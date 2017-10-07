Закари Хоффман в СССР
11:35. 7 октября 2017 Просмотров - 209 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Путешествие туриста Zachary Hoffman по Советскому Союзу в 1964-1972г.
Путешествие в Пятигорск
Москва и другие города. 1972г.
Разное. 1964.
Продолжение следует…
См.также:
СССР 52-54г.г. Из архива американского шпиона Мартина Манхофа
Конный праздник на Московском ипподроме. LIFE 1958 Фотограф Howard Sochurek
Путешествие Говарда Сочурека по Советскому Союзу. 1958.
СССР глазами француза (1956-75года)
1959. Лоренс Манфи путешествует по Советскому Союзу
https://picturehistory.livejournal.com/2676794.html – цинк
Источник: colonelcassad.livejournal.com