Русский ответ Моргану Фриману! Он не ожидал!
08:46. 6 октября 2017 Просмотров - 1,171 9 коммент. Опубликовал: brahman
Морган, успокойся ))
На днях, известный американский актер Морган Фриман записал видео-обращение в котором обвинил Путина и Россиию в нападении на США! Мы ему ответили!
Отсюда
На днях, известный американский актер Морган Фриман записал видео-обращение в котором обвинил Путина и Россиию в нападении на США! Мы ему ответили!
Отсюда
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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те же самые ахеджакнутые ,что и у нас Миронов,серебрянников,Чулпан,став прикормленными миллионерами,они не задумываясь участвуют в лицедействе на стороне кормящих их.А мы растерянно помним их роли,образы которые нам нравились.Поистине -не сотвори кумира.Я сейчас в принципе не могу видеть и слышать всю эту культурную тусовку.Американцы, как и украинцы всеравно не услышат правды,она им не нужна,им удобнее в своем созданном мире,силяви
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Меня всегда удивляет, что люди всерьез воспринимают высказывание актеров, певцов, танцоров … и. т. п. Как правило это люди малообразованные, в лучшем случае у них есть музыкальное образование или какие-то курсы актерского мастерства(к американским актерам это не относится – у них и этого нет). Кроме того это, как правило люди эмоционально нестабильные с гипертрофированным чувством собственной значимости.
Если вспомнить историю, то до 19го века это были люди презираемые. Всех их называли одним словом – паяц. Только во второй половине 19го века, в следствии развития средств массовой информации, кино, театра… они стали получать известность, их искусство стало востребованным и модным.
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Меня именно поразило что этот актёр негр! Знаете ну мы то неплохо всё таки знаем историю США и про рабство и про то что ещё в 70гг там негров за людей не считали, что и сейчас полицейские устраивают отстрел именно за то человек негр. И вот это негр вдруг начинает петь о свободе и равенстве в США которому мешает именно Россия и лично Путин! Это какой же надо быть тварью рабской и именно скотом? Вспомните Скандализу Райс, как она защищала эстонских фашистов. Это просто сумасшествие пиндоских нигеров, может и правда их место рабов в той системе ценностей.
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Воспринимать всерьёз высказывание актёра, да ещё негра, по крайней мере, просто легкомысленно…
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Дело не в нас, мы посмеялись и всё, дело в западном обществе, вот так промывают мозг молодому поколению американцев и европейцев. В американских школах некоторые учителя объясняют школьникам что атомные бомбы на Японию США сбросили по требованию СССР. 70% японцев считают что их бомбил СССР! Европейцам внушают что их предки все были изнасилованы в 1945 году русскими варварами! По тому вот с такими надо вступать в дискуссии и ставить их на место.
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К 2028 году всё утихомирится и нормализуется…
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Этот актёр просто чёрный еврей, и он говорит, как еврей. Ну, так случается, когда мама-еврейка дала негру, как, например, Обамкина мама… А чёрные неевреи в америге это просто обезьяны, какими они были в Африке, и какими остались и сейчас. Их в кино не снимают. Поэтому для Фримана (чисто еврейская фамилия, как и имя тоже) чёрные гои всё те же обезьяны и в гробу он их видал…
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Фриман – проплаченый неофашист с примесью еврейской крови и то что он негр не должно ввергать нас в заблуждение (стереотипы вещь опасная,когда их не контролируешь), еще и фамилию выбрал себе кричащую – Свободный человек-какой же ты свободный – ты раб чужих идеологических установок, а для своих собратьев по цвету кожи – продажная шкура. Образы в кино это одно – человек в реальной жизни совсем другое. Не сотворите себе кумира!
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Очевидно у Фримана совсем плохо с гонорарами стало…