Сводки от ополчения Новороссии 06 октября 2017
- 13:25 Армия с народом: народная милиция ДНР обеспечила донецкий интернат продуктами питания на зиму (ФОТО).
- 04:30 Война на Донбассе и миротворцы: Похоже — Порошенко сдают.
- Вчера 23:32 Начальник Генштаба ВСУ рассказал о чудовищных потерях, которые ждут Украину при наступлении на Донбасс.
- Вчера 22:53 На оккупированной территории Донбасса бойцы ВСУ избили и ограбили посетителей местного кафе.
- Вчера 20:35 Захар Прилепин: В Донбассе прекрасно знают, чем закончится порошенковская реинтеграция.
Армия с народом: народная милиция ДНР обеспечила донецкий интернат продуктами питания на зиму (ФОТО)
Вооруженные силы ДНР продолжают свою гуманитарную деятельность.
Так, в четверг, 5 октября, военнослужащие ДНР доставили и разгрузили гуманитарную помощь для донецкой школы-интерната №1.
Учреждению, в котором живут и учатся дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, было передано 5 тонн продуктов питания.
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Война на Донбассе и миротворцы: Похоже — Порошенко сдают
Войны не начинаются «за здорово живешь». Любая война между государствами — это война за ресурсы. Географические, природные, людские, климатические и т. д., которые можно трансформировать в доходы. Собственно, ради доходов и начинается война.
При этом побежденный не только теряет свои ресурсы в пользу победителя, но и различного рода контрибуциями оплачивает его расходы на ведение им войны. Vae victis — горе побежденному.
«Горячая» война в теории игр описывается как игра с ненулевой суммой. Это означает, что победителя в чистом виде в такой войне может не существовать, хотя бы потому, что понесенные им экономические и людские потери, в том числе и перспективные (например, не родившееся потомство), могут быть несовместимы с полученными преференциями. То есть, как победа, так и поражение могут быть формальными. Более того, обе стороны могут одновременно быть побежденными или одновременно быть победителями.
Несколько особняком стоят гражданские войны. Эти войны идут исключительно за политический ресурс. Но при этом обе стороны используют экономический и людской ресурс одного и того же государства.
Это означает — кто бы ни победил, государство в любом случае в экономическом, демографическом, правовом и социальном отношениях откатывается на много лет назад. То есть, терпит поражение. Хотя отдельные личности с обеих сторон на такой войне могут сделать (и делают) свой гешефт.
Именно с целью недопущения гражданских войн, как наиболее разрушительных (не только в смысле экономики, но и в смысле психики населения) и жестоких, человечество изобрело демократические процедуры: референдумы, выборы, свободу слова и пр.
Если в обществе эти процедуры имеют место, то предполагается, что возникающие гражданские конфликты должны решаться за столом переговоров или, в крайнем случае, в соответствующей судебной инстанции. В том числе международной юрисдикции. В этих условиях инициаторы гражданской войны — априори государственные преступники.
Все выше изложенное — преамбула. Теперь немного конспирологии. Известно, что один из предложенных вариантов применения миротворцев на Донбассе предусматривает их размещение на линии разграничения, по терминологии украинской прессы — «террористов» и «киборгов».
Что дает этот вариант? Во-первых, немедленное прекращение огня с обеих сторон. Иначе, не дай Бог, пострадает какой-либо миротворец — многие начальники могут оказаться в международном трибунале. Во-вторых, хочешь не хочешь, с «террористами» придется разговаривать. То есть, выполнять подписанные Украиной Минские соглашения.
Тут может выясниться, что «террористы» — вовсе не террористы. (Ведь переговоров с террористами ни о чем другом, кроме как о безусловной сдаче, не ведут). А если это не террористы, то кто? Чего они требовали весной 14-го, когда все начиналось? Проведения референдума об автономии!
То есть, «террористы» окажутся федералистами. А это, как говорится, большая разница. Это не только не преступное, а самое что ни на есть законное требование, с точки зрения любого прогрессивного законодательства.
И потому, например, во время крымского референдума об автономии в 91-м туда войска не посылали. А чем другие регионы хуже?
Поэтому в мире подавляющее большинство мало-мальски развитых в политическом отношении стран с мало-мальски заметной территорией имеют федеративное (и даже конфедеративное) устройство. Такая организация позволяет более полно учитывать мнение и интересы населения.
И вот наглядный тому пример — как только власть в Киеве поменялась неконституционным путем — интересы Крыма перестали совпадать с интересами Киева. Крым провел референдум и сказал «до свидания». Надо полагать, что из этих же гуманных соображений туда опять не послали войска. Все довольны и никакой «АТО». По крайней мере, так должно быть и так хочется думать.
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Таким образом, сам факт ведения переговоров с «террористами» является для Киева, по сути, явкой с повинной и определяет так называемую АТО как гражданскую войну, приведшую к огромным человеческим жертвам, катастрофическому падению экономики и уровня жизни населения.
В ходе этой войны неоднократно совершались преступления против человечности, и потому дела ее зачинщиков (а фамилии троицы основных закоперщиков известны) подлежат рассмотрению в Международном военном трибунале и Международном уголовном суде. Не надо быть семи пядей во лбу для того, чтобы понять: переговоры для них — ловушка. Именно поэтому не выполняются Минские соглашения.
С другой стороны, властную верхушку в Киеве можно понять — предоставление автономии одному региону немедленно вызовет шквал аналогичных требований от других регионов. Но федерализация страны резко уменьшит доходы центра, то есть — доходы киевской верхушки.
Разве для этого она устраивала государственный переворот? В этой, по сути, безвыходной, ситуации она может опереться только на националистические силы. Что мы и наблюдаем. Закон о языках — мелочь. Евреи становятся нацистами! Чего не сделаешь ради денег!
Тем не менее, за провал «АТО» кто-то перед условным Западом должен отвечать и, чтобы отделаться, как говорится, «малой кровью», виновный должен быть персонифицирован. И похоже на то, что этот условный Запад уже определился, пометил ПАПу зеленкой и готовит ему замену. Не исключено, что досрочную. Иначе, как понять эту возню с Саакашвили? Впрочем, это отдельная тема.
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В. К., специально для «Русской Весны»
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Начальник Генштаба ВСУ рассказал о чудовищных потерях, которые ждут Украину при наступлении на Донбасс
Начальник Генштаба ВСУ, генерал армии Виктор Муженко сомневается, что Украина готова к силовому варианту оккупации Донбасса.
Об этом он рассказал украинским журналистам на сегодняшнем брифинге.
Муженко отметил, что ВСУ, в принципе, готовы оккупировать Донбасс, если рассматривать это в контексте наличия вооружения и систем управления. Однако, что касается собственно личного состава, то дело здесь обстоит значительно хуже.
Свои слова генерал обосновал тем, что во время учений с применением специальных методик проводятся оценки потерь. По словам руководителя Генштаба, за десятидневную операцию с применением авиации можно понести потери 10–12 тысяч военных, 3 тысячи из которых погибнут.
На вопрос об оценке потерь мирного населения, он отметил, что на 2300 погибших военных по статистике приходится 10000 местного населения.
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Говоря о возможности введения в Украину миротворческой миссии, он напомнил, что это практически невозможно сделать через Совбез ООН, потому что Россия, как постоянный член, наложит на это решение вето.
Также он сказал, что еще одной проблемой является то, кто именно получит мандат на проведение миротворческой операции. Россия, отметил чиновник, не согласится на мандат НАТО, а Украина — на мандат ОДКБ. При этом, по словам Муженко, как США, так и Канада готовы направить в Украину свой контингент, но неизвестно, согласится ли на это Россия. По его оценкам, контингент может насчитывать несколько тысяч человек.
Напоминаем, что несколько дней назад Муженко заявил, что артиллерийские склады в Калиновке атаковали НЛО из космоса.
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На оккупированной территории Донбасса бойцы ВСУ избили и ограбили посетителей местного кафе
В Константиновке (оккупированная Украиной территория ДНР) солдаты 90-го отдельного аэромобильно-десантного батальона избили и ограбили посетителей кафе.
Об этом сообщает одесское издание «Таймер».
Это случилось 25 сентября, но стало известно лишь сегодня, в рамках утечки информации о расследовании уголовного дела.
В парке «Юбилейный», где находилось кафе «Шатер», появилось несколько бойцов данного батальона. Выпив, военнослужащие стали приставать к посетителям, а затем серьёзно избили и обокрали двух человек.
Потерпевшие получили телесные повреждения, квалифицированные как тяжкие.
В отношении военнослужащих возбуждено уголовное производство по ст. 121 УК Украины.
Ранее прапорщик 128-й Закарпатской горно-пехотной бригады в пьяном состоянии подстрелил солдата. Инцидент произошел ночью 24 ноября 2016 года на КПП в селе Водяное Ясиноватского района, в оккупированной части ДНР.
Как удалось установить, нетрезвый прапорщик решил проверить, как солдат несет службу.
Ему не понравилось, что его подчинённый тоже распивает спиртное, и он решил прекратить это силовым способом. Вернувшись с автоматом Калашникова, прапорщик выпустил автоматную очередь под ноги солдату, в результате чего тот получил ранения обеих стоп.
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Захар Прилепин: В Донбассе прекрасно знают, чем закончится порошенковская реинтеграция
Прилепин:Не стоит иронизировать по поводу внесенного в Раду законопроекта «О реинтеграции Донбасса», украинская сторона чётко дала понять, что она настроена на войну. Теперь Россия просто обязана дать такой же агрессивный ответ Киеву и признать ДНР и ДНР.
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