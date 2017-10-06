Сталин – его отравил Хрущев

Смерть Сталина была вызвана отравлением, а его история болезни подделана. Загадочно исчезли фрагменты органов вождя, которые были обязаны храниться несколько лет. Политика СССР кардинально изменилась, а через несколько месяцев был арестован и расстрелян Л.Берия. Который начал расследовать смерть Сталина и арестовал руководителя секретной лаборатории МГБ (где экспериментировали с ядами).



Так был ли Сталин отравлен?

Я уверен, что был.

В рамках программы Первого канала «На самом деле» обсуждали этот важнейший исторический вопрос.

Полное видео программы (мои слова на 19:40 минуте):

Мои слова в программе:

Источник: nstarikov.ru