Деструкция разума

Поставим вопрос иначе: что происходит с человеком в современном мире? Это развитие, прогресс – или это патология, болезнь?

Однако с точки зрения традиционного человека из традиционного общества, имеющего преимущество тысячелетий выживания на Земле (а современный человек и ста лет не наберёт) – всё ровным счётом наоборот: это Пётр всю жизнь занимался фигнёй, Иван же, при всех выпавших на его долю неудобствах нищеты – занимался Делом.

Начну как в сказке: жили были Иван да Пётр. Иван прожил жизнь в бедности, даже в нищете: он только и делал, что молился, и камень на камень во славу божию складывал. Пётр же преуспел во всех ремёслах, пахал, ковал, шил-кроил, жил в изобилии, пиршествовал роскошно в каждый день. С точки зрения современного человека Пётр делом занимался, Иван же занимался фигнёй…

Напомню, ведь и про болезнь говорят – «она прогрессирует», и патогенные процессы, размножаясь – развиваются. Как учит социопатология – всякие перемены в человеческом поведении являются или самосовершенствованием, или патологией.

Сперва человек ваял из глины уродливых болванчиков. Потом стал придавать им всё более и более портретного сходства, достиг античного мастерства скульптора, и здесь мы, безусловно, видим восходящую линию: цель-то поделок[1] не изменилась, изменился уровень мастерства.

О прогрессе можно говорить лишь тогда, когда прежнее человеческое достояние не отвергается, а дополняется новыми гранями. Если же выясняется, что новому не нужно наследие предков – это означает духовный, да и физический регресс человека.

Прогресс – каким мы его знаем на протяжении 5 тыс. лет известной нам человеческой цивилизации – всегда означал увеличение удельного веса духовной составляющей в жизни человека, и увеличение презрения к материальной стороне жизни, снижение удельного веса забот о хлебе насущном.

Вся наука и техника развивались с очевидной целью: освободить человека от рабства у вещей, дать этих вещей, нужных для жизни, не только больше, но и быстрее. Ясно же, зачем: чтобы как можно скорее отвязаться от занудного служения брюху и высвободить побольше времени для духовных занятий.

Не случайно же, вместе с ростом индустрии сокращался рабочий день. У раба он составлял 24 часа в сутки, хозяин его и ночью мог поднять в любое время.



Потом рабочий день стал 16 часов, 14 часов, достиг 8 часов, И.Сталин планировал сделать 7-часовой рабочий день… Но Сталин умер и прогресс человечества закончился.

Параллельно росла грамотность. Книги, прежде доступные лишь избранным – стали доступны всем. Для этого не только всеобуч ввели, но и прежде придумали книгопечатание. Для нас, в век компьютерных технологий, доступность любого текста (как и любого иного сокровища мировой культуры) – не то что в разы, а на много порядков выше, чем для средневекового человека.

Мы видим, что всё содержание мировой истории, весь её пафос, вся структура прогресса науки и техники, образования – завязаны на освобождении от тягот материальной реальности – для облегчения доступа к духовному времяпрепровождению.

Чем более развит человек в любой из веков – тем больше он ценит культуру, сам занят бескорыстным духовным созиданием и помогает в этом другим: «Ребята, я вам машину придумал, бросайте сучить пеньку руками, идите книжки читать!».

В детстве, в рамках забытой ныне советской «профориентации» нас водили на какой-то уфимский завод. До сих пор перед моими глазами стоит сцена того солнечного дня:

-Вот, ребята! – сказал экскурсовод – Это новый станок, станок ЧПУ! Он работает по программе. А это его оператор, он реагирует только в случае сбоя программы…

Оператор был пожилым пролетарием, в рабочем халате, в типично-заводской беретке, и… с журналом в руках! Пока станок ЧПУ работает – оператор читает журналы, газеты… Помню, долго мы, школьники между собой радостно обсуждали это чудо! Жизнь перед нами открывалась прекрасная: мы верили, что новая техника освободит нас от чёрного труда, и всякий посвятит жизнь НАСТОЯЩЕМУ ДЕЛУ – думать, сочинять, рисовать, лепить, изобретать, постигать вечные тайны и вечные истины…

Но всё кончилось. Кончилось внезапно и страшно. Мы оказались в пост-советском мире, в мире пост-апокалипсиса…

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Можно ли говорить, что человечество убивает и мучает кто-то извне? Инопланетяне? Думаю, вздор: человечество суицидально, оно выступает как огромный коллективный самоубийца, а исследует этот процесс придуманная мной на правах «писем мёртвого человека» – наука социопатология.

Мне очевидно, что власть ничего не может путного предъявить народу, народ же ничего путного не в состоянии навязать власти. Это связано с общей ДЕСТРУКЦИЕЙ РАЗУМА, которая протекает по одному сценарию и сверху, и снизу.

Общая логика вытекает из противоположности духа и материи.

Духовные ценности, которыми делятся с людьми, от деления возрастают. И потому мир с духовными приоритетами разворачивается в бесконечность.



Материальные ценности, которыми делятся с людьми, от деления сокращаются. И оттого мир с материальными приоритетами всё время ищет, кого бы сократить, кого бы выкинуть в качестве балласта – и сжимается в точку вне пространства и времени.

Достаточно сделать материальные блага первым приоритетом в мотивации – и человечество вступит на путь бесконечного самосокращения, самоуничтожения.

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Нет ничего более очевидного, чем то, что Разум – структурирован. И нет ничего более игнорируемого, чем вопрос о структурировании Разума. Как можно представить себе Разум, лишённый структуры? В качестве бессвязных импульсов, образов-вспышек? Но так можно говорить только о безумии, да и то – с оговорками.

Совершенно очевидно всякому, кто даст себе труд подумать, что Разум должен быть структурирован. Но чем? Кем? Как? Когда? Весь ХХ век негодяи и сумасшедшие пытались увести человечество от этих очевидных и необходимых вопросов…

Где то «железнодорожное расписание», по которому ходят в голове «мысли-поезда»? Ведь если поезда начнут ходить просто так, сами по себе – это же будет хаос и катастрофа…

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Задолго до торжества христианства[2] символ креста установился как аллегория единения человека со Вселенной. А позже именно он неслучайно лёг в основу декартовой системы координат, выражающих связь точки с пространством и локального с бесконечностью.

Разуму, осознавшему своё бытие, личность, «Я» – необходимо было соотнести себя с пространством и временем, с вечностью и бесконечностью (без понимания которых человек не стал бы человеком и не выделился бы из животного мира).

Египетский анх, христианский крест, декартова система координат – все они восходят к Единому первоначалу Вселенной, которое не имеет краёв, но соотносится с локальной точкой (предметом, личностью, человеком).

Человек не может существовать в "нигде" "никем" и ни для чего. Не соотнеся текущее с вечным он не стал бы человеком и не смог бы структурировать Разум.

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Ведь самые первичные проблемы становления Разума, того, что называется рациональным мышлением и «здравым умом» – определить где верх, где низ, что считать лучше, а что хуже, что считать совершенствованием, а что порчей, что добро, а что зло.

Примыкающая к этому проблема – отделение редкого от частного, уникального от типичного, случайности от закономерности, частного, единичного события от общего и преимущественного.

В смоделированной Гегелем «дурной бесконечности» (ставшей после проклятием всех материалистических и атеистических доктрин) нет верха и низа. Эта дурная бесконечность тянется всюду одинаково и однообразно. Она, как пифагоровы штаны – которые во все стороны равны. То, что над нашей головой – верх для нас, но низ для австралийцев, потому что (как и мы) – находится у них под ногами.

Как нет верха или низа – так нет и внятного разделения созидательной деятельности от вредительской и разрушительной. Мы взяли глыбу мрамора – и отсекли от неё часть. Мы скульптуру изваяли – или заготовку испортили? Неизвестно. Дело вкуса.

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Дарвинизм не содержит в себе ВОЗМОЖНОСТИ оценок «лучше» или «хуже». В нём нет эталона совершенства, к которому можно было бы приближаться или удаляться. Приспособление организмов к бесконечным случайностям – само по себе абсолютно случайно. "Выживает тот, кто выживает" – и всё. Лотерея.

Что завтра даст живому существу выжить, а что погубит – заранее неизвестно. Оттого и говорят, что в случае ядерной войны землю унаследуют тараканы – оказавшись, таким образом, более развитым и перспективным видом, чем люди.

В гегелевской «дурной бесконечности» нет верха и низа, все направления равны, а в христианстве переворачивать крест (метафизическую систему координат) – строжайше запрещено. Перевёрнутый крест – символ сатанистов.



Потому что в религии чётко выделены верх и низ, их нельзя менять местами, нельзя подменять добро злом. В этом главная разница христианского Космоса от атеистической «дурной бесконечности»[3].

Греческий термин «Космос» («порядок, миропорядок») имеет ту же самую философскую основу, что и русское слово «Вселенная»[4]. И по смыслу эта философская основа противоположна материалистической, равной во все стороны «дурной бесконечности».

Потому что когда всё во все стороны равно всему (одинаково случайно, бессмысленно и неодушевлённо) – то Разум не может ни функционировать, ни просто возникнуть.

Ему НЕЧЕМ НАЧАТЬСЯ.

Вопросы жизни и смерти нерешаемы – потому что разделить жизнь от смерти невозможно (подвижность – не грань, многое мёртвое подвижно[5], многое живое неподвижно).

В условиях неодушевлённой бесконечности, без верха и низа, добра и зла, невозможно Разуму расставить приоритеты, установить иерархию ценностей, разделить вещи и поступки на главные и второстепенные.

Раз так – то человек не может отличить горе от мелкой неприятности, не знает ничего, кроме равнодушия: ни радости (ибо ни к чему не приближается), ни печали (ибо ни от чего не отдаляется).

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Но нарисовав такого человека средствами логики, условно – мы со страхом вскричим: позвольте, да ведь это и есть современный человек! Он воистину к XXI веку разучился отличать добро от зла, а великое горе – от мелкой неприятности.

Поведение такого человека в роли гражданина – чудовищно. А когда он становится представителем власти (ведь власть черпает кадры из гражданского актива) – его поведение такое же чудовищное, каким оно было и у рядового гражданина.

Именно эту чудовищность мы и ощутили во всей её инфернальности в «перестройку», в чёрные годы ельцинских «реформ», в аду «приватизации» и «демократизации-демоНОкратизации». Отдельный человек может сознательно служить злу и поклонятся сатане.



Но когда речь идёт о больших массах, впавших в слепоту и полоумие – то это, конечно же, не сознательная измена, а не осознаваемые гражданином последствия ДЕСТРУКЦИИ РАЗУМА. Разум существовал – пока ему было вокруг чего структурироваться. Разум существовал, пока у него был центр – и конструкции, и притяжения.

Если мы изучим т.н. «дискретные организмы» – то есть единые живые тела, способные разделяться на части и снова соединятся (таковы пчелиный улей, муравейник и т.п.) – то увидим важную аналогию с работой Разума.

Так пчела, вылетая из улья, который является её, пчелы, мозгом и телом, может улетать достаточно далеко для сбора нектара. Однако она вылетает из центра организма, частью которого является, и возвращается туда. Без этого центра притяжения и органического строения пчела погибнет.

Разум функционирует так же.

Мысль («пчела») вылетает из центра, основы личности, представляющей из себя религиозно-догматические ценности. Мысль-«пчела» летает по самым различным траекториям, собирая мёд знаний о мире, его свойствах и пользе их использования.

Но, чтобы не погибнуть, она должна вернуться (с мёдом знаний) туда, откуда вылетала. То есть в отеческую, отечественную, святоотеческую Традицию. Так разум, подобно улью, накапливает сладость познания.

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Может ли Разум работать иначе? Нет. Разум возник не просто так, из ничего и в нигде. Разум возник в истории вполне конкретным образом: он структурировался (складывался по правилам кристаллизации) вокруг идеи Бога (Абсолюта, Вечности).



Материал, из которого складывалась эта «кристаллическая решётка» познавательных классификаций, систематизаций и оценок – ИНФИНИТИКА[6].

Вынули центр системы, окислили скепсисом строительный материал кристалла – что останется? Это и называется в двух словах ДЕСТРУКЦИЯ РАЗУМА. То есть переход от здравого ума и твёрдой памяти – к потере всякой памятливости и галлюцинациям.

А внешним проявлением такого перехода, симптомом – выступает хорошо нам знакомый по современным шоу ЧЁРНЫЙ ГЛУМ. То есть глумление всех надо всем – друг над другом, над святынями, традициями, обычаями, над самими собой и т.п.

ЧЁРНЫЙ ГЛУМ – с точки зрения социопатолога, есть реакция организма по выводу обломков структуры Разума.

Внутри человека Разум уже сломан, но остались нагнаивающиеся, словно осколки кости, куски этого Разума.

Организм их выводит, выталкивает, чтобы избавиться от обломков уже не существующего Разума. Это и есть стадия ЧЁРНОГО ГЛУМА, вечно хихикающего даже над гробами и колыбелями ёрнического дебилизма…

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Чтобы Разум существовал – нужно, первым делом, поверить, что он есть. То есть поверить в то, что Разум существует во Вселенной и у Вселенной. Странно, согласитесь, верить в Разум – и одновременно с этим не верить в существование Разума во Вселенной. Если его там нет – во что же тогда ты веришь? В собственный мираж?

Ведь что такое Разум с точки зрения дарвинизма, атеизма и материализма? Это «брага» Бюхнера[7] и Молешотта[8]: внутри черепа ЗАБРОДИЛА СЛИЗЬ, стала там химически булькать, выделять пузыри, которые, собственно, и являются мыслями. «Мозг выделяет мысль так же, как желчный пузырь выделяет желчь». Но процессы брожения слизи и электрические реакции – по определению не есть Разум.

Разум подчиняет себе мир, претендует им овладеть, повелевать им. Химреакция, напротив, раба материальных законов, она полностью им подчиняется, она ничего не контролирует – потому что сама контролируется своим естеством.

Большинство материалистов и атеистов сами ненавидят Бюхнера и Молешотта за их откровенность, но что они могут противопоставить их картине мира? Назвать вонь «ароматом» – это исправить слово, но не явление[9]…

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Разум, который признал себя химической реакцией, бродильным процессом внутренней слизи – встал на путь самоликвидации. Практически все категории, создающие «поле напряжения» человеческой мысли, в нём отменяются.



Речь идёт не только о добре и зле, о «моральном помешательстве», утрате разделения поступков на хорошие и плохие, допустимые и недопустимые.

Речь идёт вообще о всех категориях. Поскольку ни одно понятие не существует (не может быть выделено) без своей противоположности, то Относительное не существует без Абсолютного, Ложное без Истинного, Множественное без Единого, Конечное без Бесконечного, Временное без Вечного, Локальное без Всеобщего и т.п.

Наблюдая современную деструкцию разума (яркий, но не единственный пример – фашистская Украина), мы от противного доказываем, что Разум строился на фундаменте Веры, и Вера была (и остаётся) несущей плитой, платформой для всякой категориальной (обобщающей) мыслительной деятельности.

Вообразите базальтовую плиту, поверх которой – бурная жизнь экваториального леса. Эта плита неподвижна, погребена подвижными формами жизни, её как будто бы и нет. Но если она провалится – тогда всё зелёное многообразие цветущих джунглей рухнет в чёрную бездонную пропасть. Из того, что было на поверхности – не останется ничего…

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Подведём кратенько итоги. Чтобы идти вверх – Разуму нужно понимать, где верх. Чтобы осудить падение – Разуму нужно понимать, где низ. Чтобы служить добру – нужно сформулировать, что такое добро. Чтобы противостоять злу – нужно ясно и недвусмысленно выделить зло.

Всякое познание бессмысленно без идеологически заданной цели перехода от существующего к идеальному порядку. Потому что существующее существует само по себе, и если не планов его менять к лучшему – то не нужно и познание.

Зачем, например, либералу познавать экономику, если он всё равно заранее отрёкся от возможности ею управлять? Любые знания об экономике для либерала – всё равно, что очки для слепого или ботинки для безногого…

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Поскольку познавательный аппарат человечества формировался тысячелетиями, то и деструкция разума происходит не за один день.

Процесс преодолевает сильную инерцию: ведь значительная часть вероисповедания у современного человека ушла в подсознание, превратилась в условный рефлекс, автоматически воспроизводится в процессе воспитания и образования.

Однако без философского обоснования «что такое хорошо и что такое плохо» – автоматический процесс воспроизводства приоритетов всё чаще и всё глубже даёт сбои, разрушается. Всякая инерция потому и инерция, что всегда идёт по затухающей.

Мы, социопатологи, наблюдаем иногда стремительное обрушение структуры Разума и Совести. Но чаще идёт медленное эродирование (выветривание) этой структуры, постепенное растворяющее утончение её опор.

Кстати, внезапное и бурное обрушение – происходит именно тогда, когда медленное и почти незаметное эродирование дойдёт до определённой критической точки, и «пирамида иерархий» в голове уже не в состоянии выдерживать собственной тяжести.

Сегодня очевидно, что современный человек в целом, в масштабах планеты – не в силах нести тяжёлый вес ранее накопленной культуры и достижений преемственно передаваемой мысли.



Он не может, да и не хочет поддерживать высочайшей интенсивности умственного пульса, доставшегося от прежних столетий.

Это связано с изменением понятий о необходимом и желательном. Человек всё менее осознаёт себя агентом Вечности и Цивилизации, Рода («рабом Божиим») и всё больше хочет в своей локальности стать себе хозяином.

Но, желая сам собой управлять, человек избавляется от «диктатуры прошлого» в виде культурного наследия и «диктатуры будущего» – требующей работать на нужды грядущих поколений. Предков такой человек воспринимает как прах мертвечины, а потомков – как несуществующую реальность, выдумку больной фантазии, воображающей отсутствующие миры и отсутствующих людей.

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Разум утративший средства различать добро от зла, разумное от глупого, всё сводящий к приятному или неприятному для его субъективных ощущений – перестаёт быть. Он постепенно теряет даже базовые инстинкты живого существа.

Человеку, внутри которого идут такие процессы – не сохранить не только цивилизацию, ему не сохранить даже самого себя. Но человека, в котором идут такие процессы – это, как правило, не волнует…

[1] Передать сходство изделия с человеком или иным живым существом.

[2] В древнем Египте крест – анх, символ жизни и богов. В Вавилоне крест считался символом Ану — бога небес. В Ассирии крест был символом бога Ашшура — бога Солнца. Археологические находки практически по всей территории Европы, в Индии, Сирии, Персии, Египте, в Северной и Южной Америке свидетельствуют о поклонении кресту. В древней Индии крест изображался на руках бога Кришны, а в Южной Америке кресту поклонялись муиски. У тенгриан существовал знак «аджи» — символ покорности человека Тенгри.

[3] БЕСКОНЕЧНОСТЬ ДУРНАЯ — неизбежное для атеизма и материализма понимание НЕОДУШЕВЛЁННОЙ бесконечности мира, предполагающее допущение монотонного, без конца повторяющегося чередования одних и тех же конкретных свойств, процессов и законов движения в любых масштабах пространства и времени (что, собственно, и есть категория «материи»).

[4] Т.е. «заселённая», «населённая», одушевлённое пространство.

[5] В городских условиях завораживает наблюдать, как в колодцах дворов под влиянием ветра движутся пустые полиэтиленовые мешочки. Поскольку ветер часто меняет своё направление, усиливается или затихает – пустые лёгкие мешочки двигаются по довольно сложной траектории, и порой производят впечатление живых, думающих существ…

[6] ИНФИНИТИКА – способность человеческого ума, во-первых, понимать, вмещать в себя идеи Вечности и Бесконечности, а во-вторых – стремление служить вечным ценностям, «работать на Вечность».

[7] Людвиг Бюхнер (1824 — 1899) — философ, вульгарный мате­риалист, врач-естествоиспытатель по основной профессии. На­писал книги: "Природа и наука", "Психическая жизнь животных", "Дарвинизм и социализм".

[8] Яков Молешотт (1822 – 1893) выдвинул теорию, согласно которой мышление есть физиологический процесс.

[9] Бихевиоризм – (англ. behavior — поведение) — направление в психологии, которое определило облик западной, либеральной психологии в XX веке. Устраняя сознание, бихевиоризм тем самым ликвидирует психику. Основателем данного направления в психологии был американский психолог Джон Уотсон. Он считал, что существуют железные законы реакции на любое воздействие на организм со стороны среды. То есть все мысли человека сводились к совокупности внешних воздействий. Как у автомата, действие которого зависит от того, какую его кнопку ты нажал.





А. Леонидов

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