Сталин – его отравил Хрущев
Смерть Сталина была вызвана отравлением, а его история болезни подделана. Загадочно исчезли фрагменты органов вождя, которые были обязаны храниться несколько лет. Политика СССР кардинально изменилась, а через несколько месяцев был арестован и расстрелян Л.Берия. Который начал расследовать смерть Сталина и арестовал руководителя секретной лаборатории МГБ (где экспериментировали с ядами).
Так был ли Сталин отравлен?
Я уверен, что был.
В рамках программы Первого канала «На самом деле» обсуждали этот важнейший исторический вопрос.
Полное видео программы (мои слова на 19:40 минуте):
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Мои слова в программе:
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Источник: nstarikov.ru
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Ребята, не тратьте время на жувачку! Давно уже известно, что Сталина отравила его жена, врач по профессии, Роза Каганович, сестра Лазаря Кагановича, непотопляемого “серого кардинала”. Отравили варфарином, доставленным из США по еврейским каналам, в СССР его в то время не производили. ИИ акцию организовало США. Этим терактом было достигнуто сразу несколько целей: закончена война в Корее, в которой пиндосам ничего не светило, предотвращено переселение евреев в Еврейскую автономную область, прекращено дело врачей-вредителей, началась реабилитация “репрессированных”, то есть, “пятую колонну”, работавшую на США и Англию, выпустили на свободу, и ещё много чего хорошего для англоязычных жыдопыдарасов. А на Хруща жыды свалили всё гав-но, которое совершили сами. Неспроста этого бедолагу чмырят все кому не лень, в то время как самую тварь, Кагановича с бандой, основателей ГУЛАГА, и который до 103 лет катался как сыр в масле, почему-то никто не трогает