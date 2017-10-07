«Точка опоры»: почему МиГ-29 спустя 40 лет остаётся шедевром конструкторской мысли (ФОТО)

6 октября 1977 года состоялся первый полёт лёгкого фронтового истребителя МиГ-29. За минувшие 40 лет самолёт претерпел глубокую модернизацию и по-прежнему эксплуатируется в десятках стран мира. Военные НАТО кодифицировали советскую машину как «Точка опоры». Данное прозвище как нельзя лучше выражает конструкторский замысел бюро им. Микояна.

МиГ-29 стал одним из самых успешных истребителей четвёртого поколения и не исчерпал потенциал дальнейшего совершенствования. Об уникальных характеристиках самолёта — в материале RT.

Идея создания лёгкого фронтового истребителя возникла в 1960-е годы. Военные теоретики США и СССР сошлись во мнении, что для наиболее эффективного применения фронтовой авиации требуются два вида истребителей — тяжёлые (взлётной массой около 20 тонн) и лёгкие (порядка 15 тонн).

В годы холодной войны задача истребителей состояла в прикрытии бомбардировочной авиации, наземных сил и ведении эффективного воздушного боя. Двум державам требовалась недорогая и более манёвренная машина, пусть и с ограниченным радиусом боевого действия.

Конкурент F-16

В рамках этой концепции США приступили к разработке истребителей четвёртого поколения — тяжёлого F-15 Eagle и лёгкого F-16 Fighting Falcon. Эти машины существенно превосходили самолёты, стоявшие на вооружении советских ВВС.

Четвёртое поколение истребителей отличается от машин предыдущего улучшенной манёвренностью, двухконтурными турбореактивными двигателями (ТРДДФ) с пониженным расходом топлива. Важной конструктивной особенностью является интегральная схема аэродинамической компоновки — крыло и фюзеляж плавно сопрягаются друг с другом, образуя единую несущую поверхность.

В Москве были осведомлены о ведущихся в США разработках. В 1969 году Минобороны СССР объявило конкурс на создание перспективного фронтового истребителя (ПФИ), способного конкурировать с американскими машинами.

Позднее советское руководство разделило проект четвёртого поколения на два направления — разработка лёгкого (ЛПФИ) и тяжёлого (ТПФИ) истребителей. Проектом будущего МиГ-29 занялось конструкторское бюро им. Микояна и Гуревича (МиГ).

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Советский истребитель МиГ-29 РИА Новости © Виталий Савельев

Результатом усилий конструкторов стало появление истребителя («Проект 9»), который получил название МиГ-29А. Первый полёт машина совершила 6 октября 1977 года. В конструкции опытного образца использовались сплавы алюминия и титана, а также композитные материалы.

Новацией стало использование крыла стреловидностью в 42 градуса с развитым передним корневым наплывом, который существенно улучшил управляемость на малых скоростях. В общей сложности было построено 18 опытных моделей.

Серийное производство МиГ-29 началось в 1982 году на базе московского завода № 30 «Знамя труда». Уже с 1983 года первые серийные истребители МиГ-29 (модификация 9–12) стали поступать на военную авиабазу Кубинка. Государственные испытания завершились в 1984 году, и машина была принята на вооружение.

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На пути к совершенству

Основу ударной мощи МиГ-29 составили 30-мм пушка ГШ-301, неуправляемые авиационные ракеты и управляемые ракеты малой и средней дальности. Боевая нагрузка истребителя не превышала двух тонн.

Для повышения живучести самолёта на нём были установлены два двухконтурных турбореактивных двигателя РД-33. МиГ-29 получил высокие показатели тяговооружённости для своего времени — 1,1 (соотношение тяги двигателя к массе летательного аппарата).

Советский самолёт был оснащён передовыми системами управления вооружением и навигации. Для дублирования информации с бортовых приборов использовалась коллиматорная система индикации на лобовом стекле (ИЛС-31).

На МиГ-29 впервые в мире была серийно реализована система нашлемного целеуказания «Щель-3УМ». Она позволяет пилоту мгновенно произвести захват цели головками самонаведения ракет, лишь посмотрев на неё через окуляр системы целеуказания.

Подобная оперативность имеет решающее преимущество в ближнем бою.

В 1986 году на вооружение советских ВВС поступила вторая серийная модификация МиГ-29 («изделие 9–13»). Масса боевой нагрузки машины выросла с 2000 до 3200 кг, увеличились внутренние запасы топлива, а также появилась возможность установки подвесных топливных баков.



Капитан В. Галуненко в кабине МиГ-29 РИА Новости © Юрий Абрамочкин

Советские конструкторы смогли улучшить боевые характеристики МиГ-29 за счёт установки станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Гардения» и блоков выброса пассивных помех (БВП-30-26).

Экспорт и боевое применение

Помимо СССР, в лёгком истребителе четвёртого поколения нуждались страны Варшавского договора и другие военно-политические союзники Москвы. В КБ им. Микояна разработали два экспортных варианта Миг-29: «9-12А» — для поставок в Восточную Европу и «9-12Б» — для вооружения ВВС других государств.

Из открытых данных следует, что до распада Советского Союза МиГ-29 получили Алжир, Болгария, Бангладеш, ГДР, Индия, Ирак, Иран, Йемен, КНДР, Куба, Польша, Румыния, Сирия, Судан и Югославия. В общей сложности за рубеж было экспортировано около 300 истребителей.

В 1993 году 28 истребителей МиГ-29 заказала Венгрия, а в 2000-е годы были подписаны контракты с рядом стран Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии.

В 2004-м и в 2010-м годах контракты на поставку 45 машин МиГ-29 в палубном варианте заключила Индия. Около 50 машин МиГ-29 М/М2 до конца 2020 года должен получить Египет.

Кроме того, на протяжении всего постсоветского периода корпорация «МиГ» выполняет работы по ремонту и модернизации истребителей, поставленных в советские годы.



МиГ-29 на палубе авианосца индийского военно-морского флота, Индия Reuters © Shailesh Andrade

Самолёты МиГ-29, находящиеся на вооружении стран третьего мира, приняли участие в нескольких вооружённых конфликтах. В 1991 году 42 лёгких истребителя иракских ВВС пытались противодействовать американским войскам, проводившим операцию «Буря в пустыне». Однако истребительная авиация Саддама Хусейна была обречена во многом из-за предательства инженера в области радиолокации и авиации Адольфа Толкачёва. Будучи завербованным ЦРУ, он передал США 54 совершенно секретных разработки, в том числе новейшую электронную систему управления самолётов «МиГ» и приборы для обхода радиолокационных станций.

МиГ-29 применялся в эфиопо-эритрейской войне (1998–2000), в пограничном конфликте между Индией и Пакистаном (1999), операции НАТО против Югославии (1999) и войне в Дарфуре (2003–2007). Есть упоминания об использовании МиГ-29 в Приднестровском конфликте в начале 1990-х годов.

По официальным данным США и НАТО, за весь период эксплуатации МиГ-29 истребителями F-15 и F-16 было уничтожено 11 отечественных машин. Однако данный результат, по словам экспертов, является следствием низкой квалификации пилотов эксплуатирующей стороны и численным превосходством американских истребителей во время боёв.

Воплощение передовых технологий

Базовая модель МиГ-29 оказалась удачным конструкторским решением с колоссальным модернизационным ресурсом. Ещё в 1982 году конструкторы ОКБ им. Микояна взялись за создание истребителя поколения 4+ МиГ-29 М.

Перед разработчиками была поставлена задача повысить эффективность поражения воздушных и наземных целей, то есть сделать истребитель многоцелевым, а также увеличить дальность полёта и улучшить условия работы пилота.

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Появление новых аналого-цифровых электродистанционных систем управления (взамен механических) позволили создать версии МиГ-29 с продольной статически неустойчивой аэродинамической схемой. Это означало, что без помощи автоматики управлять машиной стало невозможно, однако конструкторы добились значительного улучшения манёвренности и дальности полёта.

Кроме того, обновлённые варианты МиГ-29, благодаря применению стэлс-технологий, отличаются малозаметностью. На машинах была увеличена ёмкость топливной системы, появилась функция дозаправки в воздухе.

Например, МиГ-29 М может сопровождать до десяти целей и вести огонь одновременно по четырём. Дальность обнаружения истребителей противника составляет до 80 км. Много внимания конструкторы уделили рабочему месту пилота — был улучшен обзор из кокпита (кабины), повышена эргономика и информативность систем индикации вооружения и навигации.



МиГ-35 © РСК «МиГ»

Воплощением передовых технологий корпорации «МиГ» является приближённый к пятому поколению МиГ-35. Эксперты считают новинку глубокой модернизацией МиГ-29, отмечая ряд конструктивных изменений, более широкое использование композитов и оснащённость современными автоматизированными системами.

В частности, на МиГ-35 установлена бортовая радиоэлектронная станция (БРЛС) «Жук-А» с активной фазированной антенной решёткой. В результате модернизации мощность «Жук-А» выросла почти вдвое. Минобороны планирует заменить на МиГ-35 весь парк МиГ-29.

Промежуточное звено

Основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев в беседе с RT отметил, что самолёты корпорации «МиГ» могут стать промежуточным звеном между лёгкими истребителями и самолётом пятого поколения Су-57 (ПАК ФА).

«На данный момент в мире нет чёткой концепции применения истребителей в будущем. Останется ли уже привычное разделение на лёгкие и тяжёлые или же будет применяться один универсальный многоцелевой самолёт. Мне кажется, что в России МиГи станут истребителями «переходного периода» к ПАК ФА», — сообщил Корнев.

Эксперт пояснил, что со времён разделения истребителей на разные классы по степени веса и вооружённости изменились реалии войны. Сейчас нет необходимости в том, чтобы лёгкие фронтовые истребители прикрывали наземные части с воздуха.



МиГ-35 РИА Новости © Рамиль Ситдиков

По мнению Корнева, из опыта американских ВВС следует, что для выполнения смешанных задач лучше подходят ударные беспилотные летательные аппараты, а для уничтожения авиации — тяжёлые истребители.

«Тем не менее, МиГ-35 способен составить достойную конкуренцию современным истребителям равно как четвёртого, так и пятого поколений. У него хороший экспортный потенциал в силу недорогой и несложной эксплуатации, высоких манёвренных характеристик и неплохой скрытности», — резюмировал Корнев.

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Святослав Петров, Алексей Заквасин