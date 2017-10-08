Антибиотики вошли в десятку самых неэффективных методов лечения

Ученые из университета Мэриленда (США) составили список диагностических процедур и назначаемых врачами методов лечения, которые чаще приносят пациенту вред, чем пользу.

Как сообщает портал Science Alert, всего в списке оказалось десять манипуляций и рецептов, которые были признаны самыми неэффективными.

Отмечается, что исследователи брали информацию в медицинских и биологических статьях PubMed, где встречались понятия «чрезмерное использование», а также говорилось об «избыточных, неподходящих или необязательных» методах лечения.

Всего были найдены больше двух тысяч материалов, из которых более 1200 относились к чрезмерному использованию лекарств. В итоге выделили 122 доклада, в которых разбирались случаи, когда терапия нанесла пациенту вред, вместо того, чтобы помочь вылечиться.

Так, самым спорным методом диагностики ученые признали трансэзофагеальную эхокардиографию. По их мнению, дополнительная информация, которую позволяет получить исследование сердечно-сосудистой системы человека через помещенный в пищевод датчик, не оправдывает риски, связанные с обезболиванием пациента.

Еще одним сомнительным методом оказалась компьютерная томографная аниография легких. Исследование позволяет узнать о состоянии кровотока в легких при помощи специального компьютера. Однако при этой процедуре пациент получает дозу радиации.

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Замыкает тройку лидеров компьютерная томография, назначаемая пациентам с симптомами легких респираторных заболеваний. Как отметили ученые, КТ в этом случае не приносит пользы. Наоборот, часты случаи «ложных срабатываний», когда снимки могут показать наличие у пациента какой-нибудь несуществующей патологии.

Также в список неэффективных метолов диагностики и лечения вошли УЗИ и стентирование каротидной артерии, удаление простаты при наличии онкологии, содержание на кислороде пациентов с обструктивной болезнью легких и чрезмерное кормление больных.

Использование антибиотиков также попало в рейтинг неэффективных методов лечения. Согласно статистике, из 506 рецептов, выписанных пациентам в период с 2010 по 2011 год, лечение сработало только в 353 случаях.