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Закари Хоффман в СССР

11:35. 7 октября 2017 Просмотров - 209 Нет комментариев Опубликовал:


Путешествие туриста Zachary Hoffman по Советскому Союзу в 1964-1972г.



















































Путешествие в Пятигорск

















































Москва и другие города. 1972г.

















































































































Разное. 1964.





















































Продолжение следует…

См.также:

СССР 52-54г.г. Из архива американского шпиона Мартина Манхофа
Конный праздник на Московском ипподроме. LIFE 1958 Фотограф Howard Sochurek
Путешествие Говарда Сочурека по Советскому Союзу. 1958.
СССР глазами француза (1956-75года)
1959. Лоренс Манфи путешествует по Советскому Союзу

https://picturehistory.livejournal.com/2676794.html – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 60-е, повседневность, социализм, ссср, фотографии, холодная война
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