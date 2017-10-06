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Чудесные совпадения

09:18. 6 октября 2017 Просмотров - 585 Один комментарий Опубликовал:


Сейчас я расскажу вам про чудесное совпадение.

Саудовская Аравия договорилась с Россией о приобретении зенитных ракетных систем С-400, сообщает Al-Arabiya, не раскрывая источников.
«Сделка позволит королевству приобрести одну из самых современных платформ противоракетной обороны в мире», — указывает арабский телеканал.
Информацию о том, что между Россией и Саудовской Аравией достигнуто соглашение на поставку С-400, подтвердил и источник РБК в концерне «Алмаз-Антей», который занимается производством этих комплексов ПВО. По словам собеседника РБК, еще год назад никто не рассчитывал, что у России появятся пять контрактов, среди которых будет и соглашение с саудитами.
«Что касается условий сделки, то в первую очередь речь идет о взаимном сотрудничестве: король Саудовской Аравии приехал с разговорами о вложении денег в наши проекты, например в строительство дорог и так далее. Что касается оплаты, Саудовская Аравия в состоянии купить все сразу и на много лет вперед, но они этого делать не будут, потому что они бизнесмены и скупые люди», — рассказал собеседник РБК.

http://www.rbc.ru/politics/05/10/2017/59d663e49a794737836b70ac – цинк

ООН внесла коалицию во главе с Саудовской Аравией в черный список
Вооруженная коалиция во главе с Саудовской Аравией, которая воюет в Йемене на стороне правительства страны, внесена в список участников конфликтов, ответственных за гибель детей.
Действия Эр-Рияда и его партнеров только в 2016 году привели к гибели и ранениям примерно 700 несовершеннолетних граждан. Всего же в стране, подсчитали в ООН, погибли 502 ребенка и пострадали еще более 800, передает ТАСС со ссылкой на конфиденциальный доклад генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который тот направил в четверг, 5 октября, в Совет Безопасности организации.
Для сравнения: от рук боевиков запрещенных в России "Исламского государства" и "Аль-Каиды" в Йемене погибли в общей сложности 7 детей.
На решение ООН уже отреагировали правозащитники.
"Генеральный секретарь поступил правильно, включив возглавляемую Саудовской Аравией коалицию в черный список за продолжение нападений, которые привели к смерти сотен детей и уничтожению десятков школ и больниц в Йемене", – прокомментировал, в частности, директор профильного отдела Human Rights Watch Джо Бекер.

https://rg.ru/2017/10/06/oon-vnesla-koaliciiu-vo-glave-s-saudovskoj-araviej-v-chernyj-spisok.html – цинк

Два с лишним года, покуда саудиты убивали детей Йемена, ООН почему то не спешила включать Саудовскую Аравию в список стран ответственных за гибель детей, а ведь детей под саудовскими бомбами погибло немало. Но стоило королю поехать в Россию и анонсировать покупку С-400 и сразу же правозащитники совершили небывалое открытие на тему массовых убийств детей совершенных Саудовской Аравией. Такое вот лицемерие 80-го уровня подчиненное интересам тех кругов, которые оказались не в восторге от визита престарелого короля в Москву. Примерно также "внезапно" Катар оказался "главным спонсором мирового терроризма" после того, как начал свои шашни с Ираном, а Эрдоган стал из "европейского политика" "азиатским Гитлером", после разворота турецкой политики в Сирии.
У деятелей ООН и правозащитников настоящий нюх на быстро меняющуюся политическую конъюнктуру.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: военные преступления, война в йемене, дети, йемен, оон, правозащитники, Россия, саудовская аравия
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Один комментарий»

  • 257 209
    mary 6 октября 2017 в 14:10 Ссылка Пометить
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    вот это правильно,их же принципы-разделяй и властвуй.Пусть у разных их течений ислама будут эти С-400,израиль позлится,они не обьединятся никогда и Япония тоже пусть приобретает,чтобы китай не возомнил себя гегемоном.

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