Нас объявили уродами. Об одной очень глупой идеологии

Знаете, чем сегодняшние большевики отличаются от большевиков 1917 года?В 1917 году история до 1917 года была поделена на хорошую и плохую: царь и богачи – насильники, народ – жертва. В 1991 году история с 1917 до 1991 года объявлена плохой полностью: уродами, оказывается, были все, кто жил в СССР. И весь СССР полностью был уродским. Люди появились только в новой России.В нынешнем году как-то особенно активизировались ненавистники «совков».Почти ежедневно в том или ином издании активно разоблачают ужасную советскую еду и пустые полки продмагов.При этом, авторы разоблачений даже не задумываются, каким образом на таком скудном и некачественном рационе, как они живописуют, «совкам» удалось не только выжить, но и размножиться, увеличив население бывшей царской России на 57 миллионов человек с 1917 по 1991 год – то есть за 74 года.И это несмотря на Гражданскую и Великую Отечественную войны, а также репрессии 1937 года.Мы вот прожили в новой России при качественном питании и полном изобилии 26 лет, а население бывшей РСФСР за это время не увеличилось, а уменьшилось со 148 миллионов человек в 1991 году до 146 миллионов в 2017 году – уменьшилось на 2 миллиона человек.Сейчас борцы за свободу от памяти о проклятом «совке» рьяно взялись за советское образование. Опровергают аксиому «cоветское образование было лучшим в мире».«Грустность нашего советского образования заключалась в том, что оно было нацелено прежде всего на память. От ребенка требовалось слушать и запоминать, а не создавать что-то свое. В школьных задачах все было дано в условии, рассуждать просто не нужно», – сообщает нам академик Российской академии образования, психолог Александр Асмолов.Видимо, каким-то чудом или просто совершенно случайно необученным рассуждать советским школьникам удавалось из года в год побеждать в личном и командном зачете на международных олимпиадах по физике и математике в 1960 – 1970-е годы.То ли дело сейчас – школьные задачи рассуждать учат, а с международными олимпиадами как-то не заладилось: по математике Россия в нынешнем году спустилась на 11 место, по физике в прошлом году была четвертой, в нынешнем году, наконец, догнала Китай, Корею и Сингапур по количеству золотых медалей, а по месту на пьедестале почета – ясности нет.Или вот, взялся рассказывать нам о строительстве высоток в послевоенной Москве телеканал «История». Взялся, вроде не с целью разоблачения Советской власти, а с целью просвещения. И сообщает устами автора фильма – напрактиковавшейся в программе «Намедни» журналистки Елизаветы Листовой, 1971 года рождения: «Голод из-за неурожая 46-го. Засуха, погубившая хлеб, погубила и миллион жизней».Откуда взяла автор фильма этот миллион погубленых голодом жизней в 1946-м году? Из каких статистических данных?Переписи населения СССР между 1939 и 1959 годами не было. Достоверных статистических данных нет вообще. Есть лишь субъективные оценки и домыслы. И википедия, куда все это попадает.Зачем телеканал «История» сообщает недостоверную информацию об СССР, в которой сюжет документального фильма вовсе не нуждается?Впрочем, этот вопрос скорее риторический.Поток искуссной и безыскусной лжи, которым с 1991 года поливают наше общее с авторами недостоверных сочинений прошлое нужен, чтобы доказать: СССР необходимо было разрушить.Иначе всех активистов развала государства пришлось бы отдать под суд за действия, приведшие к массовой гибели людей: минус два миллиона жителей России за 26 лет, прошедшие с момента развала СССР.А ведь в СССР были еще 14 республик, и у них тоже есть своя гибельная статистика.Под суд деятелям перестройки (включая тех, кто ее пропагандировал, подпевал и подтанцовывал) идти не хочется. Именно поэтому им кажется жизненно важным как можно скорее стереть память об СССР у всех, кто в этой стране родился и вырос.Вот, получилось же у Украины, небезосновательно считают они и, не стесняясь, доедают советское наследство.Однако есть отличия между постсоветскими процессами на Украине и в России.Чтобы оправдать разрушение СССР в глазах советских граждан, каждой из союзных республик нужна была веская причина.Украина, как и остальные тринадцать советских республик, взялась строить свою независимую государственность на основе идеологии национализма. Именно поэтому политика национальных государств, возникших из бывших национальных республик СССР страдает русофобией.РСФСР не могла использовать национализм в качестве идеологии, иначе бы она распалась, как СССР. Поэтому идеологической основой ее новой государственности стал антисоветизм. Он лег на хорошо подготовленную перестройкой 80-х почву.Граждан России заставляли сомневаться и каяться во всем, что было им дорого – в героях, на которых равнялись, в культурных символах, в семейных ценностях. Вся доперестроечная жизнь страны была осмеяна, опошлена, вывернута наизнанку, искажена до неузнаваемости. Народу решительно и настойчиво годами промывали мозги.Однако реально стереть память не так-то просто. Можно внушить человеку новое толкование событий, о которых он читал или знает понаслышке. Память же о событиях, в которых человек участвовал сам, стирается лишь смертью. Потому что эти факты зафиксированы не только в мыслях и переживаниях, они – в движениях, в физических ощущениях, в звуках, в запахах. Память о лично пережитом сложна и многомерна.И вот выяснилось спустя 20 лет после перестройки, что большинство жителей России – нормальные люди, и они отлично помнят свое прошлое в СССР со всеми его хорошими и плохими сторонами. Помнят «сосательные» конфеты «Взлетные» в синих бумажных фантиках и шоколадные трюфели «Москва вечерняя» – в красных, с алюминиевой фольгой. Не забыли разливную сметану по рублю двадцать, молоко, простоквашу и ряженку в стеклянных бутылках с цветными крышечками из фольги. Помнят запах булочно-кондитерских с хлебом и булками на деревянных полках, ванильно-вафельный аромат фанерных ящиков с мороженым за 19 копеек. Не забыли пьяных сантехников, трезвых милиционеров, циничных начальников, бойких комсомольцев, коммунистические субботники на Пасху и запах горохового супа в детсаду.Они не идеализируют хорошее и, пройдя жизненную школу 90-х, научились не демонизировать плохое.Это-то и расстраивает яростных ненавистников «совка».Среди ненавидящих СССР есть люди разные. Одни – больные, другие – кем-то обиженные или чем-то обойденные, третьи ненавидят и осуждают по незнанию и заблуждению, для четвертых ненависть к «совку» – просто бизнес.Четвертые – самые рациональные, они действуют только по команде. Первые и вторые – самые яростные, иногда невостребованно талантливые, зажигающие своей яростью третьих.К сожалению, ярость в стирании памяти о проклятом «совке» оборачивается против самих стирателей. Они начинают верить в собственную ложь. И теряют способность рассуждать логически. Вместе с логикой утрачивается и связь с реальностью. Отсюда и вылезает у таких искреннее желание как можно скорее произвести Холокост «совков». Они искренне верят, что имеют на это право.Ответкой им прилетают в соцсетях комментарии типа «Антисовки – не люди».Очень глупая политика антисоветизма резко поляризовала российское общество. Успеха она добилась лишь в технологической деградации нашей страны. И мы только начинаем из этой деградации выползать.Как выразился вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин, наши производства обновляются, и молодые характеры идут к станку на оборонном заводе ВОПРЕКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОПАГАНДЕ.Вице-премьер правительства России видит, что на государственных каналах лгут о нашем прошлом и настоящем, и ничего не может с этим поделать. «Есть ли вообще на каналах государственного и полугосударственного ТВ журналисты, продюсеры, руководители, кто думает о будущем страны? Или важнее «форматы», закупленные за рубежом телешоу и прочие ваши придумки, скрывающие вашу лень, бесталанность, глубокую и неискоренимую вашу русофобию и презрение ко всему, созданному отечественным трудом и великой культурой России?» – горько вопрошает он.Но лгут ведь не только телеканалы. Лгут спектакли перелицованной классики в государственных театрах, лгут снятые за госсчет фильмы в кинотеатрах, лгут бестселлеры в книжных магазинах и библиотеках.Эта ложь опасна тем, что создает иллюзию жизни. А в это время в реальной жизни страна теряет тех, кто мог бы делать машины и механизмы, управлять котельными и электростанциями, строить ускорители и исследовать Вселенную.Страна теряет то, чего уже достигла в прошлом и что нам пригодилось бы в будущем.Смеялись над нецивилизованными советскими домохозяйками за то, что они стирали полиэтиленовые пакеты, чтобы использовать их многократно? Смеялись. Сегодня цивилизованные европейские страны одна за другой запрещают использование одноразовых полиэтиленовых пакетов.Издевались над кондовыми советскими стеклотарами? Издевались. Сегодня в каждом супермаркете Германии и Чехии стоят автоматы для приема стеклянных и пластиковых бутылок.Не нравилась коричневая упаковочная бумага в советских промтоварных магазинах? Тогда, может, вам понравится получать нижнее белье в европейских универмагах вообще без упаковки? Или в несгибаемых коричневых кульках из экологически чистого картона за дополнительную плату?Пока Европа использует «совковые» технологии, чтобы избежать отходов, в хохочущей над уродским «совком» России не знают, куда девать мусор.Поэтому у меня есть предложение к борющимися с уродами людям остановиться и успокоить измученные борьбою нервы.Вы просто ничего не делайте. Отдохните, люди, в сторонке.А уроды, как им положено, пока расчистят авгиевы конюшни.Они привычные.Они справятся.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com