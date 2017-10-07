Сводки от ополчения Новороссии 07 октября 2017

Музей воинской доблести Донбасса в рамках проекта «Это наш выбор» побеседовал с одним из защитников Донбасса — офицером армии ДНР, ООР «Легион» Сергеем (позывной «Холод»).

«Я по профессии водитель и подземный шахтер, но когда понял, что Донбасс нуждается в защите, по-другому поступить я просто не мог!» – рассказывает корреспонденту Сергей.

В комментарии «Русской Весне» Герман Владимиров, руководитель «Музея воинской доблести Донбасса», подчеркивает, что интервью с «Холодом» — это еще одна история о невероятно сильных, стойких и добрых русских людях, которые делают всё для того, чтобы Донбасс смог противостоять фашистской хунте.

«Это Истории настоящих мужчин — истории защитников Донбасса. И у нас таких много. Мы собираем историческую видеогалерею русской души, мужества, отваги, храбрости и патриотизма!» – резюмировал директор уникального музея, расположенного в Санкт-Петербурге.

Читайте также: «Расколет Украину на части», — кум Путина о законе по Донбассу