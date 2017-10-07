Почему русские не знают и не ценят по достоинству запуск первого спутника, как полет Гагарина?

Многие недоумевают, почему русские и советские патриоты знают, помнят и чтут полет первого человека в космос в 1961 году, но, никто кроме Льва Худого и узких специалистов космонавтики не знают и не ценят по достоинству запуск первого спутника аж на 4 года раньше в далеких 50-х годах.

Объясняю. В Советском Союзе запуск первого спутника особо не пиарили потому что занимались делом, а не пиаром. Современному молодому поколению трудно представить, но, в те времена технологические прорывные мегадостижения коммунистов были столь обыденной рутиной, что было трудно чем-то удивить. Каждый день открывались новые заводы, аэропорты, институты, делались фантастические научные открытия, устанавливались мировые рекорды как в спорте так и в промышленности, сельском хозяйстве, культуре и т.д. Всё это пёрло в массовых количествах, в газетах не хватало места каждый день обо всем это писать. Страна то огромная, самая большая в мире, и везде что-то прорывное происходит. Поди разберись в этом потоке что важнее всего.

Ну, подумаешь, спутник – очередное достижение. Чем он лучше первого ядерного реактора, первой атомной электростанции, перового атомного ледокола, первой атомной подводной лодки, первого пассажирского реактивного самолета, первого сверхзвукового самолёта, первой водородной бомбы и т.д. Плюс, в те послевоенные годы народ еще помнил что такое голод, и, действительно, инстинктивно больше интересовался надоями молока и урожайностью пшеницы, чем какими-то там бибикающими железяками, летящими вокруг Земли.

Все изменилось после того как этот спутник стали с перепугу невольно пиарить американцы и прочие заграничники-капиталисты. Для них это стало взрывом водородной бомбы в мозгах. На западе началась самая большая паника за всю историю. У них то НИЧЕГО ПОДОБНО НЕ ПРОСТО НЕТ, А ДАЖЕ НЕ ПРЕДВИДЕЛОСЬ! Советских газет они не читают, сколько там заводов каждый день коммунисты открывают не знают, а эта гадская штука каждый час пролетает у них над головой на высоте 300 км. Ночью видно невооруженным глазом, а днем радиоприемники ловят от него сигнал. Его ничем ни сбить ни остановить. А вдруг злые коммунисты присобачили к нему атомную бомбу и она уже летит сверху на Белый Дом? Как тут не запаниковать?

В общем, в западных СМИ поднялся такой вой, что даже до русских дошло что они недооценили Спутник и самих себя. И уже к следующему шагу в освоении космоса коммунисты приготовились самым лучшим образом – полет Гагарина был распиарен с американским размахом по всем законам жанра, а не утонул в потоке рутинных советских мегадостижений во всех сферах жизни начиная с надоев молока и заканчивая феерическими гастролями советского балета. С тех пор у нас о первом спутнике не помнят, а о Гагарине помнят очень хорошо.

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