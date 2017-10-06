Онлайн-встреча с автором книги “Честь” 03.10.2017

00:01:16 — Вопрос о биодобавках в питании

00:07:24 — Что такое иммунитет. Как повысить иммунитет ребёнка

00:16:14 — Духовный уровень Фиделя Кастро

00:16:32 — Вопрос о кастовой системе Индии

00:25:41 — Вопрос про обряд венчания

00:33:53 — Духовный уровень Шемшука и Кунгурова

00:36:20 — Про сегодняшнее «родноверие»

00:40:50 — Духовный уровень волхва Велеслава

00:43:03 — Вопрос о внешней разведке в государстве Чести

00:49:41 — Что такое «духовное развитие»

01:09:57 — Государственные символы в империи Чести

01:14:19 — Влияние некоторых поп-певцов на домохозяек

01:21:08 — Вопрос о «разумности» чувств

01:23:53 — Вопрос о «близнецовых пламенах»

01:29:12 — О «вселенских партнёрах»

01:31:31 — На каком уровне Души Совесть побуждает к действию

01:32:45 — Поднятие патриотического духа у славян

01:49:00 — Духовный уровень Антонио Гауди и Ричарда Бакминстера Фуллера

01:50:03 — Вопрос о передаче болезней по наследству

01:53:11 — Вопрос о родовых проклятьях

01:58:17 — О процентном соотношении восходящих, нисходящих потоков и стожаров в Кастах

02:01:12 — Какие дети рождаются при искусственном оплодотворении

02:02:58 — О выражениях «Аз Есмь» и «Я есть»

02:04:49 — Все ли Варны могут заниматься «целительством»

02:06:35 — Вопрос об энергии «кундалини»

02:12:10 — Отношение к Шри Ауробиндо