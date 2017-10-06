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«Поднимается земля и закипают реки»: проснулся вулкан, способный уничтожить половину США (ФОТО, ВИДЕО)

03:30. 6 октября 2017 Просмотров - 882 3 коммент. Опубликовал:
«Поднимается земля и закипают реки»: проснулся вулкан, способный уничтожить половину США (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Супервулкан Йеллоустоун, который находится на северо-западе США, проснулся.

Точка кипения в его кальдере сегодня достигла критической отметки, что грозит не только уничтожением значительной территории Соединенных Штатов, но и глобальной катастрофой на всей планете.

Первыми последствиями активности супервулкана сейсмологи и специалисты Геологической службы США называют землетрясения в Айдахо. При этом знаменитый гейзер выбрасывает в атмосферу большое количество пара и дыма.

Непривычное поведение гейзера ученые рассматривают как явный признак повышенной температуры в его недрах, что также может привести к мощному взрыву старого вулкана.

На территории заповедника, где расположен Йеллоустоун, буквально поднимается земля и закипают реки. На активность вулкана отреагировали и животные, начавшие миграцию.

Источник: rusvesna.su

Метки: русская весна — the future
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3 коммент.»

  • 4320 3864
    Вячеслав 6 октября 2017 в 11:55 Ссылка Пометить
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    Вот теперь пиндосня заглотнёт свой язык до самого ануса…

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    • 3223 2615
      Ирбис Вячеслав 6 октября 2017 в 14:10 Ссылка Пометить
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      Так вот для этого они зачищают землю от аборигенов в государстве Украина! Уже все производства выведены за рубеж, вся армия на базах за рубежом, многие утверждают что форт Нокс пустой от туда всё вывезли, так что они уже готовы к большому шухеру.

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  • 683 485
    Oblichitel 6 октября 2017 в 13:57 Ссылка Пометить
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    Интересно все же поставить вопрос – проснулся или разбудили?

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