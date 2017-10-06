Ученые раскрыли пользу черного чая

Если вы по какой-то причине не питаете теплых чувств к черному чаю, задумайтесь о том, чтобы поменять свое отношение: он способствует снижению веса и нормализации микрофлоры кишечника, выяснили американские ученые.В исследовании ученым из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе помогали мыши, которых разделили на четыре группы и по-разному кормили. Две особенно упитанные группы получали к диете из жирной и нежирной пищи с высоким содержанием сахара экстракты черного или зеленого чая, другие две остались без экстракта.Через четыре недели вес грызунов, получавших экстракты чая, снизился до тех же уровней, что и у мышей, которым чай не полагался.Международный валютный фонд (МВФ) представил обзор «Перспективы развития мировой экономики», в котором указал на страны — выгодополучатели от глобального потепленияОказывается, черный чай, больше чем зеленый, влияет на энергетический обмен и метаболизм, изменяя соотношение кишечных бактерий у животных. Процент бактерий, связанных с ожирением, уменьшается, а бактерий, которые помогают метаболизму, становится больше.Как показывали предыдущие исследования, полифенолы, содержащиеся в зеленом чае, изменяют энергетический обмен в печени, легко усваиваются организмом через кровь и ткани. Работа ученых из Лос-Анджелеса помогла установить, что полифенолы черного чая делают то же самое, но при помощи несколько иного механизма: стимулируют рост кишечных бактерий и образование короткоцепочечных жирных кислот.Поэтому и черный, и затем, зеленый чай являются пребиотиками, полезными для здоровья человека, сообщает Eurek Alert!.

Источник: nashaplaneta.su