“Газпром”: Нафтогаз, а у нас в России газ! А у Вас?

Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что не станут платить «Газпрому» штрафы и пени за невыполнение правила «бери и плати». Мол, исковые требования российской компании превысили $40 млрд., причем во многом выросли за счет штрафных санкций. Но об этом говорилось еще в мае, так что же изменилось на самом деле?

Стокгольмский арбитраж сегодня вновь рассмотрит позиции сторон и вынесет очередное решение. Если вспомнить предварительное решение, то «Нафтогаз» должен был выплатить «Газпрому» сумму, превышающую $1,7 млрд., отменив заодно не только требование «бери и плати», но и запрет на реэкспорт топлива. Была также пересмотрена формула цены на газ с 2014 года. Теперь ее привязали к котировкам на газовых хабах в Европе.

«Нафтогаз» стремится не просто цены на топливо изменить, но также получить компенсацию за снижение объемов транзита, низкую транзитную ставку плюс возмещение всех переплат. Сумма украинских исковых требований составляет порядка 26,6 млрд. долларов.

Весной украинцы ликовали и на всех углах кричали о своей великой победе над «Газпромом». В это же время эксперт Атлантического совета Андерс Ослунд советовал Киеву задуматься о том, чтобы в случае непогашения долга изъять имущество России за рубежом.

Внимание! Ослунд посоветовал «Нафтогазу» изъять «Северный поток» или другой трубопровод, которыми владеет «Газпром» в Европе. Другой эксперт – Илья Заславский из британского института Chatham House, отметил, что это должно повлиять на газовые «игры», которые Кремль ведет в Европе.

Но и это все лирика… Не стоит забывать о том, что «Газпром» не является чисто российской компанией. Здесь также завязаны интересы и крупного европейского капитала. Украина может выиграть по делу только в одном случае: политический фактор повлияет на решение арбитража.

Но даже в этом случае сложно говорить о победе или проигрыше. Чистой воды коммерция. Так, «Нафтогаз» предпочитает не вспоминать о том, что арбитраж признал цены в период с 2011 по 2014 год правильными, а не грабительскими, как любила утверждать Украина.

Запрет реэкспорта – России ни холодно, ни жарко. Киев сидит на реверсных поставках? Ну, пускай и дальше перекупает российский газ в Европе. Нравится переплачивать, почему «Газпром» должен им в этом мешать?

Пересмотр цены за полученный с июня 2014 года газ тоже мало, что даст Киеву. Там поставок-то и не было. Другое дело – транзит. Если цена на российский газ для Украины будет снижена, значит, и стоимость транзита топлива через Украину придется снижать. Кому от этого будет хуже?