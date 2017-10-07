Майдан сторонников Навального в Москве — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
15:19. 7 октября 2017 Просмотров - 398 2 коммент. Опубликовал: brahman
В центре Москвы, в районе Тверской улицы, проходит несанкционированная акция сторонников Навального.
Сам скандальный политик предпочел «пересидеть» возможные беспорядки под административным арестом.
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Источник: rusvesna.su
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Очередная вылазка недоносков-провокаторов! Неужели родители этих малолеток не понимают, или не хотят понимать, что чад их втягивают в аферу, с определёнными последствиями! Организаторов сего действа вздёрнуть для профилактики на берёзах, и всё прекратится моментально! И жизнь сразу станет замечательной, и выродки, представляющие преступное сборище испарятся сами по себе!!!
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зачем вообще эта новость!? навальный – никто. ни одного разумного предложения и тем более программы.его уровень – это реально только школьники, которые, как говорится, просто “за кипишь”.