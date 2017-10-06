Поединок о трагедии 1993 года

В октябре 1993 года в Москве пролилась кровь. Гражданской войны не получились, а к ней активно подталкивали, её провоцировали. Кто? Те же силы, что спровоцировали гражданскую войну на Украине.



Анализируя события, которые произошли в 1993 году в Москве и сравнивая их с событиями 2014 года в Киеве, не сложно увидеть много общего. И там и там были неизвестные снайперы, которые своим огнём довели ситуацию до максимального накала. И там и там победили силы, на которые делал ставку Запад. Разница только в том, что в Киеве Запад руками националистов сверг президента Януковича, а в Москве, наоборот, поддержал президента Ельцина. При этом в обоих случаях была грубо нарушена Конституция государства – по сути произошёл государственный переворот.

Трагические события октября 1993 года обсуждались в программе «Поединок» с Владимиром Соловьёвым 5 октября 2017 года. Ваш покорный слуга был приглашён в качестве секунданта А.А Проханова.

Полное видео программы (мои слова с 25:05 минуты):

Мои слова в программе:

Источник: nstarikov.ru