Главная » История, Невероятное в мире

Сталин – его отравил Хрущев

08:20. 6 октября 2017 Просмотров - 632 Один комментарий Опубликовал:

Смерть Сталина была вызвана отравлением, а его история болезни подделана. Загадочно исчезли фрагменты органов вождя, которые были обязаны храниться несколько лет. Политика СССР кардинально изменилась, а через несколько месяцев был арестован и расстрелян Л.Берия. Который начал расследовать смерть Сталина и арестовал руководителя секретной лаборатории МГБ (где экспериментировали с ядами).

Так был ли Сталин отравлен?

Я уверен, что был.

В рамках программы Первого канала «На самом деле» обсуждали этот важнейший исторический вопрос.

Полное видео программы (мои слова на 19:40 минуте):

Скачать аудио

Мои слова в программе:

Скачать аудио

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Хрущёв убрал Берия, чтобы скрыть отравление Сталина
...сидел двойник- Чем именно отравили Сталина?- Комментируя медицинские данные, опубликованные...книге Сигизмунда Миронина «Как отравили Сталина. Судебно-медицинская экспертиза», главный... выносе тела Сталина из Мавзолея и его забетонировании. Хрущев замел следы!-...
Лаврентий Берия. Возвращение из небытия
...его могиле. В учебнике по истории писали и пишут, что Хрущев...только один честный и храбрый Хрущев, случайно затесавшийся в эту... власти. В итоге, и Сталина он отравил, и власть захватил, да...на кинопленке оказалось ничтожно мало: Хрущев все, что мог, уничтожил....
Государственный переворот 26 июня 1953 года (ч. 4-2)
... пусть занимается кадрами и пропагандой.Хрущев и Каганович, как видите, причину... у Сталина подскочило давление и утром случился инсульт, то ли его отравили. Но... принимать меры к его лечению. Даже, если инсульт Сталина был вызван естественными...
Старая, старая сказка... (К событиям в Молдавии).
...с портретами Гитлера и Сталина, между которыми будет ...объяснят, что Джугашвили (Берия, Хрущев, Брежнев, Пельше и т....книжных магазинах Москвы. Сочинил его американский политехнолог Джин Шарп...нибудь случится. Скорее всего, его отравят, это сейчас модно. За...
Сегодня самой большой проблемой в России является правительство России
...мощный флот, его боялись, его ненавидели. Но все-таки Хрущев провел реформу армии..., что продовольствие и его ассортимент, его стоимость, его количество резко уменьшаются после...ведь подлец, который отравил Сталина, скорее всего – это был Хрущев. То есть ...
Вспоминая СССР – часть вторая
..., почему в 1953 году, когда Сталина отравили, люди открыто плакали… Попытаемся оценить... если эта работа не соответствовала его статусу. Взаимная доброжелательность, стремление оказать... недавний выпуск­ник института Сергей Хрущев. Говорят, что всё гениальное ...

Один комментарий»

  • 3124 1548
    Maleos 6 октября 2017 в 10:13 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Ребята, не тратьте время на жувачку! Давно уже известно, что Сталина отравила его жена, врач по профессии, Роза Каганович, сестра Лазаря Кагановича, непотопляемого “серого кардинала”. Отравили варфарином, доставленным из США по еврейским каналам, в СССР его в то время не производили. ИИ акцию организовало США. Этим терактом было достигнуто сразу несколько целей: закончена война в Корее, в которой пиндосам ничего не светило, предотвращено переселение евреев в Еврейскую автономную область, прекращено дело врачей-вредителей, началась реабилитация “репрессированных”, то есть, “пятую колонну”, работавшую на США и Англию, выпустили на свободу, и ещё много чего хорошего для англоязычных жыдопыдарасов. А на Хруща жыды свалили всё гав-но, которое совершили сами. Неспроста этого бедолагу чмырят все кому не лень, в то время как самую тварь, Кагановича с бандой, основателей ГУЛАГА, и который до 103 лет катался как сыр в масле, почему-то никто не трогает

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>