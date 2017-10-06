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Ученые раскрыли пользу черного чая

08:56. 6 октября 2017 Просмотров - 418 4 коммент. Опубликовал:


Если вы по какой-то причине не питаете теплых чувств к черному чаю, задумайтесь о том, чтобы поменять свое отношение: он способствует снижению веса и нормализации микрофлоры кишечника, выяснили американские ученые.

В исследовании ученым из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе помогали мыши, которых разделили на четыре группы и по-разному кормили. Две особенно упитанные группы получали к диете из жирной и нежирной пищи с высоким содержанием сахара экстракты черного или зеленого чая, другие две остались без экстракта.

Через четыре недели вес грызунов, получавших экстракты чая, снизился до тех же уровней, что и у мышей, которым чай не полагался.

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Оказывается, черный чай, больше чем зеленый, влияет на энергетический обмен и метаболизм, изменяя соотношение кишечных бактерий у животных. Процент бактерий, связанных с ожирением, уменьшается, а бактерий, которые помогают метаболизму, становится больше.

Как показывали предыдущие исследования, полифенолы, содержащиеся в зеленом чае, изменяют энергетический обмен в печени, легко усваиваются организмом через кровь и ткани. Работа ученых из Лос-Анджелеса помогла установить, что полифенолы черного чая делают то же самое, но при помощи несколько иного механизма: стимулируют рост кишечных бактерий и образование короткоцепочечных жирных кислот.

Поэтому и черный, и затем, зеленый чай являются пребиотиками, полезными для здоровья человека, сообщает Eurek Alert!.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: здоровье, психология
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4 коммент.»

  • 13382 8425
    Волемир 6 октября 2017 в 9:27 Ссылка Пометить
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    Продажи падают?
    А экстракт будут продавать? Худеют-то от экстракта??

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  • 234 208
    Andrew Drozdov 6 октября 2017 в 10:13 Ссылка Пометить
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    Круче американских учёных только британские!
    Три вопроса:
    1. На чьи гранты ведутся исследования?
    2. Почему все озвученные исследования построены на статистических данных?
    3. Чем чай имени одного вида (правда разных сортов) лучше российских разнотравных?

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  • 3126 1550
    Maleos 6 октября 2017 в 16:20 Ссылка Пометить
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    Чёрный чай получают из зелёного путём обжаривания, т.е., тепловой обработки до почернения. И что там хорошего после этого остаётся?.. плюс ещё куча канцерогенов. “Учёные” из ЦРУ беспокоятся, что население стало меньше жрать гав-на, вот и высунулись.

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