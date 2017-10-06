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Русский ответ Моргану Фриману! Он не ожидал!

08:46. 6 октября 2017 Просмотров - 1,171 9 коммент. Опубликовал:
Морган, успокойся ))



На днях, известный американский актер Морган Фриман записал видео-обращение в котором обвинил Путина и Россиию в нападении на США! Мы ему ответили!

Отсюда

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: актеры, Видео, США
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9 коммент.»

  • 249 201
    mary 6 октября 2017 в 9:30 Ссылка Пометить
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    те же самые ахеджакнутые ,что и у нас Миронов,серебрянников,Чулпан,став прикормленными миллионерами,они не задумываясь участвуют в лицедействе на стороне кормящих их.А мы растерянно помним их роли,образы которые нам нравились.Поистине -не сотвори кумира.Я сейчас в принципе не могу видеть и слышать всю эту культурную тусовку.Американцы, как и украинцы всеравно не услышат правды,она им не нужна,им удобнее в своем созданном мире,силяви

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  • 2546 136
    Михаил 6 октября 2017 в 9:52 Ссылка Пометить
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    Меня всегда удивляет, что люди всерьез воспринимают высказывание актеров, певцов, танцоров … и. т. п. Как правило это люди малообразованные, в лучшем случае у них есть музыкальное образование или какие-то курсы актерского мастерства(к американским актерам это не относится – у них и этого нет). Кроме того это, как правило люди эмоционально нестабильные с гипертрофированным чувством собственной значимости.
    Если вспомнить историю, то до 19го века это были люди презираемые. Всех их называли одним словом – паяц. Только во второй половине 19го века, в следствии развития средств массовой информации, кино, театра… они стали получать известность, их искусство стало востребованным и модным.

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  • 3211 2607
    Ирбис 6 октября 2017 в 11:19 Ссылка Пометить
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    Меня именно поразило что этот актёр негр! Знаете ну мы то неплохо всё таки знаем историю США и про рабство и про то что ещё в 70гг там негров за людей не считали, что и сейчас полицейские устраивают отстрел именно за то человек негр. И вот это негр вдруг начинает петь о свободе и равенстве в США которому мешает именно Россия и лично Путин! Это какой же надо быть тварью рабской и именно скотом? Вспомните Скандализу Райс, как она защищала эстонских фашистов. Это просто сумасшествие пиндоских нигеров, может и правда их место рабов в той системе ценностей.

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    • 4320 3864
      Вячеслав Ирбис 6 октября 2017 в 11:39 Ссылка Пометить
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      Воспринимать всерьёз высказывание актёра, да ещё негра, по крайней мере, просто легкомысленно…

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      • 3221 2613
        Ирбис Вячеслав 6 октября 2017 в 13:43 Ссылка Пометить
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        Дело не в нас, мы посмеялись и всё, дело в западном обществе, вот так промывают мозг молодому поколению американцев и европейцев. В американских школах некоторые учителя объясняют школьникам что атомные бомбы на Японию США сбросили по требованию СССР. 70% японцев считают что их бомбил СССР! Европейцам внушают что их предки все были изнасилованы в 1945 году русскими варварами! По тому вот с такими надо вступать в дискуссии и ставить их на место.

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      Maleos Ирбис 6 октября 2017 в 15:37 Ссылка Пометить
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      Этот актёр просто чёрный еврей, и он говорит, как еврей. Ну, так случается, когда мама-еврейка дала негру, как, например, Обамкина мама… А чёрные неевреи в америге это просто обезьяны, какими они были в Африке, и какими остались и сейчас. Их в кино не снимают. Поэтому для Фримана (чисто еврейская фамилия, как и имя тоже) чёрные гои всё те же обезьяны и в гробу он их видал…

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  • 681 483
    Oblichitel 6 октября 2017 в 13:20 Ссылка Пометить
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    Фриман – проплаченый неофашист с примесью еврейской крови и то что он негр не должно ввергать нас в заблуждение (стереотипы вещь опасная,когда их не контролируешь), еще и фамилию выбрал себе кричащую – Свободный человек-какой же ты свободный – ты раб чужих идеологических установок, а для своих собратьев по цвету кожи – продажная шкура. Образы в кино это одно – человек в реальной жизни совсем другое. Не сотворите себе кумира!

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  • 14 14
    Rusfalco 6 октября 2017 в 13:33 Ссылка Пометить
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    Очевидно у Фримана совсем плохо с гонорарами стало…

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