Первая Уральская конференция думающих людей
Официальное объявление оргкомитета
Первая Уральская конференция думающих людей пройдёт в г. Челябинск 21-22 октября 2017 г. (суббота-воскресенье).
Основные докладчики:
1. Артём Войтенков – независимый исследователь, автор < ![CDATA[
2. Алексей Кунгуров – ивестный независимый исследователь искажений истории, автор < ![CDATA[
3. Дмитрий Мыльников – независимый исследователь, автор < ![CDATA[
4. Илья Богданов – независимый исследователь, автор < ![CDATA[
Программа мероприятия
заезд иногородних участников – с вечера 20 октября.
21 октября 2017 года, суббота.
09:30-10:00 – начало регистрации участников
10:00-10:15 – вступительное слово организаторов.
Лекции основных докладчиков:
10:15-11:45 Артём Войтенков – “Глобальное похолодание в 19 веке”
11:45-12:15 Артём Войтенков – ответы на вопросы
12:15-12:30 небольшой перерыв
12:30-14:00 Дмитрий Мыльников – “Другая история Земли”
14:00-14:30 Дмитрий Мыльников – ответы на вопросы
14:30-15:30 перерыв на обед (кафе “Патриот” в месте проведения мероприятия)
15:30-17:00 Алексей Кунгуров – “Дополнительные методы исследования достоверности исторических событий”
17:00-17:30 Алексей Кунгуров – ответы на вопросы
17:30-17:45 небольшой перерыв
17:45-19:15 Илья Богданов – “Смыслы образов античных построек. Что знали и во что верили наши предки”
19:15-19:45 Илья Богданов – ответы на вопросы
19:45 – … свободное общение, обсуждения (до последнего участника)
22 октября 2017 года, воскресенье
09:30-10:00 – регистрация новых участников
Лекции основных докладчиков:
10:00-11:30 Артем Войтенков – “Русский царь и деньги СС”
11:30-12:00 Артем Войтенков – ответы на вопросы
12:00-12:15 небольшой перерыв
12:15-13:45 Дмитрий Мыльников – “Прекрасный мир, который мы потеряли” (дополненная версия)
13:45-14:15 Дмитрий Мыльников – ответы на вопросы
14:15-15:15 перерыв на обед (кафе “Патриот” в месте проведения мероприятия)
15:15-16:45 Алексей Кунгуров – “Терраформация. Искусственное происхождение Земли”
16:45-17:15 Алексей Кунгуров – ответы на вопросы
17:15-17:30 небольшой перерыв
17:30-19:00 Илья Богданов – “Звездные крепости прошлого. Куда дели 100 миллиардов тонн камня?”
19:00-19:30 Илья Богданов – ответы на вопросы
19:30-19:45 Подведение итогов и официальное завершение официальной части
19:45-… свободное общение, обсуждения
Место проведения мероприятия
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вход со двора, парадная №2, конференц-зал на 2-ом этаже
с вокзала можно доехать на < ![CDATA[
Количество мест в зале ограничено до 70 человек!!!
Поэтому всем, кто хочет принять участие, необходимо заранее зарегистрироваться у Ильи Богданова: тел. +7 999 584-94-48 < ![CDATA[
Проживание для иногородних возможно непосредственно в комплексе “Дом контор на Горького”, где имеется небольшая гостиница и хостел. Стоимость номеров в гостинице 2250-2500 рублей сутки. Стоимость места в хостеле 35-450 рублей в сутки. Количество мест ограничено!
По всем вопросам размещения и бронирования номеров для проживания в месте проведения обращаться к Илье Богданову: тел. +7 999 584-94-48 < ![CDATA[
Участие в мероприятии платное!
Стоимость участия при оплате на входе – 500 руб. за один день
В случае предварительной оплаты – 450 руб. за один день.
Для групп от трёх человек и более – 400 руб с человека за один день.
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Школьники и студенты – бесплатно!
Студентам обязательно иметь при себе студенческий билет или иное подтверждение об учёбе.
Внимание! В программе второго дня возможны изменения. Если всё получится, то время на доклады и обсуждения будет немного сокращено и добавится экскурсия по городу Челябинску.
По всем вопросам обращаться:
Илья Богданов: тел. +7 999 584-94-48 страница Ильи в ВК
Дмитрий Мыльников: тел. +7 906 862-16-17 [email protected]
Источник: www.kramola.info