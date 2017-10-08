Кремль ставит шах Белому дому: Партия почти проиграна, санкции не достигли цели

Одним из последних официальных высказываний Кремля на тему антироссийских санкций стало утверждение посла России в США Анатолия Антонова, что Москва не будет «просить прощения» у американских властей.

«Отменить санкции Россия никогда не просила и не собирается этого делать», — говорил Антонов.

И российское правительство, в принципе, не отходит от этой позиции, так как признать неправоту — значит признаться во всех страшных грехах, в которых, как минимум, последние три года без всяких оснований обвинял Россию Вашингтон.

Причем международные лидеры, не только США, уже поняли: заставить Кремль признаться в том, что, например, российские власти якобы незаконно аннексировали Крым, не выйдет. А это, в свою очередь, привело к тому, что постепенно те же самые «друзья» Вашингтона отказываются поддерживать американскую политику сдерживания РФ.

Отличным примером для подражания, который, вероятно, задаст тон и для других государств, является позиция Саудовской Аравии. Именно министр иностранных дел этого государства в интервью одному из российских телеканалов заявил, что международное сообщество сможет договориться о снятии санкций с России.

«Мы работаем с Россией как с дружественной страной. Мы, конечно, уважаем международное право, и не считаем, что наши инвестиции в Россию его нарушают. Думаем, что можно договориться в международном сообществе о снятии этих санкций», — сказал Адель ибн Ахмед аль-Джубейр.

А также подчеркнул, что «это скоро должно произойти».

Впрочем, как бы там ни было, не забираясь далеко в историю отношений России и США, России и Саудовской Аравии, а также США и Саудовской Аравии, необходимо отметить, что именно со стороны американских «друзей» звучат предложения снять с России запреты.

Кроме того, не следует упускать и тот факт, что, например, те же самые европейские бизнесмены и предприниматели уже давно нашли способы обходить санкции. И тот же проект «Газпрома» «Северный поток-2» сегодня создается при непосредственном участии западных коллег.

А натовская Турция (а с ней и Эр-Рияд) и вовсе отказывается от американского вооружения, которое бы отвечало стандартам Североатлантического альянса в пользу России. И Анкара уже внесла задаток за ЗРК С-400, что вызвало волну негодования в Вашингтоне.

В общем, хотелось бы подвести к тому, что Россия никогда не будет просить отменить санкции. В таких условиях нам живется абсолютно не хуже, чем прежде. А вот Вашингтону и их подельникам, которые когда-то решили связать руки Москве, теперь придется публично признаваться в поражении. Ведь склонить Кремль и российских политиков на колени не удалось. Партия проиграна.

Как бы не пришлось Вашингтону теперь о чем-то просить Россию в будущем.

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Антон Орловский, для «Русской Весны»