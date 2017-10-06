«Поднимается земля и закипают реки»: проснулся вулкан, способный уничтожить половину США (ФОТО, ВИДЕО)

Супервулкан Йеллоустоун, который находится на северо-западе США, проснулся.

Точка кипения в его кальдере сегодня достигла критической отметки, что грозит не только уничтожением значительной территории Соединенных Штатов, но и глобальной катастрофой на всей планете.

Первыми последствиями активности супервулкана сейсмологи и специалисты Геологической службы США называют землетрясения в Айдахо. При этом знаменитый гейзер выбрасывает в атмосферу большое количество пара и дыма.

Непривычное поведение гейзера ученые рассматривают как явный признак повышенной температуры в его недрах, что также может привести к мощному взрыву старого вулкана.