Официальное объявление оргкомитета

Первая Уральская конференция думающих людей пройдёт в г. Челябинск 21-22 октября 2017 г. (суббота-воскресенье).

Основные докладчики:

1. Артём Войтенков – независимый исследователь, автор < ![CDATA[ ]]> видеоблога “Познавательное ТВ”< ![CDATA[]]>.

2. Алексей Кунгуров – ивестный независимый исследователь искажений истории, автор < ![CDATA[ ]]> популярного личного видеоблога< ![CDATA[]]>.

3. Дмитрий Мыльников – независимый исследователь, автор < ![CDATA[ ]]> блога об искажениях истории в “Живом журнале”< ![CDATA[]]>

4. Илья Богданов – независимый исследователь, автор < ![CDATA[ ]]> видеолекций “Античный Челябинск”< ![CDATA[]]>.

Программа мероприятия

заезд иногородних участников – с вечера 20 октября.

21 октября 2017 года, суббота.

09:30-10:00 – начало регистрации участников

10:00-10:15 – вступительное слово организаторов.

Лекции основных докладчиков:

10:15-11:45 Артём Войтенков – “Глобальное похолодание в 19 веке”

11:45-12:15 Артём Войтенков – ответы на вопросы

12:15-12:30 небольшой перерыв

12:30-14:00 Дмитрий Мыльников – “Другая история Земли”

14:00-14:30 Дмитрий Мыльников – ответы на вопросы

14:30-15:30 перерыв на обед (кафе “Патриот” в месте проведения мероприятия)

15:30-17:00 Алексей Кунгуров – “Дополнительные методы исследования достоверности исторических событий”

17:00-17:30 Алексей Кунгуров – ответы на вопросы

17:30-17:45 небольшой перерыв

17:45-19:15 Илья Богданов – “Смыслы образов античных построек. Что знали и во что верили наши предки”

19:15-19:45 Илья Богданов – ответы на вопросы

19:45 – … свободное общение, обсуждения (до последнего участника)

22 октября 2017 года, воскресенье

09:30-10:00 – регистрация новых участников

Лекции основных докладчиков:

10:00-11:30 Артем Войтенков – “Русский царь и деньги СС”

11:30-12:00 Артем Войтенков – ответы на вопросы

12:00-12:15 небольшой перерыв

12:15-13:45 Дмитрий Мыльников – “Прекрасный мир, который мы потеряли” (дополненная версия)

13:45-14:15 Дмитрий Мыльников – ответы на вопросы

14:15-15:15 перерыв на обед (кафе “Патриот” в месте проведения мероприятия)

15:15-16:45 Алексей Кунгуров – “Терраформация. Искусственное происхождение Земли”

16:45-17:15 Алексей Кунгуров – ответы на вопросы

17:15-17:30 небольшой перерыв

17:30-19:00 Илья Богданов – “Звездные крепости прошлого. Куда дели 100 миллиардов тонн камня?”

19:00-19:30 Илья Богданов – ответы на вопросы

19:30-19:45 Подведение итогов и официальное завершение официальной части

19:45-… свободное общение, обсуждения

Место проведения мероприятия

< ![CDATA[ ]]> г. Челябинск, ул. Горького, 91 “Дом контор на Горького”< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[ ]]> на карте Google< ![CDATA[]]>

вход со двора, парадная №2, конференц-зал на 2-ом этаже

с вокзала можно доехать на < ![CDATA[ ]]> трамвае №5< ![CDATA[]]> до конечной остановки ЧЭМК

Количество мест в зале ограничено до 70 человек!!!

Поэтому всем, кто хочет принять участие, необходимо заранее зарегистрироваться у Ильи Богданова: тел. +7 999 584-94-48 < ![CDATA[ ]]> страница Ильи в ВК< ![CDATA[]]>

Проживание для иногородних возможно непосредственно в комплексе “Дом контор на Горького”, где имеется небольшая гостиница и хостел. Стоимость номеров в гостинице 2250-2500 рублей сутки. Стоимость места в хостеле 35-450 рублей в сутки. Количество мест ограничено!

По всем вопросам размещения и бронирования номеров для проживания в месте проведения обращаться к Илье Богданову: тел. +7 999 584-94-48 < ![CDATA[ ]]> страница Ильи в ВК< ![CDATA[]]>

Участие в мероприятии платное!

Стоимость участия при оплате на входе – 500 руб. за один день

В случае предварительной оплаты – 450 руб. за один день.

Для групп от трёх человек и более – 400 руб с человека за один день.

< ![CDATA[ ]]> Предварительная оплата через сайт “Познавательное ТВ”< ![CDATA[]]>

Школьники и студенты – бесплатно!

Студентам обязательно иметь при себе студенческий билет или иное подтверждение об учёбе.

Внимание! В программе второго дня возможны изменения. Если всё получится, то время на доклады и обсуждения будет немного сокращено и добавится экскурсия по городу Челябинску.

По всем вопросам обращаться:

Илья Богданов: тел. +7 999 584-94-48 страница Ильи в ВК

Дмитрий Мыльников: тел. +7 906 862-16-17 [email protected]