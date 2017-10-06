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Юнармия: перспективы развития и проблемы движения

17:10. 6 октября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

 

1493134024 «Юнармия» сегодня, вне всякого сомнения, – самое популярное и быстрорастущее военно-патриотическое движение школьников. Прошел год, с тех пор как в России появились первые юнармейские отряды,  и в регионах сейчас активно обсуждаются перспективы их дальнейшего развития, а также проблемы, которые могут препятствовать этому процессу.

В сентябре 2016 года в Ярославле появился первый региональный юнармейский штаб в стране. Сегодня в России уже не осталось ни одного региона, на территорию которого бы не ступила нога юнармейца, а в общей сложности количество воспитанников движения достигает 140 тысяч. Организацию поддержали многие известные российские спортсмены и общественные деятели. Телекомментатор Дмитрий Губерниев, олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева,  телеведущая Тина Канделаки, а также дочь министра обороны Ксения Шойгу вошли в главный штаб «Юнармии», который возглавил олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков. А курирует все крупные мероприятия юнармейцев непосредственно Министерство обороны. С такой поддержкой и опорой движение уверенно движется вперед, привлекая в свои ряды еще больше воспитанников.

Согласно уставу организации, вступить в нее может любой российский школьник с 8 лет. В некоторых образовательных учреждениях, в «Юнармию» вступают целыми классами. В нескольких регионах есть школы, включившие в свой учебный план занятия по юнармейской подготовке. Учебная программа в каждом регионе своя, но она, безусловно, включает в се6я военно-патриотическое воспитание, углубленное изучение истории и географии, приобретение навыков сборки-разборки автоматов, ориентирование в незнакомой местности. Кроме того, юнармейцы принимают активное участие в мероприятиях социальной направленности: помогают детским домам, поздравляют на дому ветеранов, принимают участие в экологических мероприятиях, пишут письма поддержки сверстникам, проживающим в горячих точках мира. Возможно, поэтому  юнармейцев все чаще называют пионерами наших дней.

http://gazetaingush.ru/sites/default/files/styles/juicebox_small/public/news/20161024-formu-dlya-yunarmeycov-budut-shit-na-fabrike-ingushetii/unarmiya01.jpg?itok=rRl5j7gp

Но движение растет, и, к сожалению, той помощи, которую своему детищу оказывает Министерство обороны, становится уже недостаточно. Многим ребятам, особенно в  отдаленных российских регионах, не достается формы, книг, символики и всего того, чем в полной мере обеспечены столичные участники движения. Но ведь они тоже хотят эффектно и браво выглядеть в красно-песочной форме и знаменитом спецназовском юнармейском берете.  Ничуть не меньше своих сверстников из более богатых регионов! Финансовую помощь юнармейским штабам вызвались оказать сразу несколько российских банков, но и их спонсорской поддержки оказалось недостаточно.  Настоящий качественный и полный комплект формы из дышащих хлопковых тканей и кожи продается на официальном сайте организации примерно за 20 тысяч рублей и включает в себя одежду, обувь, сумку и аптечку.  Кое-кто из родителей приобретает его за свой счет, остальные же вынуждены довольствоваться лишь некоторыми элементами формы. Кроме того, многие юнармейские штабы в регионах сегодня не обеспечены собственным помещением и проводят занятия в спортивных залах и учебных кабинетах в свободное от уроков время.

Однако, думается, что все эти трудности преодолимы. Главное, чтобы у ребят не остыло желание быть патриотами: знать, любить и беречь свою Родину.

 

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