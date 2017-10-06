Масштабная колонизация космоса необходима для сохранения Человека

Почему ещё до этой войны, Второй мировой, наши предки смогли самоотверженным трудом восстановить полуразрушенную войну? Ответ видится в осознании следующего: предки, по крайней мере начиная с ХVIII века, жили в достаточно суровых условиях. Которые закаляли характер и волю, поддерживая высокий уровень нравственности. Потому и выиграли они и Первую Отечественную, 1812 года, и не сдались в Первую мировую, и в Гражданской победили иностранных интервентов, и Великую Отечественную завершили со славой. И снова страну из разрухи вытащили, причём в рекордно короткие сроки. А затем… Затем власти стали говорить „о благосостоянии”, „о повышении уровня материального обеспечения советского народа”. И сознание народное переключилось на обустройство комфортного быта, на удовольствия, на наслаждение от безбедной жизни…

Вы никогда не задавались вопросом, почему наши деды и прадеды победили в жестокой войне с Европой, а мы, их внуки и правнуки, терпим либероидный режим, установившийся на планете?



Впрочем, это уже была не жизнь, а комфортное… существование. И стали мы терять прочность хребта: ведь закалка воли и характера по наследству не передаётся!



В общем, комфорт и материальное благосостояние незаметно перевели общество, как говорил Кургинян, в состояние „ням-ням”. Общество „ням-ням”.



Кстати, все известные в истории империи распадались, когда этот самый общий уровень комфорта её жителей был достаточно высок. Когда было вдоволь и хлеба, и зрелищ.



Получается, что без суровых испытаний люди мельчают. Но значит ли это, что следует периодически эти испытания устраивать, например, серьёзные войны?



Вряд ли это нормальный выход. А вот покорение космоса, которое невозможно без прохождения тех же самых испытаний, но без братоубийства, это могло бы быть той закалкой для страны, которая формирует настоящих людей.



Ведь масштабное покорение космоса – это грандиозная задача для всей страны! Тут потребуется и форсированное развитие науки и технологий (а значит, непростые условия для работы учёных, инженеров и рабочих), тут и колоссальные масштабы строительства космических баз – в это будет вовлечена практически вся страна.



Тут будет место и подвигам, и неизбежным при освоении новых пространств жертвам. В общем, появится ныне утерянный накал творческих страстей, необходимость высокой самоотдачи, коллективной работы, – всего того, что требуется для той самой закалки характера и воли народа.



Вот и получается, что без колонизации космоса человечество обречено на вырождение. Что постоянно и доказывает история как прошлых веков, так и нашего времени.

*

Вспоминая первые спутники



Я – представитель первого послевоенного поколения. Ровесник не столько Победы, сколько атомной бомбы: родился между первым её испытанием и Хиросимой. И на мою золотую и впечатлительную юность пришлось начало космической эры.

14 апреля 1961 года был на Красной площади, встречая Ю. А. Гагарина. Смотрю документальные кадры того исторического дня с особым чувством, которое с годами только усиливалось. Вот, где-то и я здесь – поблизости от молодого матроса с таким прекрасным лицом, приветствующего первого космонавта Земли. Передо мной всё высшее руководство страны, но я жадно впитываю в память только Гагарина. Перевожу на зрелый язык мои тогдашние юношеские чувства: кто в наше время помнит сильных мира сего, отрядивших экспедицию Колумба? А Колумб – навсегда! Так же навсегда и Гагарин!

Но теперь хорошо известно, как советское руководство рисковало жизнями первых космонавтов ради первенства в гонке с США. Сорвись гагаринский старт 12 апреля, 4 мая первым космонавтом Земли стал бы американец А. Шепард. Пусть не в орбитальном полёте, а в суборбитальном, но первым. Гагаринский полёт на «Востоке-1» был седьмым стартом этого корабля, а из шести предыдущих беспилотных три были неудачными. Гибельными для четырёх подопытных собак. Н. С. Хрущёв тогда самолично и «на полном серьёзе» изобрёл лозунг: «Социализм – стартовая площадка космонавтики!» Сам же Гагарин с юмором назвал себя первым человеком после последней собаки. Но какая доля истины была в этой шутке!

Что до первого спутника, то его ожидали с лета 1957 года. С 1 июля у учёных начался Международный геофизический год интенсивных интрнациональных исследований. В него СССР вступил со своей уникальной немагнитной парусной шхуной «Заря» для исследований магнитного поля Земли в акватории Мирового океана. В июле того года было объявлено также о том, что СССР готовит к запуску и первый искусственный спутник Земли.



После успешного испытания в конце августа ракеты Р-7 КБ С. П. Королёва на межконтинентальную баллистическую орбиту открылась «финишная прямая» к первому спутнику. Так сказать, в рабочем порядке, без лихорадочной гонки за первенство, рискуя человеческими жизнями.



Американская программа под руководством В. фон Брауна тогда сильно отставала от советской. Первый американский спутник весом в 14 килограмм полетел только в январе 1958 года после первых двух советских спутников весом 86 и 507 килограмм соответственно.

Спутник был запущен вечером в пятницу 4 октября 1957 года. Впервые о нём сообщили утром следующего дня. Тогда субботы ещё были рабочими днями, укороченными на час. Осень того года была тёплой и на эти дни пришёлся пик золотой осени. Для школьников моей подмосковной Балашихи отменили занятия и с утра организовали работу в ближайших лесах и городском парке по уничтожению кладок бабочки непарного шелкопряда в основании почти каждого пятого дерева.



Мазали эти кладки соляркой, чтобы яички задохнулись. (Но это было, как мёртвому припарки: весной из кладок, большинство которых не было обработано, вышли гусеницы, которые начисто уничтожили бы леса, если бы в начале мая их не поубивали ночные заморозки. Проблему решила сама природа и с тех пор о непарном шелкопряде в Подмосковье никто не слышал.) К обеду был дома и узнал по радио о спутнике.



Как раз в эти дни Всесоюзное радио в своих сигналах точного времени перешло от «двух тире и одной точки» на нынешние «шесть точек». И я поначалу принял их за сигналы спутника. Но вскоре дали и запись сигналов самого́ спутника. Воспринял их тогда как нечто из иного мира! И как эмоционально «резонировал» тогда с пафосом начала космической эры «Марш энтузиастов» И. О. Дунаевского, периодически звучавший по радио!

Хорошо помню и кое-какие первые комментарии учёных в тот день. В частности, на вопрос корреспондента о том, сколько времени просуществует спутник, молодой профессор-астроном А. Г. Масевич ответила, что вопрос открыт. Спутник может продержаться на орбите и несколько часов, и несколько месяцев. На практике ракета-носитель продержалась до начала декабря, а шарообразный спутник тормозился о верхние слои атмосферы медленнее и просуществовал до 4 января 1958 года.

Народный энтузиазм по поводу первого спутника тоже был немалый. Центральные газеты тогда публиковали время прохождения спутника и его ракеты-носителя (второй ступени королёвской «семёрки») над городами страны и мира. Числа 17 октября около половины пятого утра ракета-носитель могла быть наблюдаемой в Москве и области. (Крошечный первый спутник для невооружённого глаза был недоступен.)



В это время на улицах была почти половина города. В городе тогда пятиэтажки были наперечёт, подсветки практически никакой и ночное осеннее небо воспринималось, как в деревне. Появление ракеты-носителя было встречено всеобщим восторженным «ура». По яркости была 1-й величины, как шесть звёзд Большой Медведицы. (Одно время даже спутник изображали как восьмую звезду в этом созвездии.)



Тогда воспринималась поразительной сама возможность наблюдения спутников невооружённым глазом: что́ значила и сама ракета-носитель в сравнении с 300 километрами её орбиты от земли! Но такова вот сила контраста светящегося объекта на тёмном небе. По типу восприятия издалека молнии, которая на са́мом деле толщиной максимум в палец.

Второй спутник с собакой Лайкой был запущен 3 ноября. Он был встроен во вторую ступень ракеты-носителя. Газеты сообщали и о временах его пролётов, за которыми тоже было немало желающих понаблюдать.



Я же азартно копил такие наблюдения и каждое из них запоминал как уникальное – первых спутников в истории. Но уже третий спутник весом 1327 кг, запущенный 15 мая 1958 года, такого энтузиазма не вызывал, хотя газеты продолжали публиковать времена прохождений его и его ракеты-носителя. В новом доме, в который наша семья вселилась летом того года, половина квартир была временным общежитием для китайских студентов, стажировавшихся на градообразующем авиационном предприятии Балашихи.



Вот они под моим отроческим «предводительством» ликовали при виде небесного зрелища – при безразличии основной массы земляков. Трагически теперь воспринимаются те молодые китайцы. На пике маоизма 60-х годов сколько их поплатилось жизнью за эту былую стажировку в СССР!

Зимой на Пленуме ЦК Н. С. Хрущёв рассказал о том, что в адрес руководства страны стало поступать много просьб заключённых за тяжкие преступления дать им возможность искупить свою вину в качестве подопытного человека по примеру Лайки. Он прокомментировал это так: ценю эти душевные порывы, но первый человек в космосе – это не подопытное животное. Им станет достойнейший советский гражданин. Зимой 1958-го это казалось такой далёкой перспективой!

В этой связи рекомендую посмотреть в Интернете ролик научно-популярного фильма «Дорога к звёздам», вышедшего на экран между первым и вторым спутниками. (Кадры о первом спутнике в него были вмонтировали в срочном порядке в самый последний момент.) Вот какая перспектива первого пилотируемого космического полёта тогда представлялась: сразу экипаж из трёх космонавтов, сразу же с выходом в открытый космос, с планирующим спуском с орбиты и глиссирующей посадкой на море.



А по времени – типа «когда-то это ещё будет». Перспектива и тип орбитальной международной космической станции также представлены совсем не такими, как монтаж и работа нынешней МКС «Альфа». Всё на практике стало «сугубо не так» и по времени, и по технологиям.

Немало было и скептиков. Мол, зачем выбрасывать колоссальные деньги на эти спутники, от которых народу не жарко и не холодно? После войны всего 13 лет прошло. Десятки миллионов ютятся в бараках. Даже в Подмосковье во многих деревнях электричества не знают. Да вместо одного этого третьего спутника всю Балашиху можно было бы переселить в благоустроенные дома!

Тем временем специалисты обрисовывали перспективы непосредственных выходов практической космонавтики в народное хозяйство. Прежде всего, перспективу спутникового телевидения и спутниковой межконтинентальной связи. Но всё это тоже казалось тогда таким далёким! Глобальное спутниковое телевидение, да ещё цветное?! Да это почти то же, что полёты на Марс! При этом решение продовольственной проблемы в СССР казалось возможным в ближайшей исторической перспективе.



Ещё не была свёрнута сталинская программа послевоенного комплексного развития сельского хозяйства в Европейской части страны, которая уже к 1960 году не без оснований сулила бесплатные хлебо-булочные изделия. Но «по жизни» получилось обратное. К 1980 году вместо обещанного коммунизма получили Московскую Олимпиаду при тяжком продовольственном кризисе в стране.



Зато Олимпиаду транслировали по всей стране и по всему миру средствами глобального спутникового цветного телевидения!

Много других воспоминаний пробуждает однозначно славный 60-летний юбилей отечественного старта мировой практической космонавтики. Космонавтики, которая в наше время не нуждается ни в каких «оправданиях» – подобно авиации, электротехнике и радиосвязи.



И наша национальная слава того 4 октября 1957-го года затмевает наш национальный позор 4 октября года 1993-го.

С.К. Абачиев

***





Источник.