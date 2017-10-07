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Майдан сторонников Навального в Москве — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.

15:19. 7 октября 2017 Просмотров - 398 2 коммент. Опубликовал:
Майдан сторонников Навального в Москве — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной» | Русская весна

В центре Москвы, в районе Тверской улицы, проходит несанкционированная акция сторонников Навального.

Сам скандальный политик предпочел «пересидеть» возможные беспорядки под административным арестом.

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Майдан сторонников Навального в Москве — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной» | Русская весна
Майдан сторонников Навального в Москве — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной» | Русская весна
Майдан сторонников Навального в Москве — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной» | Русская весна

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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2 коммент.»

  • 650 415
    Михаил 7 октября 2017 в 19:06 Ссылка Пометить
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    Очередная вылазка недоносков-провокаторов! Неужели родители этих малолеток не понимают, или не хотят понимать, что чад их втягивают в аферу, с определёнными последствиями! Организаторов сего действа вздёрнуть для профилактики на берёзах, и всё прекратится моментально! И жизнь сразу станет замечательной, и выродки, представляющие преступное сборище испарятся сами по себе!!!

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  • 1002 748
    Имя Фамилия 7 октября 2017 в 19:50 Ссылка Пометить
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    зачем вообще эта новость!? навальный – никто. ни одного разумного предложения и тем более программы.его уровень – это реально только школьники, которые, как говорится, просто “за кипишь”.

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