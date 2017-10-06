Ах, какой прекрасной была бы Россия без советской власти, — много лет говорили нам ее противники, — Ах, какой замечательной была бы Россия без большевиков… ах, как быстро развивалась бы Россия, если бы не советы…

Ну вот, нет советской власти — и что?

26 лет уже нет ни советской власти, ни большевиков.

Даже больше, потому что советской власти в ее советском понимании не стало еще при Горбачеве. А большевиков не стало еще раньше. Ни Брежнев, ни тем более Горбачев большевиками уже не были — один был партийным буржуа, а второй социал-демократом западного образца. Но не суть.

Суть в том, что ни советской власти, ни большевиков нет уже более четверти века.

Поэтому давным-давно пора отбросить частицу "бы" и не гадать, какой была бы Россия без советской власти и большевиков, как быстро она развивалась бы без советов.

Хватит гадать, можно уже просто взять и посмотреть вокруг.

Вот она, Россия без советской власти — кругом.

В телевизоре, в выступлениях президента, в магазинах, на дорогах, на работе, дома — повсюду.

Закрытые заводы, на месте которых построены либо склады, либо торговые центры — это и есть Россия без советской власти. Закрыты сотни, даже тысячи заводов, а сколько построено новых, современных, эквивалентных закрытым?

Абсолютное большинство товаров, если не брать в расчет продукты питания — это импорт. А откуда он берется? Покупается за валюту. А откуда валюта? От продажи нефти и газа. Отсюда и сырьевая экономика, отсюда и зависимость от западных "партнеров", отсюда и вся политика, которая балансирует между интересами Запада и интересами сырьевых корпораций. Это и есть Россия без советской власти.

Может быть вы думаете, что у нас президент какой-то не такой, а если на его месте окажется какой-нибудь другой, то все изменится?

А откуда какой-нибудь другой президент возьмет валюту, чтобы можно было закупать за рубежом все то барахло, которое вы видите в магазинах и торговых центрах?

Любой президент от демократии, будь то Навальный или Жириновский, Медведев или Касьянов, Явлинский или Павлинский — любой будет вынужден кланяться сырьевым корпорациям как основным источникам валюты и западным партнерам как основным клиентам этих самых сырьевых корпораций и поставщикам готовой продукции, потому что без тех и других, без балансирования на их интересах — все торговые центры и магазины быстро опустеют — даже не за год, а за считанные месяцы.

Это и есть Россия без советской власти — сырьевой придаток Запада, руководство которого вынуждено балансировать между интересами западных партнеров и сырьевых корпораций, то есть пресмыкаться перед теми и другими, стараясь делать это как-нибудь не слишком заметно.

Даже продуктами питания Россия без советской власти обеспечивает себя едва ли наполовину.

Молочная продукция наполовину состоит из пальмового масла. Птицефабрики работают преимущественно на импортном инкубаторном яйце. Половина говядины — импортная. Состав колбасных изделий опять же вызывает массу вопросов и сомнений.

И хлеб пекут из муки низких сортов, потому что наиболее качественное зерно отправляется на экспорт — так получается выгоднее, ведь зарубежные покупатели платят валютой.

Вот вам Россия без советской власти.

Дороги, которые строятся по европейским тарифам, но при этом требуют ежегодного ремонта, хорошие платные дороги и плохие второстепенные, которые не ремонтировались с советских времен — все это опять же Россия без советской власти.

Правительство, которое вводит транспортный налог, обещая отменить акцизы на бензин, но ничего в итоге не отменяет, а только вводит новые налоги, потом создает систему Платон, потом повышает акцизы, а потом строит платные дороги, потому что не может ремонтировать бесплатные ввиду тотального воровства — это тоже Россия без советской власти.

Жулики и воры, занявшие все ключевые должности на всех уровнях власти — вот она, Россия без большевиков, без советской власти, без Сталина и его репрессий.

Россия, в которой не расстреливают за хищения в особо крупных размерах — это Россия с жуликами и ворами, борьбу с которыми ведут такие же жулики и воры во главе с самым главным жуликом.

Вы хотели увидеть Россию без репрессий и ГУЛАГа?

Вот, вы ее получили, полную жуликов и воров.

Хотели увидеть Россию без советской власти?

Смотрите — она вокруг вас!

В коммунальных платежах, в платном образовании, платной медицине, в ценах на лекарства… в системе дебилизации под названием ЕГЭ и в выборах без выбора, к которым готовит система ЕГЭ, обучающая выбирать один вариант из предложенных и не задумываться о существовании иных возможностей — это и есть Россия без советской власти, Россия без клятых большевиков.

Россия без советской власти — это Донбасс, разделенный надвое и живущий под обстрелами, в состоянии полной неопределенности на протяжении трех последних лет. Это прямое следствие ликвидации советской власти и выстраивания сырьевой экономики, при которой Кремль вынужден кланяться западным партнерам, потому что без них нечем будет затарить полки магазинов, не на что будет купить импортные товары, негде будет взять валюту, некому будет продавать нефть и газ.

Россия без советской власти — это Россия, которая вынуждена побираться и кланяться Западу, кланяться и побираться, потому что собственное производство разрушено и распродано, а что не распродано — заложено и закредитовано.

Россия без советской власти — это страна папуасов, которые продают свою землю, покупают разнообразные побрякушки и страшно этим гордятся.

Кто-то говорил, что Россия без советской власти будет развиваться подобно западным странам — так покажите, где это развитие? В чем оно заключается?

Что в России без советской власти развивается, кроме сырьевого сектора? Банки? Так даже они в последнее время начали закрываться, потому что для обслуживания сырьевой экономики слишком много банков не нужно.

Строительный сектор, который одно время более-менее развивался — и тот давно уже забуксовал. В Москве целые микрорайоны не заселены и не подключены к коммуникациям. Миллионы квадратных метров жилья, которыми хвастается правительство — едва ли наполовину заселены, большая часть пустует, потому что у народа нет денег на покупку этих квартир.

Что развивается в России без советской власти?

Может быть наука? Нет, не заметно. Сколково и Роснано — это не наука, а пшик, дорогое очковтирательство и распил бюджета, воровство и вредительство, за которое при советской власти полагался расстрел.

Может быть развивается спорт? А какой? Олимпиада за 50 миллиардов долларов, которая стала в 5 раз дороже летней (!) в Рио и в 10 раз дороже предыдущих зимних — это не развитие спорта, а опять же дорогое очковтирательство, только уже на спортивной основе. И опять же воровство, за которое при советской власти опять же полагался расстрел. Впереди у нас еще одно подобное очковтирательство под названием ЧМ по футболу, на котором наша сборная даже из группы не выйдет, судя по ее текущему уровню. И за это Россия платит 30 миллиардов долларов, чтобы посмотреть, как сборная мучительно и безуспешно пытается выйти из группы на собственном газоне.

Ни в футбол, ни в хоккей после советской власти играть лучше не стали. И учиться лучше не стали. И наукой заниматься лучше не стали. И ничего другого лучше делать не стали. Только хуже.

Может быть научились делать автомобили?

Нет, не научились. Наоборот разучились. При советской власти был создан автомобиль Победа — очень хороший для своего времени автомобиль. Москвич для своего времени тоже был неплохой. ВАЗ 2101 был улучшенной версией Фиата — улучшенной! А что сегодня? Лада Иксрей на базе Рено Сандеро? Автомобиль, у которого даже название импортное и который невозможно выпускать без импортных комплектующих?

Может быть самолеты научились делать?

Нет, опять же разучились. Ни Суперджет, ни МС-21 полностью российскими не являются. И вряд ли их можно сравнить с Ил-86 по летным характеристикам и надежности.

Так где оно, развитие России без советской власти?

Без советской власти в России развиваются только гаражи таможенников, виолончели придворных музыкантов и прочие шубохранилища. И еще развиваются участники рейтинга Форбс. Все остальное только деградирует.

Россия без советской власти — это остатки советской космонавтики, советского вертолетостроения, советского ракетостроения, советской оборонки, советской инфраструктуры, а также советского нефтегазового комплекса, за счет эксплуатации которого и покупается все то, чем набиты склады и торговые центры, построенные на месте снесенных заводов.

Россия без большевиков — это демократия западного образца, балансирующая между интересами западных партнеров и сырьевых корпораций, пресмыкающаяся и преклоняющаяся, которая не станет иной ни с Навальным, ни с Овальным, ни с Явлинским, ни с Мединским, ни с Жириновским, ни с Постниковым — ни с кем из демократов, потому что сырьевая экономика всегда будет порождать сырьевую политику, а иной экономики при отрицании советского опыта в России построить нельзя.

Россия без ГУЛАГа — это страна жуликов и воров, потому что остановить тотальное воровство уговорами и трехмесячными сроками нельзя. Да и четырехлетними в общем-то тоже. Потому что украсть десять миллионов и отсидеть за них четыре года намного проще, чем заработать те же десять миллионов честным трудом.

20 миллионов нищих, живущих менее, чем на 9000 рублей в месяц и еще 50 миллионов бедных, живущих вблизи этого уровня — вот, что такое Россия без советской власти.

Инновационная экономика на словах и сырьевая на деле, резервы в американских облигациях, 500 миллиардов долларов корпоративного долга, зависимость от импорта по всей линейке непродовольственных товаров и в половине ассортимента продуктов питания — вот, что такое Россия без советской власти.

Донбасс, Приднестровье, никем не признанный Крым, Абхазия, Осетия, Чечня, миллионы русских, оказавшиеся за границей, сокращение носителей русского языка на 50 миллионов человек за четверть века — вот, что такое Россия без советской власти.

Наркомания, депопуляция, мигранты, отток капитала, отток мозгов, дебилизация населения, проституция, города-призраки и мертвые деревни — это тоже Россия без советской власти.

Включите телевизор, посмотрите — большая часть репертуара состоит из непотребства, по всем каналам идет реклама, построенная на пропаганде пороков — алчности, жадности, тщеславия, зависти, обмана, честолюбия, корысти, эгоизма, похоти — вот она, Россия, которая избавилась от богоборческой советской власти — вернулась ли она к христианству? Нет, она просто надела крестики, но при этом стала еще аморальнее, чем когда-либо. Никогда при советской власти не было в России столько пороков и непотребства, столько низости и пошлости, столько безнравственности, сколько стало сейчас.

Никогда при советской власти не воровали так много, так нагло, так цинично, так вдохновенно, как сейчас. Никогда при советской власти воровство не было нормой жизни, правилом поведения во власти и бизнесе, необходимостью для достижения успеха и высокого социального статуса.

Вот она, православная Россия без советской власти — одной рукой она крестится, а другой ворует, крестится и ворует, крестится и лжет, крестится и пропагандирует насилие, стяжательство, пошлость, похоть — все существующие пороки, во всех доступных формах.

Россия без советской власти превратилась в страну, которую интересуют деньги и еще раз деньги, деньги и барахло, любыми способами, любыми средствами — отсюда и безудержное воровство, отсюда и предательство, подлость, ложь, отсюда и все остальное.

Отсюда и сырьевая экономика как способ получать максимальную прибыль с минимальными издержками, быстро и стабильно.

И не надо думать, будто придет на смену Путина кто-то другой, Навальный или Явлинский, Миронов или Зюганов, Рогозин или Барагозин — и он-то все изменит. Не изменит!

Проблема не в одном человеке — проблема в системе!

Проблема в буржуазно-демократической, капиталистической системе, в которой деньги превыше всего, в которой обогащение ничем не ограничено, в которой все приватизируется, а приватизированное свободно продается и деньги свободно выводятся за рубеж.

Проблема носит системный характер и не может быть решена заменой одного человека, даже на самом высоком посту.

Поэтому никогда при капитализме Россия не станет другой.

Никогда при капитализме Россия не будет лучше, чем сейчас, потому что в интересах капитала всегда будет продажа нефти и газа, леса и угля, земли и воды — всего, чем богата Россия. Всегда в интересах капитала будет оболванивание населения, дебилизация, замена русских мигрантами, замена русского языка иностранными, хранение резервов в американских облигациях, импорт готовой продукции, строительство торговых центров вместо заводов и реклама, построенная на самых низменных чувствах, на потакании всем известным человеческим порокам в самой разной форме.

Хотели видеть Россию без советской власти?

Ну вот, смотрите!

Смотрите и знайте, что не появись советской власти сто лет назад — Россия еще раньше стала бы такой.

Все, что вы видите сегодня в России — это придумали не Путин и не Ельцин — это обыкновенный капитализм в условиях страны, богатой полезными ресурсами и дураками. И только советская власть знала, как применять то и другое на благо народа. Иногда это было жестоко, но с жуликами и дураками по-другому нельзя.

Не нравилась советская власть, да?

Ну вот вам Россия без советской власти…

Источник: nnm.me