5 самых эффективных образцов советской техники, воевавшей в Афганистане

Интересные фотографии и материалы о Советской технике в годы Афганской войны.

ЗСУ-23-4 «Шилка»

«Шилка» целей в небе не нашлось, зато очень много было на земле. Военные ценили эти самоходные зенитные установки за высокий угол возвышения вооружения, позволяющий обстреливать цели в горах. Обладая скорострельностью в 3400 выстрелов в минуту, «Шилка» легко могла уничтожить засаду моджахедов. Поэтому «Шилки» активно использовались для сопровождения колонн, в качестве средств усиления на блокпостах. Появился даже специальный вариант ЗСУ, адаптированный для ведения огня по наземным целям. Для этого с «Шилки» снимали радарный приборный комплекс и счетно-решающий прибор, а освободившееся место использовали для размещения дополнительного боекомплекта. Однако у самоходки был существенный минус – слабая броня, всего 9-15 мм. Поэтому почти все машины обваривали траками по башне и крепили их на лоб, в месте, где находился передний бак.

Ми-24 «Крокодил»

Редким бойцам хватало мужества, чтобы встретить советский вертолет огнем. Хорошо бронированный Ми-24 был нечувствителен к огню легкого стрелкового оружия. Основным вооружением “крокодила” были блоки неуправляемых ракет и бомбы. Первые “вертушки” были оснащены четырехствольным пулеметом ЯкБ-12,7, обладающим скорострельностью в 4000-5000 выстр./мин. Очередь из пулемета могла разнести полутораметровой толщины дувал и разрезать пополам машину. Позже на версии Ми-24П появилась 30-мм двухствольная пушка ГШ-30К, которую вертолетчики хвалили за точность. С расстояния в несколько сотен метров опытный летчик одним-двумя снарядами срубал дерево.

РСЗО 9К51 “Град”

РСЗО 9К51 “Град” отлично подходила для нанесения внезапных артиллерийских ударов по моджахедам. Большая площадь поражения позволяла обходиться без пристрелки. Старт всех 40 снарядов происходит за 20 секунд, один залп накрывал площадь в 145 000 квадратных метров, а в боевое положение система переходила за 3,5 секунды.

Су-25 “Грач”

Несмотря на то, что Су-25 создавался для борьбы с танками-противниками, коих у душманов не было вовсе, он смог отлично проявить себя в качестве классического штурмовика. Су-25 мог летать в узких каменных мешках афганских гор, куда другим самолетам путь был заказан. “Грач”, заходил на цель вдоль ущелья или, если позволяла ширина, скатывался вниз вдоль одного склона и буквально выползал из атаки по другому. Кроме высокой огневой мощи, штурмовик был невероятно живуч: титановый короб кабины и лобовое бронестекло уверенно держали пулю из ДШК. Зафиксированы случаи, когда штурмовик вернулся со 150 пробоинами в корпусе, пробитым навылет двигателем и перебитыми тягами управления.

Самоходный миномет 2С4 “Тюльпан”

В Афганистане основной задачей для самоходного миномета 2С4 “Тюльпан” стало уничтожение огневых точек в пещерах, каменных завалов и опорных пунктов моджахедов. Особенно эффективен был миномет при применении корректируемой мины с лазерным наведением 3Ф5 “Смельчак”. Так, во время боя в Чарикарской долине сильный отряд душманов, имевший на вооружении два пулемета ДШК и семь РПГ, упорно оборонялся в крепости. Батарее минометов 2С4 “Тюльпан” потребовалось всего 12 минут и один “Смельчак”, чтобы уничтожить всю крепость. Дальнейшие боевые действия показали, что для уничтожения и деморализации противника достаточно двух-трех осколочно-фугасных мин на пристрелку и одной-двух мин “Смельчак” на поражение.