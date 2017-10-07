Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 октября 2017
- 04:30 «Нефтедобытчики» из Дэйр Зора: В Пальмире схватили боевиков ИГИЛ (ФОТО).
- 00:28 Удар к 65-летию Путина: ИГИЛ, украинцы и Эль-Мюрид «сбили» вертолёт с российским генералом.
- Вчера 21:34 ВАЖНО: Армия Сирии вошла в Меядин — оплот ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре.
- Вчера 21:06 США призвали Москву предотвратить «ненужный конфликт» в Сирии.
- Вчера 18:34 Подтверждена потеря Ми-28 в Хаме.
«Нефтедобытчики» из Дэйр Зора: В Пальмире схватили боевиков ИГИЛ (ФОТО)
Сирийский журналист рассказал «Русской Весне» о том как стал свидетелем захвата боевиков ИГИЛ, сбежавших из провинции Дейр эз-Зор в Пальмиру.
Вот уже несколько дней как Ваш покорный слуга находится в колыбели цивилизации, древнейшем городе мира — Пальмире. Это одно из любимых мест моей родной Сирии навсегда запомнится мне как музей под открытым небом, который к глубочайшей скорби всего человечества разрушили террористы, вторгнувшиеся из Ливии, Ирака, Афганистана и других стран.
Наверное, последние остатки извилин прямоходящего существа были уничтожены героином, что он решил расстрелять из автомата памятники архитектуры лишь ради развлечения…
Именно с такими мыслями я прогуливался по улицам славной Пальмиры. Однако мои философствования внезапно прервали крики и непонятная суета. Пробравшись сквозь толпу, я увидел престарелую женщину, которая в слезах бежала по улице подальше от многочисленных зевак, пытаясь скрыться из эпицентра событий.
Местные жители же наблюдали задержание трех грязных, обросших людей, чья одежда была испачкана экскрементами. По всей видимости, из одежды их на проезжую часть высыпались и патроны, шприцы, а также ампулы с героином.
Один из преступников внезапно попытался вырваться, но не ради бегства: он упал на колени и в истерике начал просить прощения… Его мольбы перебил вопль второго арестованного, который за считанные секунды пообещал отомстить всему человечеству за гибель нескольких сотен членов террористической группировки, уничтоженных вчера бомбами российских самолетов в районе Хармошии.
Однако «цирк» продолжался недолго — наши защитники из армии президента Асада более чем профессионально сделали свою работу: боевики были погружены и увезены в известном направлении, откуда, к счастью, они уже никогда не вернутся.
Эта в целом ничем не примечательная история обрела для меня интересное продолжение. Бежавшая в слезах женщина оказалась знакомой моего соседа, который в свою очередь поведал мне ее грустную историю.
Еще позавчера она созванивалась со своим сыном, который всем говорил, что работает на нефтяных месторождениях в районе Дэйр-Эз-Зора.
Ведь именно туда его пригласили работать несколько лет назад господа, представляющие одну из стран Запада.
Последний раз он звонил женщине, которая до сегодняшнего дня считала его своим сыном, из населенного пункта Эль-Касра. За пару минут разговора задержанный в Пальмире успел сообщить, что его руководство практически полностью прекратило платить деньги, и окружающие его «люди» собираются бежать в Ирак. Он же вместе с несколькими «коллегами» хочет вернуться в Пальмиру.
Каково же было матери узнать, чем на самом деле занимался ее сынок?! Ведь драматизм ситуации заключался еще и в том, что в разные годы отец и брат этой женщины погибли от пуль боевиков. Более того, ее мужа — родного отца этого террориста — в прошлом году показательно казнили те самые «нефтедобытчики» из Дэйр-Эз-Зора.
Рияд Фарид Хиджаб, Сирия, специально для «Русской Весны»
Об авторе:
Рияд Фарид Хиджаб (1987 г. р). Родился в сирийском городе Алеппо. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет. В 2017 году вернулся в Сирию, в родной город.
Читайте также: Битва за Дейр Зор: Российские военные скрывают за стеной дыма колонны техники при форсировании Евфрата (ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Удар к 65-летию Путина: ИГИЛ, украинцы и Эль-Мюрид «сбили» вертолёт с российским генералом
В пятницу, 6 октября, медиа-крыло ИГИЛ заявило, что боевиками якобы был сбит боевой вертолёт ВКС РФ. По их словам винтокрылая машина разбилась в районе населённого пункта Шейх Хилал в сирийской провинция Хама
Любопытно, что украинские и российские либеральные пропагандисты переплюнули ИГИЛ*, радостно подхватив новость террористов, а дополнительно «сбив» генерал-лейтенанта Вязникова.
«Путину преподнесли «подарок» к 65-летию и уничтожили в Сирии очередного генерала, Александра Вязникова, убивавшего украинских матерей и детей» — таким заголовком радует украинского читателя Диалог.уа.
Скандально известный блогер «Эль Мюрид», специализирующийся на негативных статьях о военной операции в Сирии, заявил, что в результате крушения вертолёта мог погибнуть генерал Вооруженных сил России, именно на него и ссылаются самые правдивые в мире украинские СМИ.
«В подбитом сегодня вертолёте, возможно, находился генерал-лейтенант Вязников Александр Юрьевич. О нем сообщили ресурсы наших умеренных партнеров-террористов», — язвительно пишет интернет-пропагандист Мюрид о гибели своего соотечественника.
«По ряду сообщений он мог погибнуть (не подтверждено). Могут быть и другие пострадавшие — экипаж и сопровождающие генерала. Вертолет после падения был обстрелян. В общем, информация вся неподтвержденная, так как наше минобороны уже отчиталось про „все в полном порядке“», — добавляет «Мюрид».
«По сообщениям из Сухны, оборону там держат тоже наши. Похоже, что сирийцев уже не осталось вообще. На всех горячих участках и на юге, и на севере российские военные. Потерь, понятно, нет», — подытожил диванный аналитик, прозрачно намекая на обратное.
«Русская Весна» связалась с сослуживцами генерала, которые со стопроцентной уверенностью заявили, что с Вязниковым всё в порядке, он на связи и не имеет ни малейшего отношения к описанной аварии.
«Генерал-лейтенант Александр Вязников не является военным пилотом, а является одним из командиров Центра примирения враждующих сторон, он по определению не мог находиться в боевом Ми-28, совершившем вынужденную посадку», — подчеркнул собеседник РВ.
Отметим, что по открытой информации, сам Мюрид никогда не был в Сирийской Арабской Республике и не знает арабского языка. Чем вызвана его любовь к смакованию несуществующих и преувеличенных потерь и поражений российских, а также правительственных войск Сирии — неизвестно.
Как Эль-Мюрид «сжёг» Ка-52
Интересно, что 16 мая 2016 года «великий эксперт по Ближнему Востоку» заявлял, что на базе Т-4 «сгорели наши Ка-52». Он не постеснялся обнадежить своих читателей обещанием обнародовать фотографии, разумеется, этого не произошло.
Подчеркнем, что даже западные СМИ тогда писали о возможной потере в результате пожара модернизированных вертолетов Ми-24, но никак не о новейших «Аллигаторах» Ка-52.
В 2012 году блогер активно выступал за эвакуацию русских из Сирии, обвиняя российские власти чуть ли не в преступном бездействии, в последнее время горе-эксперт пишет о том, что Путин должен был ввести войска в 2012 году.
Как ранее сообщала «Русская Весна», в Минобороны РФ сегодня сообщили, что ударный вертолёт Ми-28 не упал, а совершил аварийную посадку по причине неисправности.
Читайте также: Сирия: Спецназ захватил банду ИГИЛ и вскрыл схему их связи с военными США (ФОТО)
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВАЖНО: Армия Сирии вошла в Меядин — оплот ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре
Сирийские войска вошли в один из крупнейших опорных пунктов террористической группировки ИГИЛ — город Меядин, расположенный в 45 километрах от Дейр-эз-Зора.
Об этом РИА Новости сообщил бригадный генерал армии.
Сирийским военным удалось взять под свой контроль рынок на западе Меядина, цитадель ар-Рахба и район Савами аль-Галяль. В настоящее время ожесточенные столкновения с боевиками идут на юге города. Там правительственные войска захватили фермы аш-Шабли и район аль-Мадфаийя.
По словам генерала, армия обеспечила гуманитарные коридоры, которые позволили бы мирным жителям выйти из города. Однако террористы продолжают удерживать часть людей в плену, чтобы в дальнейшем использовать их в качестве «живого щита».
Сирийское гостелевидение сообщило, что в ходе операции в Меядине было уничтожено большое число боевиков, но цифру не уточнило.
Меядин является важным стратегическим пунктом для террористов ИГИЛ*, так как там они получают оружие, боеприпасы и живую силу из Ирака, через пограничный город Абукемаль. Оттуда мобильные отряды боевиков пытаются атаковать позиции сирийских военных ближе к Дейр-эз-Зору, а также на трассе Пальмира — Дейр-эз-Зор, которая является ключевым путем снабжения административного центра провинции.
Боевики ИГИЛ захватили Меядин, который расположен на берегу Евфрата, в июле 2013 года. В последние месяцы в сторону этого города бежали террористы, которых правительственные войска выбили из окрестностей Дейр-эз-Зора.
Поддержка «Калибрами»
Российские военные оказывают своим сирийским коллегам поддержку с воздуха и даже из-под воды. Накануне с подлодок «Великий Новгород» и «Колпино» из акватории Средиземного моря были запущены десять крылатых ракет, которые нанесли удары по важнейшим объектам террористов в Дейр-эз-Зоре.
Как рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, с помощью «Калибров» удалось уничтожить командные пункты террористов, большие склады с оружием и ангары с военной техникой. Все объекты располагались неподалеку от города Меядин, куда сегодня вошла сирийская армия.
Как рассказал в эфире радио Sputnik военный эксперт Александр Мозговой, высокоточные ракеты «Калибр» для подводных лодок уже неоднократно применялись в Сирии для разрушения наиболее важных объектов террористов.
«И это происходит успешно. У „Калибров“ есть масса модификаций: для стрельбы по подводным лодкам, по морским целям, есть варианты стрельбы с берега, с воздуха и так далее. Они отличаются дальностью стрельбы, скоростью полета, мощностью боевой части», — отметил эксперт.
Удары с воздуха
В среду стало известно, что российский Су-34 нанес удары по тому месту, где полевые командиры «Джебхат ан-Нусры»* организовали экстренное совещание. Атака была успешной — были ликвидированы 49 боевиков, среди них семь полевых командиров.
Кроме того, российская авиация уничтожила самый крупный заглубленный арсенал группировки недалеко от города Абу-эд-Духур. На этом складе хранилось более тысячи тонн боеприпасов для ствольной и реактивной артиллерии.
По словам Конашенкова, для ликвидации арсенала были использованы боеприпасы, предназначенные специально для поражения заглубленных объектов.
Представитель Минобороны добавил, что лидер «ан-Нусры»* Абу Мухаммед аль-Джуляни после удара в среду впал в кому. Потеря главаря привела боевиков группировки по всей провинции Идлиб в замешательство.
Читайте также: Сирия: Спецназ захватил банду ИГИЛ и вскрыл схему их связи с военными США (ФОТО)
* Запрещеннаые на территории РФ террористические организации.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
США призвали Москву предотвратить «ненужный конфликт» в Сирии
США призывают Россию сфокусировать усилия на борьбе с ИГИЛ и предотвратить «ненужный конфликт».
Об этом заявил агентству РИА Новости представитель Пентагона в ответ на просьбу прокомментировать заявления Минобороны РФ о ситуации в сирийском Эт-Танфе.
«Мы призываем режим (власти Сирии — прим. ред.) и Россию сфокусировать усилия на ИГИЛ* и предотвратить ненужный конфликт, который отвлечет от этой миссии и будет способствовать дальнейшей нестабильности в Сирии», — сообщил собеседник агентства.
По его словам, «США продолжают стремиться к успешному предотвращению конфликтов во время всех операций, но остаются готовыми реагировать в целях самозащиты войск США и наших партнеров».
Читайте также: Россия почти объявила США войну в Сирии, — пресса Германии
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что граница Сирии и Иордании рядом с базой США в Эт-Танфе превратилась в стокилометровую «черную дыру», откуда атакуют отряды ИГИЛ.
Как отметил Конашенков, представители Пентагона неоднократно заявляли, что находящиеся там под прикрытием тактической авиации и РСЗО инструкторы США, Великобритании и Норвегии занимаются подготовкой боевиков «Новой сирийской армии».
По его словам, за полгода существования военной базы США на сирийско-иорданской границе неизвестно ни об одной операции американцев против боевиков ИГИЛ. Конашенков также сообщил, что чем дальше сирийские войска при поддержке ВКС России продвигаются на восток страны, уничтожая ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор, тем все большей проблемой становится присутствие в их тылу американской военной базы в населенном пункте Эт-Танф.
Читайте также: Сирия: Спецназ захватил банду ИГИЛ и вскрыл схему их связи с военными США (ФОТО)
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Подтверждена потеря Ми-28 в Хаме
МО РФ подтвердило, что в Хаме потерян вертолет Ми-28. Несколько ранее боевики заявляли https://colonelcassad.livejournal.com/3727185.html, что сбили российский вертолет
По заявлению мин.обороны машина совершила жесткую посадку по техническим причинам. Экипаж остался жив и был эвакуирован.
Это 2-й Ми-28 который потерян в Сирии. Еще один разбился полтора года http://colonelcassad.livejournal.com/2700691.html назад в Восточном Хомсе в ходе операции по освобождению Пальмиры.
PS. И да, сирийские войска продвигавшиеся на юго-восток вдоль Евфрата вошли в Маядин и завязали бои в городской черте.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com