Сводки от ополчения Новороссии 07 октября 2017
- 12:38 “Когда понял, что Донбасс нуждается в защите, поступить по-другому не мог!» – офицер Армии ДНР (ВИДЕО).
- Вчера 22:01 51-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе.
- Вчера 19:57 Украинский майор ПВО убежал в Россию.
“Когда понял, что Донбасс нуждается в защите, поступить по-другому не мог!» – офицер Армии ДНР (ВИДЕО)
Музей воинской доблести Донбасса в рамках проекта «Это наш выбор» побеседовал с одним из защитников Донбасса — офицером армии ДНР, ООР «Легион» Сергеем (позывной «Холод»).
«Я по профессии водитель и подземный шахтер, но когда понял, что Донбасс нуждается в защите, по-другому поступить я просто не мог!» – рассказывает корреспонденту Сергей.
В комментарии «Русской Весне» Герман Владимиров, руководитель «Музея воинской доблести Донбасса», подчеркивает, что интервью с «Холодом» — это еще одна история о невероятно сильных, стойких и добрых русских людях, которые делают всё для того, чтобы Донбасс смог противостоять фашистской хунте.
«Это Истории настоящих мужчин — истории защитников Донбасса. И у нас таких много. Мы собираем историческую видеогалерею русской души, мужества, отваги, храбрости и патриотизма!» – резюмировал директор уникального музея, расположенного в Санкт-Петербурге.
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51-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе
51 механизированная бригада ВСУ в ходе карательной операции на Донбассе
51 механизированная бригада, дислоцированная во Владимире Волынском одной из первых приняла участие в боях на Донбассе. Бригада понесла существенные потери уже на первом этапе конфликта. По итогам кампании 2014 года соединение было расформировано, что стало следствием разгрома бригады в ходе летних боев 2014 года. 51 ОМБр являлась классическим подразделение ВСУ образца весны 2014, на ее примере можно судить об общем состоянии ВСУ на момент начала конфликта.
51-я отдельная гвардейская Перекопско-Харьковская Пражско-Волынская дважды Краснозаменная ордена Ленина и орденов Суворова и Кутузова механизированная бригада являлась правоприемницей советской 51 гвардейской мотострелковой дивизии,в 2002 переформированной в бригаду.
К началу 2014 бригада являлась кадрированным подразделением и фаактически была небоеспособной. Соединение насчитывало всего 500 военнослужащих-контрактников.Танковый батальон бригады был фактически усиленной танковой ротой, так большая часть машин находилась в небоеспособном состоянии. К началу так называемой АТО личный состав бригады был усилен примерно 1000 контрактников из соседних воинских частей, преимущественно нестроевых. Волынские военкоматы проявили определенную прыть, доведя путем мобилизации численность бригады до 4500 человек. Мобилизованное пушечное мясо позволило отправить на Донбасс целых три батальонно-тактических группы, что было абсолютным рекордом для механизированных бригад ВСУ.Считалось, что воинская часть, укомплектованная военнослужащими с Западной Украины, сможет наиболее эффективно проявить себя в ходе усмирения восставшего Юго-Востока. Артиллерийскую поддержку бригады осуществляли 2 батареи САУ 2С1 "Гвоздика" и две батарии 2С3 "Акация". С апреля 2014 началось массированное снятие с хранения техники бригады.По словам военнослужащих соединение большая часть бронетехники находилась в небоеспособном состоянии. На момент отправки на Донбасс бригадой командовал полковник Яцков.
В мае 2014 бригада начала медленное продвижение в сторону Донецка на Мариупольском направлении. 22 мая в районе населенного пункта Волноваха произошло первое серьезное столкновение 51 ОМБр с подразделениями ДНР. В результате удачной атаки группы Игоря Безлера на блокпост третьего батальона бригады военнослужащие ВСУ понесли самые значительные на тот момент потери со времен основания армии Незалежной. В ходе боестолкновения были уничтожены 3 БМП-2 а также грузовой автомобиль ЗиЛ. Потери в личном составе составили 16 человек погибшими на месте, еще двое военнослужащих в последствии скончались от ранений. В общей сложности, количество раненных превысило 40 человек.В ходе боя был убит командир 3-го механизированного батальона подполковник Полинкевич , ранены-зам командира бригады подполковник Андрощук , начальник разведки бригады майор Атаманчук , начальник штаба гаубичного артдивизиона майор Шерстюк . Блокпост совершенно не был обуродован в инженерном плане. Примечательно, что уже после завершения боестолкновения, подразделения ВСУ по ошибке подверглись авиаудару со стороны вертолетов Ми-24 ВВС Украины, принявших их за ополченцев. Потери группы Безлера составили всего одного человека убитым. Этот эпизод можно считать лакмусовой бумажкой тогдашнего состояния ВСУ – армия, разваливаемая собсвенным руководством, просто была не в состоянии вести эффективные боевые действия.
23 мая бригада понесла новую потерю. По официальной версии, автомобиль, перевозивший офицеров бригады попал в засаду, организованную ополчением ДНР, однако на деле все оказалось намного банальней. Бойцы одного из батальонов территориальной обороны по ошибке расстреляли машину, приняв побратимов за "сепаратистов". Водитель автомобиля погиб.
Бой под Волновахой крайне негативно сказался на боевом духе бойцов 51 ОМБр. Командование ВСУ приняло решение о выводе бригады из зоны так называемой АТО. Командир бригады, полковник Ясков был снят с должности. Фактически под Волновахой диверсионная группа из нескольких десятков ополченцев сумела на время вывести из игры целую бригаду ВСУ.
Недостаток боеспособных соединений в украинской армии привел к тому, что уже в середине июня бригаду вновь бросили на Донбасс. Экипировка военнослужащих оставляла желать лучшего, бронежелетами не был укомплектован даже офицерский состав. Командование ВСУ не было в состоянии даже обеспечить военнослужащих бригады единообразной формой одежды. По словам украинских журналистов, побывавших в расположении бригады, военнослужащие скорее напоминали мексиканских аповстанцев либо кавказских моджахедов. Среди военнослужащих процветали пьянство и неуставные взаимоотношения. В середине июня 2014 одна из БТГ бригады была направлена на перекрытие границы с РФ, где приняла участие в боях на территории ЛНР. 18 июня бригада лишилась своего первого танка Т-64, который, получив повреждения, был захвачен ополченцами в качестве трофея в районе станицы Луганской. В ходе боестолкновения погибли два члена экипажа.В июле 2014 4-я гаубичная батарея 2 гаубичного дивизиона на 2С1 51 бригады была использована для усиления группировки 72 механизированной бригады в ходе операции по попытке установления контроля над российской границей. 14 июля под Краснодоном ударом из ПТРК ополчения была уничтожена САУ 2С1 данной батареи. 3 военнослужащих погибли, еще, двое получили ранения. В конце июля гаубичная батарея была полностью разгромленна, после чего, потеряв в общей сложности 5 САУ, 40 уцелевщших военнослужащих ушли на территорию Российской Федерации.
Две оставшиеся БТГ бригады в этот период действовали в районе Докучаевска в ДНР.В первых числах августа бойцы 51 ОМБр принимали участие в боях в районе Саур-Могилы, потеряв при этом минимум пять человек, включая одного из командиров рот.
3 БТГ бригады во главе с новым комбригом,полковником Пивоваренко, приняла активное участие в боях под Иловайском. Также для поддержки штурмующих город добробатов были использованы две батареи ГСАДна бригады, вооруженные САУ 2С1 "Гвоздика".Сражение кончилось полным поражением как ВСУ в целом, так и 51-й бригады в частности.В ночь с 24 на 25 августа в результате удачного артналета на позиции минометной батареи 3 механизированного батальона погибли как минимум 17 военнослужащих. В ходе боев 25-26 августа батальонно-тактическая группа была фактически разгромлена. Началась массовая сдача в плен. 29 августа в ходе попытки прорыва из окружения был убит ВРИО командира бригады полковник Пивоваренко. Бои под Иловайском обошлись бригаде как минимум в 60 человек убитыми, не менее 40 военнослужащих попали в плен. В числе пленных оказался командир гаубично-самоходного дивизиона бригады подполковник Фураев. Разгром 3 БТГ окончательно подорвал боевой дух военнослужащих. Бойцы начали массово уходить с позиций в районе Курахово. ПО некоторым данным, общее количество самовольно оставивших позиции бойцов составило 1200 человек.
После краха ВСУ в ходе битвы за Иловайск бригаду фактически превратили в "стрелочника", виновного в просчетах генштаба. 22 сентября Порошенко заявил о расформировании бригады, которое состоялось 1 декабря 2014 года. На базе соединения сформирована новая, 14-я механизированная бригада.
В ходе боев на Донбассе с с конца мая по сентябрь 2014 года по официальным данным погибли 110 бойцов соединения.Действительно впечатляют потери бригады в технике. В ходе боев были уничтожены 11 танков Т-64, 9 САУ 2С1 "Гвоздика", 22 БМП-2, 2 БМП-1, а также 10 прочих единиц бронетехники. Кроме того, 4 танка, 6 САУ, 17 БМП и 10 прочих единиц бронетехники достались ополчению в качестве трофеев. Таким образом, в ходе боев бригада утратила практически всю боеготовную артиллерию и бронетехнику, имеющуюся в наличии на момент начала конфликта.
51 механизированная бригада является типичным примером подразделений ВСУ образца весны 2014 года.23 года незалежности полным образом сказались на некогда гвардейском соединении Советской армии. Разворовываемые с 1991 года воинские части оказались фактически неспособными к ведению боевых действий.Плачевное состояние ВСУ образца 2014 заставило хунту в экстренном порядке формировать добровольческие карательные батальоны, которые, наряду с аэромобильными войсками, заменили роль механизированных бригад в ходе кампании 2014.
Предыдущие части цикла:
1. 25-я воздушно-десантная бригада в боях на Донбассе – http://colonelcassad.livejournal.com/3205583.html
2. Батальон "Айдар" в боях на Донбассе – http://colonelcassad.livejournal.com/3240562.html
3. Батальон "Донбасс" в боях на Донбассе – http://colonelcassad.livejournal.com/3243261.html
4. Полк "Азов" в боях на Донбассе – http://colonelcassad.livejournal.com/3254314.html
5. Батальона "Кривбасс" в боях на Донбассе – http://colonelcassad.livejournal.com/3354220.html
6. 3-й полк спецназа ГУР МОУ в боях на Донбассе – http://colonelcassad.livejournal.com/3366344.html
7. Полк "Днепр" в боях на Донбассе – http://colonelcassad.livejournal.com/3367498.html
8. 80-я аэромобильная бригада в боях на Донбассе – http://colonelcassad.livejournal.com/3381187.html
9. 36-я бригада морской пехоты в боях на Донбассе – http://colonelcassad.livejournal.com/3416552.html
10. 79-я аэромобильная бригада в боях на Донбассе – http://colonelcassad.livejournal.com/3486882.html
11. 95-я аэромобильная бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3514785.html
12. 81-я десантно-штурмовая бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3661572.html
13. Батальон "Днепр-2" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3707062.html
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Украинский майор ПВО убежал в Россию
Еще один перебежчик с Украины. На сей раз офицер ПВО.
Начальник командного пункта ПВО воинской части 1215 Вооруженных сил Украины майор Юрий Батурин попросил российского гражданства и защиты в РФ в связи с имеющейся у него информацией о причастности Киева к крушению лайнера Boeing MH17 в Донбассе. Майор перешел российско-украинскую границу со своими личным делом и военными документами, удостоверяющими личность, и сообщил, что из соображений морали больше не может скрывать информацию, касающуюся крушения самолета в 2014 году, передает корреспондент «Звезды».
В день крушения, 17 июля, майор Батурин находился на службе в воинской части под Харьковом. Офицер рассказал, что с помощью технических средств контроля системы ПВО наблюдал прохождение самолета в небе Украины и его крушение. По словам Батурина, объективные данные радаров свидетельствовали о том, что Boeing был поражен ракетой с территории Украины.
Майор также рассказал, что в его часть после крушения прибыла колонна машин сопровождения украинского «Бука». В личных разговорах с офицером военнослужащие колонны сообщили, что в момент крушения расчет «Бука» находился в точке, которая и была выявлена в ходе последующего расследования концерна «Алмаз-Антей» как место запуска ракеты. По свидетельству офицера ПВО ВСУ, в момент крушения самолета расчет украинского «Бука» находился именно в точке запуска ракеты. Офицер называет точное наименование воинских частей, задействованных в этой операции.
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201710061739-v23d.htm – цинк
Насчет воинской части, к которой принадлежал украинский "Бук" № 332, это собственно и не секрет, так как эти машины светились на фото и видео при переброске из Луганска на территорию Украины через бывшую Донецкую область http://colonelcassad.livejournal.com/2738278.html Но посмотрим, может майор чего-нибудь еще интересного расскажет.
Касательно "Боинга", один из читателей не так давно прислал свое расследование на тему фабрикации фотографий на тему "Бука" в Торезе. Скачать можно вот здесь https://ru.files.fm/u/4kk8sbju
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Снова попытка гибридно выйти из под суда в Гааге? Про ниточку и иголочку пословицу нужно вспомнить.