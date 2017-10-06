«Поднимается земля и закипают реки»: проснулся вулкан, способный уничтожить половину США (ФОТО, ВИДЕО)
Супервулкан Йеллоустоун, который находится на северо-западе США, проснулся.
Точка кипения в его кальдере сегодня достигла критической отметки, что грозит не только уничтожением значительной территории Соединенных Штатов, но и глобальной катастрофой на всей планете.
Первыми последствиями активности супервулкана сейсмологи и специалисты Геологической службы США называют землетрясения в Айдахо. При этом знаменитый гейзер выбрасывает в атмосферу большое количество пара и дыма.
Непривычное поведение гейзера ученые рассматривают как явный признак повышенной температуры в его недрах, что также может привести к мощному взрыву старого вулкана.
На территории заповедника, где расположен Йеллоустоун, буквально поднимается земля и закипают реки. На активность вулкана отреагировали и животные, начавшие миграцию.
Источник: rusvesna.su
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Так вот для этого они зачищают землю от аборигенов в государстве Украина! Уже все производства выведены за рубеж, вся армия на базах за рубежом, многие утверждают что форт Нокс пустой от туда всё вывезли, так что они уже готовы к большому шухеру.
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Интересно все же поставить вопрос – проснулся или разбудили?