку! Теперь убийца царствует, шлюха пляшет, а я вот подыхаю».

Император Александр от похождений своих сыновей был, разумеется, не в восторге.

«Не то страшно, что Ники и Жорж спутались с этой плясалкой, – жаловался он своему приближённому, генералу и шефу «охранки» Петру Черевину. – Два круглых дурака не могли даже сыскать себе двух б…, а живут по очереди с одной и той же. Мы ведь, Петя, люди свои, и мы понимаем, что это уже разврат».

«Эстафетная палочка» великих князей Романовых

Конец интрижке цесаревича Николая с Кшесинской положила его помолвка с будущей императрицей Александрой Фёдоровной.

«Николай просил своего кузена (дядю. – Ред.), великого князя Сергея Михайловича, присмотреть за Малей (недоброжелатели говорили, что он попросту передал её брату), и тот немедленно согласился», – писал историк Алексей Чупаррон.

Сергей Михайлович был записным балетоманом, бредил Кшесинской и, судя по всему, стал отцом ребёнка балерины.

Летом 1902 года у Кшесинской родился внебрачный сын Владимир, получивший отчество Сергеевич и потомственное дворянство – по высочайшему указу его императорского величества.

Насчёт Сергеевича, впрочем, имелись сомнения. Кшесинской, как писал в своём исследовании Чупаррон, «было позволено всё: питать платоническую любовь к императору Николаю, жить с его кузеном, великим князем Сергеем Михайловичем, и, по слухам (скорее всего они были верны), состоять в любовной связи с другим великим князем – Владимиром Александровичем, годившимся ей в отцы».

Последний был младшим братом императора Александра III.

Внешне он очень походил на отца Николая II и, как уверяют историки, «заставлял его трепетать от ужаса». Когда у Кшесинской родился ребёнок, «60-летний Владимир Александрович почувствовал себя счастливым», писал Алексей Чупаррон.

«Ребёнок был похож на великого князя как две капли воды. Очень переживала лишь супруга Владимира Александровича: её сын Андрей, чистый мальчик, совсем потерял голову из-за этой распутницы», которую Романовы за глаза прозвали «эстафетной палочкой».

Купаясь в неплатонической любви императорского семейства, Кшесинская позволяла себе роскошествовать.

На гастроли она ездила в собственном вагоне, а её драгоценности оценивались в 2 млн рублей. Чтобы вы понимали: малолитражка «Форд» в те времена стоила 2500 рублей, а за роскошный «Руссо-балт» с кузовом, изготовленным по заказу, просили 7500 рублей.

То есть Кшесинская была баснословно богата, и была бы ещё богаче, если бы не просаживала баснословные суммы в рулетку и карты.

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что необходимо тоже знать о режиссёре Алексее Учителе.

Алексей Ефимович Учитель (род. 31 августа 1951, Ленинград) — советский и российский кинорежиссёр, народный артист Российской Федерации (2002), художественный руководитель киностудии «Рок».

Алексей Учитель родился в семье режиссёра-документалиста Ефима Учителя.

(википедия)

Ефим Юльевич Учитель (отец Алексея Учителя) родился 15 (28) октября 1913 года одним из пятерых детей в еврейской семье в Тирасполе Херсонской губернии.

(википедия) (род. 31 августа 1951, Ленинград) — советский и российский кинорежиссёр, народный артист Российской Федерации (2002), художественный руководитель киностудии «Рок».Алексей Учитель родился в семье режиссёра-документалиста Ефима Учителя.родился 15 (28) октября 1913 года одним из пятерых детей всемье в Тирасполе Херсонской губернии.

Черта оседлости (полное название: Черта постоянной еврейской оседлости) — в Российской империи с 1791 по 1917 год (фактически по 1915 год) — граница территории, за пределами которой запрещалось постоянное жительство евреям (то есть иудеям), за исключением нескольких категорий, в которые в разное время входили, например, купцы первой гильдии, лица с высшим образованием, отслужившие рекруты, ремесленники, приписанные к ремесленным цехам, караимы, горские и бухарские евреи.

Площадь территории — около 1 224 008 км², (источник), то есть это была целая страна, которая по площади больше, чем территория Молдовы, или Белоруссии, или Украины. Для сравнения: территория Израиля: 22 072 кв. км. Источник

...запрещалось постоянное жительство евреям (то есть иудеям)...

Немного статистики

7,5 миллионов евреев, 5, 25 миллиона из них проживали на территории Российской империи.

Из них 3,837 млн. жили в Европейской России, 105 тыс. евреев - на Кавказе, в Сибири и Центральной Азии.

Евреи составляли свыше 50% городского населения Литвы и Белоруссии. В городах Украины проживало: русских - 35,5%, евреев - 30%, украинцев - 27%.

Источник В конце XIX века, в 1897 году в мире былоиз них проживали на территории Российской империи.Из них 3,837 млн. жили в Европейской России, 105 тыс. евреев - на Кавказе, в Сибири и Центральной Азии.Евреи составляли свыше. В городах Украины проживало: русских - 35,5%, евреев - 30%, украинцев - 27%.

"От врагов Христовых не желаю интересной прибыли", - вердикт Елизаветы Петровны 1742 (кажется) года, вроде бы ясно гласил об отношении Империи к евреям.

Причем не к иудеям, а ко всем - даже в третьем поколении крещеных. В 1881—1914 гг. страну покинули 1 млн. 980 тыс. евреев (78,6 % - в США).

На самом деле евреев в России гоняли не всегда. Был период, когда к евреям в России относились лучше всех в Европе и даже запрещалось именовать их "жидами".

Кстати, уже в ХХ веке они сами себя так называли "Мы, представители партии жидов..." (из выступления в Думе). ( - вердикт1742 (кажется) года, вроде бы ясно гласил об отношении Империи к евреям.Причем не к иудеям, а ко всем - даже в третьем поколении крещеных. В 1881—1914 гг. страну покинули 1 млн. 980 тыс. евреев (78,6 % - в США).На самом деле евреев в России гоняли не всегда. Был период, когда к евреям в России относились лучше всех в Европе и даже запрещалось именовать их "жидами".Кстати, уже в ХХ веке они сами себя так называли(из выступления в Думе). ( источник

Как "русские цари" навязывали России синагоги

Сегодня принято считать что при царях именуемых династией Романовыми евреи считались изгоями, их не пускали к власти держали в чертах оседлости и т.д

Вот за это злые жиды и устроили революцию и свергли богоизбранную династию....

Но знают ли православные, что уже во время правления царя Александра Второго Россия была самой еврейской страной на Земле (в том смысле, что больше половины всех жидов Земли обитали уже в России)?

Знают ли нынешние православные, что уже во время правления царя Александра Второго в Петербурге уже обитало 10 тысяч ереев?

Знают ли, что в России при царях строились и строились синагоги? При попустительстве православных царей и при попустительстве Церкви…

Синагога в Петербурге (в городе святого Петра)

«Официально известная как Петербургская Хоральная синагога (так её называют и сегодня), она какое-то время неформально звалась «синагогой барона Гинцбурга». «Официально известная как Петербургская Хоральная синагога (так её называют и сегодня), она какое-то время неформально звалась «синагогой барона Гинцбурга».

1 сентября 1869 года Правительство России принимает постановление о разрешении жидам Петербурга построить в столице империи синагогу. Александр Второй утверждает это постановление.

Зачем? И Церковь не протестует. Почему не протестует?

11 сентября был создан жидовский комитет для постройки синагоги. Возглавляет комитет жидовский барон-миллионер Гораций Гинцбург.

16 мая 1883 года царь Александр Третий утвердил новый эскизный проект синагоги. Зачем он это сделал?

Строительство синагоги шло успешно и закончилось к концу правления Александра Третьего (умер 20 октября 1894).

Синагога в Москве

Первая хоральная синагога в Москве была открыта 1 июля 1870 во время правления православного царя Александра Второго.

В 1886 году председатель иудейской общины миллионер Лазарь Поляков приобрел в Спасоглинищевском переулке участок земли, на котором по проекту архитектора Семена Эйбушитца жиды и стали возводить новое здание хоральной синагоги.

Строительство быстро пошло, но нашлись и противники.

Новый московский генерал-губернатор Великий князь Сергей Александрович Романов больше осознавал опасность от жидов, чем его родственник - царь Александр Третий Романов.

Князя Сергея раздражало, что Москва была переполнена «нелегальными жидами», которые вторглись в Москву из-за черты оседлости. И он начал своё правление с выселения «нелегальных жидов». Он изгнал из Москвы больше 20 тысяч жидов. К 1893 в Москве осталось только 7 тысяч жидов.

Но в 1894 умер царь Александр Третий. На трон сел Николай Второй.

Пошло усиление позиций иудеев в России. 4 февраля 1905 эсер Каляев (по матери – лях) бросает бомбу под карету князя Сергея. Князь Сергей убит. Потом по слабости царь Николай Второй издаёт в октябре 1905 Манифест. В Манифесте ничего нет про жидов, но позиции их после Манифеста, естественно, усилились.

Под воздействием иудеев Столыпин «уговаривает» царя разрешить жидам открыть Большую Хоральную синагогу в Москве. Царь Николай Второй, к недоумению русских, у которых развито национальное чувство, разрешает жидам открыть синагогу.

1 июля 1906 года в Москве состоялось торжественное открытие этой синагоги.

Харьковская хоральная синагога

Харьковская хоральная синагога — крупнейшая на Украине и вторая по величине в Европе после будапештской.

Харьковская хоральная синагога была открыта в 1913 году при царе Николае Втором. В Харькове при царе Николае Втором было 5 синагог.

Смоленская синагога

В Смоленске уже были две деревянных синагоги на Рыбацкой улице (современная улица Садовая).

Огромная каменная синагога в мавританском стиле была построена в 1914 году во время правления царя Николая Второго.

Гродненская главная синагога

Гродно долгие годы был одним из главных центров польско-литовского жидовства.

На месте сгоревшей в 1902 году деревянной синагоги (1578 года) – во время правления царя Николая Второго - было построена трёхэтажная каменная в неорусском стиле.

Она полностью сохранила свой архитектурный облик. Улица, на которой она расположена, раньше называлась Жидовской.

Киевские синагоги

В Киеве во время правления царя Николая Второго были построены три синагоги:

1. Большая хоральная синагога, синагога Бродского.

Большая хоральная синагога появилась в Киеве на пересечении улиц Шота Руставели и Рогнединской в 1898 году.

Деньги на постройку выделил известный киевский миллионер — "сахарный король" России Лазарь Бродский.

2. Синагога Розенберга.

Строительство этой синагоги было разрешено при царе Александре Третьем закончено строительство синагоги при царе Николае Втором в 1895.

Синагога была построена усилиями жидовского миллионера-торговца Габриэля Розенберга и раввина Евсея Цуккермана.

3. Галицкая хасидская синагога.

Кирпичный корпус синагоги построили быстро - во время правления царя Николая Второго - в 1910 году.

Одесские синагоги

«… Две главные группы населения Одессы: православные и евреи. Первая составляет 57%, вторая – 32% общего населения города…»

Это – данные из книги «Одесса 1794-1894, издание городского общественного управления к столетию города, отпечатано в Одессе, в типографии Шульц, 1895 год».

Что же выходит? А то, что евреи в конце 19 – начале 20-го веков составляли треть населения Одессы.

«Первое, на что обращаешь внимание, открыв книжку, - обилие синагог и молитвенных домов – около шестидесяти! Список этих духовных учреждений с именами учредителей и членов совета занимает не одну страницу. Наиболее примечательные и важные синагоги представлены и иллюстрациями, и краткими описаниями. Указаны годы их постройки, имена строителей, архитекторов…»

Первая община и первая синагога появились в Одессе уже в 1798 году, в 1895 в Одессе уже - около 60 синагог и молитвенных домов.

Три монументальные синагоги Одессы:

1. Главная синагога (Ришельевская) синагога).

2. Бродская синагога.

3. «Холодная» синагога.

Синагоги в Варшаве

После разделов Польши в конце 18-го века старые русские земли, захваченные поляками, были введены в состав Российской империи. После победы над Наполеоном ещё часть польской территории с Варшавой была введена в состав Российской империи. В Варшаве тогда около 40 % жителей были жиды.

Царь Александр Первый не изгнал иудеев с этой территории. В Варшаве тогда было несколько синагог. Одна из них на улице Тломацкой была довольно крупным зданием. Но ни одна из синагог не была разрушена русскими.

Синагога Ножика в Варшаве

Раввинам существующих синагог было, естественно, мало, и при Николае Втором в 1902 году жидовский туз Залман Ножик построил ещё одну синагогу в центре Варшавы.

Синагоги в Минске

В 1793 г. после разделов Польши Белоруссию с Минском Екатерина Вторая вводит в состав Российской империи.

Жидовская община Минска быстро растет, и уже в 1897 году жиды составляют 52,3% от всего населения города.

Община Минска - четвертая по численности из общин «черты еврейской оседлости».

Росло при православных царях и число синагог в Минске.

Цитирую:

«В 1917 году в Минске было 83 синагоги, число синагог в Минске превышало количество церквей и костелов».

Хоральная синагога в Минске

Хоральная (главная) синагога была построена в Минске на улице Серпуховской (ныне улица Володарского) в 1906 году - во время правления царя Николая Второго.

Китаевская синагога

К китайцам это название не имеет никакого отношения. В переводе с тюркского «Китай» - укрепление» (киты – заостренные колья для стен). Синагога Китаевская построена в Троицком предместье Минска. Построена в 1874 - при царе Александре Втором.

Синагога Зальцмана

Построена в 1864 году при царе Александре Втором. Построена на средства купца Зальцмана «для бедных евреев».

Синагога в Бресте (восст. в 1982 г.)

Это город на западном берегу Буга. Первоначальное название этого русского города – Берестье. Упомянут ещё в русских летописях.

Потом присоединён к Литве, потом в составе Польши. И, естественно, скоро и надолго город оккупировали иудеи. 300 лет здесь крупный центр еврейства. В средние века здесь одна из лучших синагог Европы.

Синагоги в Витебске

Цитирую из статьи, написанной жидовским автором:

«Необходимо отметить, что слово "жиды" в Великом Княжестве Литовском употреблялось как традиционное простонародное полонизированное наименование еврейского населения и… не имело унизительного оттенка)».

Уточним: «жиды» - это не только простонародное слово, это слово применяется даже в законодательных актах.

«Следует отметить, что в последующие десятилетия количество христианских храмов в городе существенно не увеличилось, чего нельзя сказать о еврейских синагогах.

В 1865 г. в Витебске существовало уже 34 дома молитвы, большинство из которых (около 80%) принадлежало хасидам. Восемь из 34 молитвенных домов размещались в каменных зданиях (остальные - в деревянных), три являлись домовыми школами витебских купцов. В начале ХХ столетия количество еврейских молитвенных домов и синагог в городе приблизилось к 60-ти, и по-прежнему большинство из них принадлежало хасидам.

Одна из синагог находилась на берегу реки Западной Двины на Мало-Могилевской улице и называлась "Хабаднице" или "Главная Хоральная синагога".

По переписи 1897 г. в Витебске было 65 719 жителей, из которых евреи составляли 34 420 чел.. По национальному составу население Витебска делилось следующим образом: евреи — 52,4%, русские и белорусы — 39,9%, поляки — 5%, немцы — 1,4%, прочие национальности — 1, 3% (Еврейская энциклопедия, Т. 5. С. 645—646). То есть жиды при православных царях составляли больше половины населения города.

Синагоги в Гомеле

По переписи 1897 года в Гомеле было 20 385 евреев (около 55% населения).

Синагога Рош Пина. Построена в 1895.

Гомельская Большая синагога. Построена в 1910 при Николае Втором.

Синагоги в Могилёве

После раздела Польши Могилёв – в составе России.

Дико, но факт. Цитирую источник:

«Особенно быстро стало расти еврейское население после присоединения Могилева к России. Если в 1777 году в городе проживало примерно 1500 евреев или пятая часть, то уже к 1841 году эта цифра увеличилась более чем в пять раз, что составило половину населения города. Данные эти, скорее всего, даже занижены, поскольку евреи всячески уклонялись от различных переписей, видя в них угрозу для своей коммерческой деятельности».

В 1847 году в Могилёве проживало 7897 жидов. В 1897 году в Могилёве проживало 21 539 жидов (около 50% населения), в 1911 году — 32 634 жида (46,8%).

Первая хасидская синагога была построена в 1803 году. В 1911 в Могилёве действовали 38 синагог и молитвенных домов (13 из них были хасидскими).

Синагоги в Российской Прибалтике

После разделов Польши, в 1795 году Вильно (Вильна) - в составе России.

Дико для православной Империи, но факт: по Всеобщей переписи населения 1897 года среди 154 532 жителей Вильно насчитывалось 61 847 (40,0%) жидов, 47 795 (30,9 %) поляков, 30 967 (20,1 %) великорусов, 6 514 (4,2 %) белорусов, 3 238 (2,1 %) литовцев, 4 171 (2,7 %) — других. Город входил в десятку крупнейших городов России, но фактически стал не Центром Русской культуры, а центром жидовской учёности и талмудических «знаний».

Жиды, да и не только жиды, называли этот город "Ерушалаим де Лита - «Литовским Иерусалимом» или «Северным Иерусалимом».

При Николае Втором в Вильно действовали 110 синагог и крупных молитвенных домов.

Активность жидов в Вильно возрастала. Цари и Церковь, потакая жидовской экспансии, готовили себе могильщиков. В 1890-х годах. Вильно стал местом встреч жидов-социалистов. В 1895 в Вильно состоялся съезд социал-демократов.

В 1897 партия Бунд созвала свой учредительный съезд в Вильно, который стал затем центром деятельности этой партии. В начале 20 века Вильно стал центром сионистского движения в России…

Большая синагога в Вильно.

Хоральная синагога Каунаса. 1871 – 1872. Построена при царе Александре Втором.

Синагоги в Латвии

Дико, но факт: численность жидов после присоединения Риги к России стала возрастать. Некоторые ограничения сначала были, но уже Екатерина Вторая начала их устранять.

Елизавета Петровна ввела запрет на въезд жидов из Западной Европы, но потом последующие цари всё больше облегчали экспансию жидов. Разрешали строительство синагог, снимали запрет на покупку имущества… С 1858 в Ригу хлынули жиды со всей Латвии. Жиды захватывали торговлю, осваивали новые выгодные профессии.

Перед Первой мировой войной половина всех врачей Риги были жидами. Росло экономическое влияние жидов. Росло влияние на политику.

Рижская синагога Пейтав-шул

Построена эта синагога была по инициативе жидовской общины города и при поддержке со стороны сэра Джорджа Армистеда, мэра Риги, во время правления царя Николая Второго, в 1905 году.

Синагоги на Кавказе

Синагоги в Российской Грузии

Дико но факт: после присоединения Грузии к России туда ринулись жиды-ашкеназы с западной части империи и множество жидов из Персии. Зачем цари разрешили иностранным жидам переселяться в империю?

Согласно переписи 1897 года из 18 574 жидов, российских подданных, проживавших в Грузии, две трети составляли ашкеназы (12 540 человек). Ашкеназы составляли большинство и в двух самых больших жидовских общинах Грузии — Тифлисе и Батуми — и лишь в третьей по величине общине, Кутаиси, преобладали грузинские жиды.

По мере усиления жидов в грузинской части Империи они, естественно, начали строить свои синагоги.

Онская синагога в Грузии. Открыта в 1895. При царе Николае Втором.

Синагоги в Азербайджане

Введён в состав Российской империи Баку был только в 1806 году.

И снова дико, но факт: число жидов после присоединения к России стало увеличиваться. Кавказ и Закавказье - пограничные, стратегически важные территории. В интересах Империи, в интересах русского народа, да и других коренных народов России сюда надо было сразу переселять часть русского народа, которым и должно было скрепить эти территории с остальной частью Империи. Пошло иначе.

Дико, но факт: на Кавказ и Закавкавзье царская власть разрешила въезд жидов из западных областей Империи, а также из-за границы.

Цитирую жидовского историка Моше Беккера: «В 1832 году в Баку появляются первые евреи-ашкенази. В 1864 году в районе Баку была найдена нефть, которая в дальнейшем сыграла решающую роль в бурном развитии этого города. В 1870 году здесь проживало всего 50 евреев, как горских, так и ашкенази. В 1891 году еврейское население составляло уже 390 человек. В 1872 году была начата промышленная добыча нефти.

В 1897 году в Баку проживало 2340 евреев, в основном ашкенази. В 1913 году их уже было 9689 человек. В 1910 году была построена центральная хоральная синагога. В 1919 году открывается синагога ширванских евреев, начинает действовать синагога евреев-лахлуха.

В начале 20-го века появляются синагоги горских евреев в поселке Сабунчи и в Торговом переулке г. Баку».

Синагоги в Сибири

По переписи 1897 года в Сибири набралось уже около 35 тысяч жидов. Сколько набралось нелегальных жидов никто не знает. Потом с начала 20-го века и до 1917 года число легальных жидов возросло по оценкам историков почти вдвое. Сколько было в Сибири к 1917 году нелегальных жидов никто не знает.

Читинская синагога построена в 1907 году при царе Николае Втором.

Красноярская синагога построена в 1911 году..

Синагога в Иркутске была построена в 1879 году при царе Александре Втором.

Новониколаевская (Новосибирская) синагога открыта в 1908 г.

Вот такая история и это далеко не все.

Источник

ну и слова президента Путина В.В. о том, "первое Советское правительство на 80-85% состояло из евреев":

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P.S.

так что, на мой взгляд, "страсти" по "Матильде" - это чисто внутренние еврейские разборки...типа, кому править дальше...