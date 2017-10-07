Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 октября 2017

Сирийский журналист рассказал «Русской Весне» о том как стал свидетелем захвата боевиков ИГИЛ, сбежавших из провинции Дейр эз-Зор в Пальмиру.

Вот уже несколько дней как Ваш покорный слуга находится в колыбели цивилизации, древнейшем городе мира — Пальмире. Это одно из любимых мест моей родной Сирии навсегда запомнится мне как музей под открытым небом, который к глубочайшей скорби всего человечества разрушили террористы, вторгнувшиеся из Ливии, Ирака, Афганистана и других стран.

Наверное, последние остатки извилин прямоходящего существа были уничтожены героином, что он решил расстрелять из автомата памятники архитектуры лишь ради развлечения…

Именно с такими мыслями я прогуливался по улицам славной Пальмиры. Однако мои философствования внезапно прервали крики и непонятная суета. Пробравшись сквозь толпу, я увидел престарелую женщину, которая в слезах бежала по улице подальше от многочисленных зевак, пытаясь скрыться из эпицентра событий.

Местные жители же наблюдали задержание трех грязных, обросших людей, чья одежда была испачкана экскрементами. По всей видимости, из одежды их на проезжую часть высыпались и патроны, шприцы, а также ампулы с героином.

Один из преступников внезапно попытался вырваться, но не ради бегства: он упал на колени и в истерике начал просить прощения… Его мольбы перебил вопль второго арестованного, который за считанные секунды пообещал отомстить всему человечеству за гибель нескольких сотен членов террористической группировки, уничтоженных вчера бомбами российских самолетов в районе Хармошии.

Однако «цирк» продолжался недолго — наши защитники из армии президента Асада более чем профессионально сделали свою работу: боевики были погружены и увезены в известном направлении, откуда, к счастью, они уже никогда не вернутся.

Эта в целом ничем не примечательная история обрела для меня интересное продолжение. Бежавшая в слезах женщина оказалась знакомой моего соседа, который в свою очередь поведал мне ее грустную историю.

Еще позавчера она созванивалась со своим сыном, который всем говорил, что работает на нефтяных месторождениях в районе Дэйр-Эз-Зора.

Ведь именно туда его пригласили работать несколько лет назад господа, представляющие одну из стран Запада.

Последний раз он звонил женщине, которая до сегодняшнего дня считала его своим сыном, из населенного пункта Эль-Касра. За пару минут разговора задержанный в Пальмире успел сообщить, что его руководство практически полностью прекратило платить деньги, и окружающие его «люди» собираются бежать в Ирак. Он же вместе с несколькими «коллегами» хочет вернуться в Пальмиру.

Каково же было матери узнать, чем на самом деле занимался ее сынок?! Ведь драматизм ситуации заключался еще и в том, что в разные годы отец и брат этой женщины погибли от пуль боевиков. Более того, ее мужа — родного отца этого террориста — в прошлом году показательно казнили те самые «нефтедобытчики» из Дэйр-Эз-Зора.

Рияд Фарид Хиджаб, Сирия, специально для «Русской Весны»



Об авторе:

Рияд Фарид Хиджаб (1987 г. р). Родился в сирийском городе Алеппо. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет. В 2017 году вернулся в Сирию, в родной город.

Читайте также: Битва за Дейр Зор: Российские военные скрывают за стеной дыма колонны техники при форсировании Евфрата (ФОТО)