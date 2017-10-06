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Манька-облигация. Как банкиры бессовестно обманывают неопытных вкладчиков

08:51. 6 октября 2017 Просмотров - 536 2 коммент. Опубликовал:


«Мы с мамой и дочерью мечтали купить квартиру, – написала москвичка Наталья Б. – Накопили втроём 50 тыс. долларов. Через финансовую компанию, которая на рынке работает 24 года, вложили деньги в субординированные облигации крупного банка. Финкомпания объяснила, что облигация – не акция, которая может падать и расти. Это заём, то есть долг, который через 3 года вернётся с процентами. Ни о каких возможных рисках нас не предупредили – наоборот, уверяли, что это безопасно на 100%. В итоге банк, который выпустил облигации, обанкротился, и нам объявили, что облигации будут списаны. Мы дошли до суда, но вернуть удалось лишь малую часть денег».

Где пасутся жулики?

Обобрать обычного вкладчика готовы не только сомнительные «инвесткомпании», но и серьёзные банки. Сделали вклад? Ждите, что вам позвонят и предложат заработать на фондовом рынке.

«Финансовый рынок благоприятен для жулья, поскольку здесь торгуют не только деньгами и услугами, но и «воздухом», – предостерегает экономист Ирина Лапина. – Можно ли иначе называть акции – «право» на долю имущества предприятия, которую вы, скорее всего, никогда не получите, или облигации – «расписку», что предприятие заняло у вас под проценты некую сумму денег, которую оно может и не вернуть? Но есть, конечно, и мошеннические схемы в чистом виде. Например, рынок Форекс, где мошенничество – само утверждение, что на курсах валют может зарабатывать кто-то ещё, кроме банков-гигантов, оперирующих огромными суммами. Или запрещённые в некоторых развитых странах бинарные опционы – по сути лотерея, попытка угадать будущую цену актива. Компании, таким образом привлекающие инвесторов, напоминают финансовые пирамиды».

«Сейчас готовится строительство пирамиды на основе так называемых криптовалют (виртуальных монет. – Ред.), – прогнозирует брокер, бывший топ-менеджер крупного банка Николай Халистов. – Биткоины (самая популярная из криптовалют. – Ред.) понижают в цене для последующей раскрутки среди простачков. С криптовалютами, как на Форексе, выигрывают крупные игроки, а мелких просто обирают».

«Россия стала притоном мирового финансового жулья – у нас прекрасно себя чувствуют и форекс-брокеры, и криптовалютчики, – уверен финансовый аналитик Игорь Париков. – А где ЦБ?»

Недетские игры

Банк России в этом году собирается внести в Госдуму законопроект, который не разрешит инвесторам-любителям пускаться в финансовые авантюры. «Особо защищаемой категории неквалифицированных инвесторов будет ограничен доступ к слишком сложным инвестиционным инструментам, риск которых не вполне понятен, – пояснили «АиФ» в ЦБ. – Когда такой закон вступит в силу, финансовая организация не сможет предлагать подобные инструменты начинающим инвесторам».

А что делать тем, кто уже попался на эту удочку, например, нашей читательнице Наталье? «Субординированные облигации – это высокорисковый инструмент, который должен быть доступен только опытному инвестору, – считают в ЦБ. – Человек, решивший вложить средства в такие бумаги, поскольку по ним предполагается высокая доходность, должен понимать, что и риски высоки, а инвестиции не застрахованы государством. Если же высокорисковые облигации гражданину были навязаны или финансовая компания не предупредила клиента о возможных рисках и это удастся доказать, к поставщику услуг могут быть применены установленные законом меры».

«Чтобы играть на финансовом рынке, нужно быть профи, – согласен экономист Яков Миркин. – Для денег непрофессионального инвестора есть лишь одно надёжное убежище – государство. Но акции, даже государственные, – очень неустойчивый инструмент, поэтому – только облигации. Эмитентом (тем, кто выпускает. – Ред.) облигаций должны быть госкомпании или госбанки федерального масштаба (ни в коем случае не регионального), обязательно крупные («слишком большие, чтобы упасть»). Но и тогда нужно внимательно читать договор о брокерском обслуживании, не позволять брокеру рисковать вашими деньгами».

Источник: nashaplaneta.su

Метки: общество
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2 коммент.»

  • 3210 2606
    Ирбис 6 октября 2017 в 10:25 Ссылка Пометить
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    Деньги-деньги, дребеденьги,
    Позабыв покой и лень,
    Делай деньги, делай деньги,
    А остальное все дребедень,
    А остальное все дребебедень

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  • 209 135
    Маруся 6 октября 2017 в 12:16 Ссылка Пометить
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    Удивительно, что при такой финансовой не грамотности, женщины умудрились накопить 50 тыс долларов…

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