Онлайн-встреча с автором книги “Честь” 03.10.2017
00:01:16 — Вопрос о биодобавках в питании
00:07:24 — Что такое иммунитет. Как повысить иммунитет ребёнка
00:16:14 — Духовный уровень Фиделя Кастро
00:16:32 — Вопрос о кастовой системе Индии
00:25:41 — Вопрос про обряд венчания
00:33:53 — Духовный уровень Шемшука и Кунгурова
00:36:20 — Про сегодняшнее «родноверие»
00:40:50 — Духовный уровень волхва Велеслава
00:43:03 — Вопрос о внешней разведке в государстве Чести
00:49:41 — Что такое «духовное развитие»
01:09:57 — Государственные символы в империи Чести
01:14:19 — Влияние некоторых поп-певцов на домохозяек
01:21:08 — Вопрос о «разумности» чувств
01:23:53 — Вопрос о «близнецовых пламенах»
01:29:12 — О «вселенских партнёрах»
01:31:31 — На каком уровне Души Совесть побуждает к действию
01:32:45 — Поднятие патриотического духа у славян
01:49:00 — Духовный уровень Антонио Гауди и Ричарда Бакминстера Фуллера
01:50:03 — Вопрос о передаче болезней по наследству
01:53:11 — Вопрос о родовых проклятьях
01:58:17 — О процентном соотношении восходящих, нисходящих потоков и стожаров в Кастах
02:01:12 — Какие дети рождаются при искусственном оплодотворении
02:02:58 — О выражениях «Аз Есмь» и «Я есть»
02:04:49 — Все ли Варны могут заниматься «целительством»
02:06:35 — Вопрос об энергии «кундалини»
02:12:10 — Отношение к Шри Ауробиндо