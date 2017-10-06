Ученые раскрыли пользу черного чая
08:56. 6 октября 2017 Просмотров - 418 4 коммент. Опубликовал: brahman
Если вы по какой-то причине не питаете теплых чувств к черному чаю, задумайтесь о том, чтобы поменять свое отношение: он способствует снижению веса и нормализации микрофлоры кишечника, выяснили американские ученые.
В исследовании ученым из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе помогали мыши, которых разделили на четыре группы и по-разному кормили. Две особенно упитанные группы получали к диете из жирной и нежирной пищи с высоким содержанием сахара экстракты черного или зеленого чая, другие две остались без экстракта.
Через четыре недели вес грызунов, получавших экстракты чая, снизился до тех же уровней, что и у мышей, которым чай не полагался.
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Оказывается, черный чай, больше чем зеленый, влияет на энергетический обмен и метаболизм, изменяя соотношение кишечных бактерий у животных. Процент бактерий, связанных с ожирением, уменьшается, а бактерий, которые помогают метаболизму, становится больше.
Как показывали предыдущие исследования, полифенолы, содержащиеся в зеленом чае, изменяют энергетический обмен в печени, легко усваиваются организмом через кровь и ткани. Работа ученых из Лос-Анджелеса помогла установить, что полифенолы черного чая делают то же самое, но при помощи несколько иного механизма: стимулируют рост кишечных бактерий и образование короткоцепочечных жирных кислот.
Поэтому и черный, и затем, зеленый чай являются пребиотиками, полезными для здоровья человека, сообщает Eurek Alert!.
Источник: nashaplaneta.su
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Продажи падают?
А экстракт будут продавать? Худеют-то от экстракта??
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Случился большой урожай.
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Круче американских учёных только британские!
Три вопроса:
1. На чьи гранты ведутся исследования?
2. Почему все озвученные исследования построены на статистических данных?
3. Чем чай имени одного вида (правда разных сортов) лучше российских разнотравных?
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Чёрный чай получают из зелёного путём обжаривания, т.е., тепловой обработки до почернения. И что там хорошего после этого остаётся?.. плюс ещё куча канцерогенов. “Учёные” из ЦРУ беспокоятся, что население стало меньше жрать гав-на, вот и высунулись.